Социология: местную власть ждет существенное переформатирование

Уже в октябре этого года лицо нашей местной власти Кропивницкого сильно изменится. Именно такой вывод следует из представленных результатов последнего социологического опроса. Результаты исследования были озвучены во время видеобрифинга о современной жизни областного центра в период до и после карантина. Известные эксперты обратили внимание, что община города настроена перезагрузить местную власть.

Сначала социолог Эдуард Клюенко рассказал о спектре проблем, которые сейчас больше всего волнуют жителей областного центра.

– Несмотря на то, что городской властью якобы уделялось внимание дорогам, большинство людей назвали именно плохое состояние дорожного покрытия главной проблемой в Кропивницком. Также остается актуальной острая проблема реконструкции центральной части набережной. Кроме того, треть опрошенных считают город грязным и мусорным. Немалая доля горожан недовольна работой коммунальных служб. И следует отметить, что каждый десятый назвал проблему коррупции в городской власти, – констатирует социолог.

На вопрос, представители каких политических сил больше всего помогают людям в Кропивницком, горожане ответили следующим образом: ОО «Перспектива міста», Артем Стрижаков (31,3%), ВО «Батькивщина», Александр Цертий (7,3%), «Наш край», Андрей Табалов (5,2%), другие – 3 и менее процента.

Впрочем, как отмечает политолог Руслан Стадниченко, в следующем социологическом исследовании, которое будет проводиться уже после карантина, цифры, вероятно, будут другими. Ведь, как известно, лидер «Перспективи міста» в период пандемии запустил первый и единственный в Кропивницком Штаб помощи пожилым людям, который доставлял бесплатные профилактические аптечки, а также еду и лекарства всем, кто нуждался в поддержке.

Также политолог отметил, что видит четкую взаимосвязь между тем, кто конкретно помогает людям в городе, и тем, за кого горожане готовы проголосовать на местных выборах. Так, по данным социологического исследования, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в городской совет, кропивничане проголосовали бы следующим образом:

– Как мы видим, местная организация «Перспектива міста» имеет высокий рейтинг, поскольку это партия лидерского типа, а лидером ее является рейтинговый и известный в городе деятель Артем Стрижаков. Согласно данным исследования, рейтинг «Перспективи міста» около 34%. Однако, учитывая то, что непосредственно раскруткой этой местной партии никто еще не занимался, мы можем только представлять, какой реальный рейтинг самого Стрижакова, – отмечает эксперт.

В свою очередь, социолог Эдуард Клюенко выделил новый тренд в общественном мнении – рост запроса на местные партии. Интересно, что такая тенденция прослеживается не только в нашем областном центре, но и в других городах Украины. Также социолог отметил, что вышеупомянутый тренд на местные политсилы проявляется и в вопросе относительно партийности городского головы. Так, подавляющее количество кропивничан считают, что лучше, если бы мэр был бы представителем местной партии, отмечает Клюенко.

Свое мнение по этому поводу высказал и политолог Руслан Стадниченко.

– Действительно, бросается в глаза, что люди в принципе поддерживают местные партии, среди которых и «Перспектива міста», и «Наш край», и «Рідне місто». Поэтому логично, что на местных выборах поддержка «Слуги народа» будет совсем не такой, как на общенациональном уровне. Люди научились четко различать свое местное хозяйство и общеукраинские проблемы. Поэтому, действительно, на осенних выборах 2020-го нас, скорее всего, ожидают полное обновление депутатского корпуса горсовета и высокая вероятность смены мэра Кропивницкого, – констатирует политолог.

Соб. инф.