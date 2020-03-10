Дай лапу, «хвостик»!

«Хвостики» – так ласково называет животных Оксана Литвинова, учредитель и глава общественной организации «Щасливий пес». Доброта и самоотверженность людей, которые содержат в приюте, лечат и кормят собак и котов, поражают. Понятно, что они нуждаются в помощи как можно большего количества неравнодушных людей. И такие люди есть.

Этот текст – не реклама супермаркета, а благодарность за участие. Сеть магазинов «Файно Маркет» в Кропивницком не так давно объявила акцию «Дай лапу», в ходе которой покупатели имели возможность купить и оставить в специальных корзинах продукты для животных: крупы, консервы, специальный корм. За период проведения акции покупатели передали в приюты «Щасливий пес» и «БИМ» более трех тонн кормов! «С вашей помощью накормлены 452 собаки и 65 котов», – написала на своей страничке в соцсетях Оксана Литвинова.

Как правило, акция – это что-то разовое, непродолжительное, имеющее итог, результат. «Дай лапу» – прекрасная идея, продемонстрировавшая эффект. Но животным ведь нужно есть ежедневно. Три тонны – немало, но и это количество не решит проблему с питанием четырехлапых. К счастью, это поняли менеджеры «Файно Маркет» и приняли решение в десяти магазинах областного центра, которые передали наибольшее количество круп и кормов, акцию сделать бессрочной.

Это решение очень обрадовало Оксану Литвинову и ее коллег – не надо будет еженедельно просить людей помочь с продуктами. Но есть еще несколько вариантов желательной и очень необходимой помощи. Если бы магазины выделили специальный холодильник, куда покупатели смогли бы класть купленные супнаборы, кости, насколько разнообразнее и полезнее была бы пища для животных. И люди бы покупали и оставляли, это подтвердила акция «Дай лапу».

И это еще не все. К акции могут подключиться ветеринарные аптеки и зоомагазины. «Наступила весна, начинаются блохи, клещи. И пора гонять кишечных паразитов, ведь в приют приезжают много людей, волонтеров, и собаки должны быть здоровы. Просим помощи на закупку препаратов от кишечных паразитов, капель от блох/клещей. Также очень нужна в приюте бутылочка “Пиро-стопа”. Это первейшая помощь при пироплазмозе. Без этого препарата экстренной помощи в приюте никак», – обратилась Оксана к людям.

Кропивничане, покупающие препараты для своих животных, наверняка купили бы что-то из необходимого и для приютовских «хвостиков», будь в ветаптеках специальный контейнер и соответствующее объявление. Мы сердобольные, любящие животных, и это доказали. Теперь очередь за теми, кто возьмется за реализацию акции. Хотя что там реализовывать? Объявите, а мы подтянемся.