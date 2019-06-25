Десять тысяч мгновений

Ровно три года назад в «УЦ» была опубликована статья под названием «Архив Ковпака: чтоб не плакать, потерявши». Мы поддержали руководителя областного союза фотохудожников Олега Шрамко в его обеспокоенности бесценными материалами, находящимися в плачевном состоянии. Речь шла о негативах и фотографиях известного фотокорреспондента двух кировоградских газет Василия Ковпака.

В том материале мы предлагали несколько вариантов решения вопроса по сохранению архива Ковпака. Но первым и единственным человеком, проникшимся темой истории Кировоградщины в фотографиях, оказался Николай Цуканов, владелец галереи «Елисаветград». Он получил добро семьи Василия Ксенофонтовича и фотохудожников области и принялся за работу.

«УЦ» пристально следила за процессом и освещала его. То, что делалось, казалось нереальным, но оно постепенно реализовывалось. Семья Цукановых вложила личные средства в оцифровку негативов. Постепенно уникальные снимки конца 50-х – начала 80-х годов прошлого века стали появляться на сайте галереи «Елисаветград». Люди узнавали себя – детьми, своих близких, знакомых. «Узнавание» увлекло огромное количество кировоградцев. Потом был выпущен компакт-диск с оцифрованными негативами, которые галерея подарила редакциям газет для использования в работе. Со временем в галерее состоялась выставка, на которой было презентовано более 300 черно-белых фотографий Василия Ковпака.

Николай Цуканов настолько проникся жизнью и наследием «человека, создавшего фотолетопись нашего города», что с его легкой и настойчивой руки была открыта мемориальная доска на фасаде дома, где жил Ковпак, и учреждена городская премия имени Василия Ксенофонтовича, которая вручается лучшим фотографам.

И вот – еще один шаг. Вернее, еще несколько. В минувшую пятницу в галерее «Елисаветград» состоялась презентация книги «Фотолетопись Василия Ковпака». В ней собраны статьи, воспоминания о фотохудожнике, копии документов из его архива, а также фотографии, скомпонованные по темам: «Родной город», «Магия танца», «Спорт в объективе», «Памятные встречи»…

«Каждый раз, окунаясь в исторические моменты жизни, зафиксированные в фотографиях, которые оставил нам Василий Ковпак, в который раз убеждаюсь, что история нашего города – это прежде всего люди. Люди, которые строили этот город, учили детей, заботились о здоровье окружающих, поднимали на новый уровень культуру, искусство, спорт… Люди, искренне любившие город, в котором жили», – написал в послесловии Николай Цуканов.

И этот уникальный проект по сохранению истории состоялся благодаря людям. Кроме Николая Николаевича, над подготовкой негативов из архива Ковпака и созданием книги работали сотрудник галереи Сергей Каракулин и друг галеристов Дмитрий Мишин.

К передаче в областной архив подготовлено 10 тысяч (!) негативов, упорядоченных, пронумерованных, упакованных и подписанных. Какая проделана работа! Какая поднята история! Спасибо всем причастным. И – нет ничего невозможного. Главное – правильный человеческий фактор.