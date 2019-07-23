Верховная Рада: позитив и негатив

Заезженная фраза: украинский парламент – это срез нашего общества. Добавлю: демострирующий крайнюю разобщенность, поляризованность украицев. Спикер Парубий считает Раду восьмого созыва лучшей в истории независимого государства. С ним решительно согласны аж 4% населения. Такого в нашей истории еще не было.

Пока еще свежи воспоминания, пока не забылись лица и не перепутались фамилии, давайте обратимся к нашим экспертам с одним вопросом:

– Как бы вы оценили работу Верховной Рады 8-го созыва?

Василий Даценко, историк, краевед: – Худшего парламента в истории современной Украины не было и, очень надеюсь, не будет. Все, за что брались народные депутаты, заканчивалось полным непониманием со стороны народа, углублением кризиса, скандалами и т.д. По-моему, один негатив. Наши союзники и партнеры в Европе, да и в остальном мире, устали от этого. Все это и привело к рейтингу ВРУ среди электората «ниже плинтуса» и роспуску ВР президентом. Удивляет то, что «нулевые» не понимают этого и опять предлагают себя в « слуги народа» (не путать с новой политсилой с таким названием). Грустно очень. Камо грядеши, Украина?

Виктор Громовой, педагог: – Я оцінюю в цілому позитивно. Велике можна розгледіти лише на віддалі часу. У «сухому залишку» буде законодавча колія, яку таки проклали для широкого діапазону змін від декомунізації до реформування освіти.

Елена Савранова, журналист:

– У парламенті останнього скликання ми спостерігали симбіоз «старої (заскорузлої) гвардії» разом із зовсім новими обличчями. Якщо про стару гвардію взагалі нема чого навіть говорити – настільки все ясно, то нові персоналії могли хоч би трохи вплинути на те, що ми називаємо ходом історії, а ними такого не було зроблено. Політиків на зразок покійного В’ячеслава Чорновола – чесних і принципових – майже немає в українському політикумі.

Часто-густо доводилось констатувати абсолютну непридатність деяких парламентарів до законодавчої діяльності та їхній повний непрофесіоналізм, нерозуміння азів парламентської діяльності. А деякі бувші полум’яні борці настільки вподобали життя та привілеї народних депутатів, що хутко перетворилися на політичних «мажорів». Стали багатіями в першому поколінні.

Щодо Кропивницького, точніше до області, то тут просто цирк на дроті в мажоритарці. За виключенням одиниць, це – політики з одіозним минулим, які замішані в скандалах на багато мільйонів доларів. Але їх при цьому не лишили недоторканості, і жоден не отримав по заслугах за вчинене.

Безумовно були й позитивні моменти, але негатив майже повністю перекреслив їх.

Андрей Богданович, телеведущий, блогер: – Мне кажется, что было больше позитива. Во-первых, в парламенте появились новые лица. Мустафа Найем, Светлана Залищук, Лена Сотник, Егор Соболев – они стали хорошим раздражителем для старших депутатов, часто именно они заставляли Раду работать. Рада за эти пять лет не наломала столько дров, чтобы страна была поглощена Россией. Украина не стала московской марионеткой, в том числе и благодаря украинским депутатам. Также в плюс запишу создание антикоррупционных институтов, запущенную децентрализацию, медицинскую и образовательную реформы.

Из минусов – хулиганское поведение, драки, кнопкодавство. Но в целом это был положительный парламент. Следующий будет, думаю, на две трети новым. Лакмусовая бумажка для него – закон о депутатской неприкосновенности. Ну и мне интересно, перекинется ли болезнь кнопкодавства на новых депутатов и не свернут ли они запущенные реформы?

Сергей Дьячук, медик: – Негативно. Спикер постоянно и нагло нарушал закон. Депутаты прогуливали и кнопкодавили. Принимались в основном не самые злободневные законы, при этом некоторые не объединяли, а раскалывали общество. Отдельный вопрос – война с РФ. Она есть или ее нет, не говоря уже о законодательном сопровождении семей погибших, ветеранов, переселенцев? В сухом остатке – жирный минус. Последние недели после выборов президента вообще показали антигосударственность парламента. Это в целом о ВР как коллективном органе. Что касается отдельных депутатов-государственников, их было меньшинство, и влиять на работу Рады они не имели возможности.

Записал Ефим Мармер, «УЦ».