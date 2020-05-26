Два фильма о Кропивницком

Казалось бы, мы, живущие в этом городе, с младых ногтей знаем о Марке Лукиче Кропивницком и Иване Карповиче Карпенко-Каром много, а к зрелым годам вообще почти всё. Это мы так думаем… Что уж говорить о жителях других городов. Те же киевляне ходят по улицам Саксаганского, Садовского, Заньковецкой и не знают, насколько связаны они с нашим городом и краем, и с самим Кропивницким. Нужно больше говорить, рассказывать, петь и даже танцевать о театральной странице истории нашего края. Ну или, в духе времени, снимать видеоролики, видеопрезентации для Интернета. И 180 лет со дня рождения Кропивницкого – отличный для этого повод.

Главное, чтобы делалось это профессионально. Хорошо, что есть кому делать, и делают! На днях были презентованы два небольших фильма: один о Кропивницком, другой – о Кропивницком, Карпенко-Каром и Тобилевичах. По заказу Управления культуры и туризма городского совета их сняла режиссер Катерина Мурованая. В ее профессиональных качествах и творческом потенциале никто не сомневается после того, как она в 2018-м презентовала фильм «Куколка» по пьесе французского драматурга румынского происхождения Матея Вишнека «Приключение мишек панда, которую рассказал один саксофонист, который имел подружку во Франкфурте». Полный метр.

Катерина Вадимовна имеет два профильных образования – Киевский национальный университет театра и кино имени Карпенко-Карого, специальность – драматургия кино и телевидения, и Киевский международный университет, специальность – режиссура кино и телевидения. Сейчас работает на телеканале «Вітер» режиссером программ.

Знаете, если провести на улицах города опрос «Где находится музей Кропивницкого?», как много ответит, как вы думаете? Дай Бог, чтобы один из десяти… А музей Кропивницкого в городе Кропивницкий находится на улице Кропивницкого, на углу с улицей Смоленчука! Недалеко от Ингула. А где музей Карпенко-Карого? Да тоже на улице его имени, настоящего имени, не псевдонима – на улице Тобилевича. Тоже в двух кварталах от Ингула, на Чечоре. Признайтесь, как много и часто вы бывали в этих музеях самых знаменитых наших земляков? Кстати, в Интернете есть виртуальная выставка «Кропивницкий и дом Тобилевичей». Вот и посмотрите фильмы, снятые в том числе в обоих этих музеях…

Ну и о фильмах. Сняты в разной стилистике. Тот фильм, который «чисто» о Кропивницком, имеет ведущего, его сыграл наш известный актер театра имени… сами знаете кого, Евгений Скрипник. Есть еще актеры, изображающие Марка Лукича и, вероятно, Карпенко-Карого.

Информационный ряд очень плотный, можно много узнать нового о корифее. Автор этих строк, к примеру, раньше не знал, что Марко Лукич первым исполнил знаменитую песню на стихи Тараса Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий». Композитор Данило Крыжанивский посвятил ее драматургу, о чем на нотах есть надпись. И о многом другом интересном рассказано в фильме.

Второй фильм – о Карпенко-Каром и многочисленных других членах большой семьи Тобилевичей. И о сплетении судеб двух легенд, Кропивницкого и Карпенко-Карого. Начиная с того, как они поступили на первые свои службы в Бобринце, как потом вместе переехали в Елисаветград, как вместе музицировали и пробовали ставить пьесы в домашнем театре. Как вместе получили известность и признание.

Очень порадовало, что нет в фильме избытка хутора «Надія», который снимали – переснимали сотни раз в сюжетах, фильмах об украинском театре, телевизионных роликах, презентующих Кировоградщину, и т.д. Оказывается, можно снять кино о Кропивницком и Карпенко-Каром, не показывая минутных планов батьковой хаты, чумацкой криницы и дубов, посаженных великими драматургами, актерами и гостями хутора. Можно и по-другому.

Одним из главных героев второго фильма является музыка. На экране чередуется показ старых фотографий, афиш, книг и т.д. с игрой квартета на свежем воздухе (наверное, все же на хуторе). Плотный закадровый информационный ряд. Нет характерных для провинциального теле- и кинопроизводства долгих статичных кадров, когда взгляд оператора со штатива как упрется в лицо корифея, так и отпустить его не может. Снято динамично, но по мягкому динамично, это не клип с МТВ.

В обоих фильмах не забыта и политика, а именно то, что корифеи боролись против Эмского указа, которым запрещалось использовать украинский язык в литературе, театре, прессе, школах, концертах, общественной жизни. Но совершенно правильно показано, что это не было главным в жизни корифеев, главным всегда было искусство. Украинское искусство.

Хотя отказался же играть в Императорском театре в Петербурге Кропивницкий! «Непотрібно мені ні срібла, ні золота, ні слави, ні пошанівок… Зрадити своєму народові, піти у найми тут “властям предержащим”, які мову нашу не визнають і хочуть знищити? Ніколи! Краще буду працювати для милій моїй Україні на повну, Богом дану мені силу, а там вже нехай цінують, що я залишив».

Нет сомнений, что фильмы Катерины Мурованой стоит использовать в школах при изучении истории родного края. Найдите эти фильмы в Интернете, не пожалеете. Они не очень длинные, минут по 12.