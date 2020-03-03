Без паніки, громадяни!

Під час традиційної апаратної наради з спеціалістами міської ради Кропивницького Андрій Райкович оголосив про призначення радника міського голови з санітарно-епідеміологічної безпеки. Пов’язано це призначення з загрозою можливого поширення коронавірусу. Радником став Іван Касьяненко, відомий фахівець системи санітарно-епідеміологічного контролю Кіровоградщини.

Редакція «УЦ» вирішила поцікавитись, якими будуть перші кроки на посаді, і зателефонувала пану раднику:

– Іване Івановичу, вітаємо з призначенням на посаду.

– Дякую, але це не посада, це, можна сказати, громадське доручення, громадська посада, бо я продовжую працювати на основній роботі. Разом з тим працюватиму на дорученій ділянці, і перші заходи будуть спрямовані на профілактику щодо недопущення поширення коронавірусу на території області та міста.

– А щодо конкретних випадків?

– Повторюся, найголовніше – це заходи щодо недопущення, але при необхідності будуть застосовані засоби щодо виявлення, ізоляції, лікування, лабораторних досліджень, які здійснюються лише в лабораторіях Центру громадського здоров’я МОЗ України, яка знаходиться в Києві. Тобто лише вони мають право встановлювати випадок захворювання на коронавірус, а потім застосовуються заходи епіднагляду за контактними особами.

– А як щодо заходів профілактики в самому місті? Які це напрямки?

– На перших порах, як я вже сказав, це профілактика, тобто відслідковування негативних ситуацій, які можуть впливати на поширення будь-яких хвороб. Після аналізу й обробки інформації буде доповідь міському голові для прийняття відповідних управлінських рішень.

– Які це ситуації, можна детальніше?

– Це недотримання санітарних правил в торгівлі, це одне з питань, які потрібно відпрацьовувати. Фактично всі питання життєдіяльності міста потрібно розглядати під цим кутом зору, усі санітарно-епідеміологічні аспекти.

– «УЦ» нещодавно зробила рейд містом, і з’ясувалось, що навіть захисні маски майже ніхто не застосовує, це правильно?

– На цей період ми рекомендуємо не масове застосування марлевих пов’язок, а лише хворим на респіраторні захворювання і носіям симптоматики, тобто людям з температурою, кашлем чи іншими проявами.

– Але ж в аеропорту Бориспіль всі співробітники в масках?

– Аеропорти – це окрема тема, там працівники мають безпосередній контакт з людьми, які прилітають з усього світу, тому там діє система санітарного пропуску, проводиться температурометрія, тому маски там – обов’язкові.

– Давайте уточнимо, маски обов’язкові для хворих на будь-які простудні чи респіраторні захворювання, а то складається враження, що мова іде про коронавірус?

– Так, маски обов’язкові для людей хворих або з симптоматикою простудних захворювань, а ще краще – перебути цей період вдома, щоб не поширювати хворобу та не піддавати ризику колег.

– А до коронавірусу ми готові, в сенсі наявності програми та засобів?

– Так, готові. Визначені лікарні, бокси для прийому хворих, персонал навчений, є медикаментозне забезпечення, в наявності захисні засоби, тобто спецодяг, тим більше, що епідемія аж ніяк не очікується.

– Але ж ми вже пережили епідемії атипових пневмоній різних штамів?

– Досвід підказує, що не всі епідемії, які з’являються в Україні, проявляються у нас. Ми готувалися до різних видів, але ні MERS, ні SARS у нас не було. Тому ми очікуємо, що й коронавірусу не буде, але готовність повинна бути.

– Готовність передбачає певні повноваження, ви можете діяти, як чиновник?

– До повноважень радника не входить право наказувати, таких повноважень не має й лабораторний центр. Є Держпродспоживслужба, тому на даний момент повноваження зав’язані на неї. Я можу надавати рекомендації, а міський голова дає відповідні розпорядження конкретним виконавцям.

– Разом з тим, які перші чи важливі заходи на шляху розповсюдження коронавірусу?

– Потрібно відслідковувати, так би мовити, ворота, тобто вокзали та автостанції, взагалі контролювати транзит, щоб мати картину транспортних потоків і зв’язків. Це не означає тотальний особистий контроль пасажирів, це створення карти комунікацій, щоб потім приймати відповідні заходи, виходячи з оперативної обстановки в країні.

– Зрозуміло, будемо дивитися, звідки вітер, а як щодо обмежень масових заходів?

– Безперечно, повинна бути заборона на виїзд за кордон груп спортсменів чи представників творчих колективів. Зрозуміло, що особливо не рекомендуємо їхати в той же Китай та місто Ухань. Зазначу, що питання заборони проведення масових заходів наразі не стоїть так гостро, оскільки існують нові, сучасні комунікаційні можливості, тому не потрібно проводити ті заходи, збори чи ще щось, без яких можна обійтися.

– А як щодо рекомендацій інформаційного характеру?

– Потрібна чітка та чесна інформація про ситуацію, яка б унеможливила виникнення панічних настроїв. Потрібно зберігати спокій, обов’язково мити руки з милом, бо це найвірогідніші ворота інфекції, адже ми не помічаємо, до чого й де торкаємося руками, а потім свого обличчя. Тут і чхання не потрібно. Потрібно знати, що надійним засобом залишаються антивірусні щеплення, тому що й щеплення проти грипу зменшують як ризик захворювання, так і наслідки. Але погано те, що населення не проявляє активності в питаннях щеплення проти грипу.