3000 гривень для «БІМу»

5 березня в Кіровоградському обласному художньому музеї стартував благодійний культурно-мистецький аукціон. На ньому представили 20 малюнків вихованців творчої студії «Індиго», стартова ціна яких становила від 250 до 500 гривень. Усі зібрані під час аукціону кошти підуть на допомогу громадській організації захисту тварин «БІМ».

Ініціатором заходу стала керівниця арт-студії «Індиго» Анна Іванова. Підтримали проект Кіровоградський обласний художній музей, громадська організація захисту тварин «БІМ» та студія багетного дизайну Da Vinci.

– На представлених роботах зображено домашніх улюбленців вихованців арт-студії «Індиго», переважно це собачки та котики. За технікою та матеріалом роботи досить різноманітні: вони виконані гуашшю, аквареллю та цифровою графікою. Окрім малюнків, тут є сертифікат від Анни Іванової на зображення в техніці цифрової графіки домашнього улюбленця – кота чи собаки, стартова ціна якого становить 500 гривень, за цей сертифікат уже розпочалися торги. В рамках заходу також було представлено персональну виставку Єлизавети Коноваленко, що складається із 7 робіт. В рамках аукціону було продано 6 робіт і зібрано близько 3000 гривень. Спершу ми планували зробити цей захід одноденним, а потім вирішили продовжити його ще на кілька днів, – розповіла Анна Недлінська, науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи обласного художнього музею.