Бесконечный флирт. Guess официальный сайт

Сексуальная, комфортная и модная продукция, которая включает в ассортимент одежду, обувь и аксессуары. Они способны удовлетворить любые требования потребителей, а незабываемые рекламные кампании — вдохновить на новые стильные эксперименты. GUESS — один из самых любимых и узнаваемых брендов в мире.

Откуда все это?

“Мода циклична” и “Все новое — хорошо забытое старое” эти фразы на слуху. Но ведь как-то все начиналось. Мы расскажем, как миру посчастливилось примерить сексуальность и не выглядеть при этом вызывающе.

Многие знают об основателях денима, какими были первые варианты. Но знаете ли вы, кого благодарить за обтягивающие скинни, в которых красуются длинноногие девушки уже несколько сезонов подряд? Троицу Марчиано. В 1981 году они выпустили первую модель Marylin, которую раскупили за 2 часа. Братья продемонстрировали, что привычное может выглядеть соблазнительно. Это автоматически определило вектор, в котором марка продолжает работать. Со временем, кроме романтичных женских нарядов, появились мужская и детская линии, а также обувь, аксессуары и категория home. Guess официальный сайт предлагате большой выбор товаров для мужчин и женщин.

А какой мужской Guess?

У него достаточно сдержанные варианты, которые разветвляются на более классический, спортивный и стритстайл. Множество коллабораций с художниками и знаменитостями, придают изделиям уникальность. За счет этого, они ловко расширяют границы аудитории. Можно сказать, что ворвавшись в мир моды, они продолжают захват позиций до сих пор.

Guess сейчас

Бренд активно развивается во всех возможных как стилевых, так и инновационных направлениях, при этом не изменяя традициям. В каждой коллекции они передают ту частичку чувственности и женственности, чтобы обладательница выглядела выигрышно не перекрывая природный магнетизм женского начала. Они всегда на шаг впереди конкурентов, ведь не следуют за трендами, а создают их.

А где инновации?

В товарах фирмы. Они создают продукцию, которая создает комфорт и моделирует формы, а именно:

женские джинсы Sexy Curves — подчеркивают естественные изгибы фигуры. Есть модели с эффектом Push up;

верхняя одежда из основного материала 2х2 Stretch. Он имеет свойство растягиваться в нескольких направлениях. Это позволяет чувствовать себя удобнее, даже в моменты резких амплитудных движений;

замена натуральных утеплителей на искусственные, которые не отличаются терморегуляционными свойствами от натуральных. При этом, меньше весят и непривередливы в уходе;

“осознанная мода” — это касается трендовых шуб и дубленок, которые марка производит из искусственного меха. По внешнему виду они совершенно не уступают натуральным материалам.

А что еще у него есть?

Шикарные кампейны со звездами мирового уровня, такими как Клаудия Шиффер, Дженнифер Лопес и Камила Кабелло. В них проявляется посыл бренда и считывается его ДНК. Стоит радовать себя стоящими вещами, не бояться проводить модные эксперименты и проявлять себя.