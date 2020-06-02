Андрей Пятов: «Мы живем футболом»

С капитаном донецкого «Шахтера» и сборной Украины Андреем Пятовым мы знакомы достаточно давно. Первое интервью записали, еще когда юный голкипер, который начинал свой спортивный путь в Кировограде под руководством Вадима Бондаря, переходил из полтавской «Ворсклы» в донецкий «Шахтер». Позже мне посчастливилось в Кировограде вести церемонию на главной площади областного центра, куда Андрей привез Кубок УЕФА, и затем пообщаться с обладателем второго по значимости европейского трофея.

И вот очередная наша беседа с лидером «Шахтера» и национальной сборной и одним из самых опытных наших футболистов состоялась в преддверии возвращения большого украинского футбола после длительной карантинной паузы. Еще одним поводом для интервью стало 11-летие с того дня, когда «Шахтер» 20 мая 2009 года выиграл благодаря голам Луиса Адриано и Жадсона у бременского «Вердера» – 2:1 – последний в истории Кубок УЕФА. Это пока единственный выдающийся триумф украинского клуба в эпоху независимости нашей страны. Ну и понятно, что о футбольных перспективах с одним из самых авторитетных футболистов в Украине мы тоже поговорили.

– Андрей, приветствую тебя от лица всех твоих земляков. Как провел вынужденную паузу без футбола?

– С пользой. Чего, наверное, футболистам в привычной футбольной жизни не хватает – это общения со своими самыми близкими. Вот я и постарался извлечь пользу из этой коронавирусной проблемы. Хорошо, что у меня есть возможности и территория, где можно было поиграть, покататься, побегать с детьми и получить большое удовольствие от такого общения в кругу семьи.

– А тренировки как проводил?

– Мы получали задания от тренера и работали онлайн. Каждый знал, над чем и как ему нужно работать, и я не исключение.

– С каким настроем вернулись с карантина?

– Это как будто ты из отпуска возвращаешься на сборы. Да и первые контрольные матчи также напоминали тот период, когда играешь на фоне нагрузок. Но в то же время видно, что все уже неплохо готовы к началу чемпионата. Эта вынужденная пауза позволила понять, насколько мы любим свою работу. Так что, несмотря на некоторую усталость, у всех огромное желание играть.

– А насколько велик риск получить травму при форсированной подготовке? Вот ваш молодой центрбек Валерий Бондарь достаточно серьезно травмировался.

– Ну травмы всегда были, есть и будут. Это неотъемлемая часть футбола. Тут важно, как человек относится к себе и как готовится. Сейчас все футболисты – это профессионалы, которые должны следить за собой, за своим питанием и физическими кондициями. Если все делаешь, как требуется, то риск травмы уменьшается, и проблем я не вижу. Ну а если говорить конкретно о травме Валеры Бондаря, то там был жесткий стык в игровом эпизоде, где никто не хотел уступить. Валерий неудачно поставил ногу, и получился неприятный инцидент.

– Несмотря на такой солидный отрыв от конкурентов в чемпионате, в «Шахтере» все были настроены доиграть этот сезон и подойти к оставшимся матчам в еврокубках в оптимальных кондициях?

– Мы живем футболом. Это наша жизнь. Мы хотим играть, получать удовольствие и очень соскучились за ритмом настоящей борьбы. Конечно, болельщиков на трибунах будет не хватать, и без их эмоций будет сложновато. Но все же это лучше, чем постоянно чего-то ждать и пребывать в неведении.

– Совсем недавно «Шахтер» отметил свое 84-летие, а 11 лет назад, 20 мая 2009 года, выиграл пока свой главный трофей – последний в истории Кубок УЕФА. Если вернуться к тому памятному сезону, то начали вы его не совсем уверенно и набирали темп уже по ходу?

– Да, в Лиге чемпионов могли замахнуться на большее, но в чем-то не повезло. Мы дважды обыграли «Базель», но, скорее, досадное домашнее поражение от «Барсы», а потом еще две неудачи с лиссабонским «Спортингом» не позволили рассчитывать на выход из группы. Даже выездная победа на «Камп Ноу» над «Барселоной» не помогла. Мы финишировали третьими в своей группе. Потом уже, в плей-офф Кубка УЕФА, пересмотрели свои цели и задачи, изменили отношение к игре и постепенно двигались к поставленной цели.

– Какие противостояния на пути к финалу были самыми сложными?

– Я бы не стал выделять какие-то матчи. У всех, конечно, в памяти драматичная развязка на последней минуте в полуфинале с киевским «Динамо». Но ведь сложнейшими были два поединка в 1/16 финала с «Тоттенхэмом», который обыграли дома ( 2:0) и с огромными сложностями свели вничью (1:1) матч в Лондоне. А московскому ЦСКА мы и вовсе уступили в гостях (0:1), но в родных стенах вырвали необходимую победу – 2:0. С марсельским «Олимпиком», несмотря на две успешных игры (2:0 – дома, 2:1 – в гостях), также было непросто. А потом уже были две битвы с киевским «Динамо», где все решил незабываемый гол Илсиньо в Донецке. Для меня каждый матч был, как история, как урок, как непередаваемые эмоции.

– Киевляне в том сезоне смотрелись очень мощно и выглядели фаворитами?

– Нет, тогда мы уже были уверены в собственных силах и знали, что при родных болельщиках своего не упустим. Я прекрасно помню тот чемпионат. Мы очень плохо начали. После двух стартовых игр во Львове взяли одно очко, потом с запорожским «Металлургом» неудачно сыграли. Если память не подводит, то после десяти туров шли в середине турнирной таблицы. Но потом собрались, наладили игру, после зимнего перерыва осознали свои ошибки и выиграли второе место у «Металлиста». Кстати, а киевлян мы тогда и из розыгрыша Кубка Украины выбили. Так что перед полуфиналами нас уже сложно было остановить.

– Тогда ведь, после неудач первой половины сезона, реально стоял вопрос об отставке Мирчи Луческу?

– По-моему, президент клуба Ринат Ахметов сам говорил, что это было тяжелое решение и многие советовали ему менять наставника. Но он прислушался к своему сердцу и перед ответной игрой с «Марселем» сказал, что полностью доверяет Мистеру. Это решение плюс наша собранность и сконцентрированность на результате, с учетом предыдущих ошибок, привело «Шахтер» к выигрышу Кубка УЕФА.

– Каким был настрой на тот памятный финал в Стамбуле?

– Абсолютно спокойным. Для меня точно. Да, я переживал, конечно, как и перед любым матчем. Абсолютное спокойствие исходило от нашего главного тренера. Я его таким спокойным, наверное, никогда не видел. Меня это поразило. Он был на двести процентов уверен в нас. Это передалось, даже учитывая ту ошибку, которую я допустил.

– Свою ошибку, приведшую к ответному голу «Вердера», вспоминаешь, анализируешь? Какие тогда были мысли?

– Я ее проанализировал сразу же, даже во время игры. Первые минут пять еще переживал. И сразу же допустил еще одну ошибку на выходе. Тогда Пицарро не попал в ворота. Наверное, после этого успокоился. А в перерыве, знаешь, это как тайм-аут в мини-футболе, волейболе и других видах спорта, где есть возможность перезагрузиться. Полностью пришел в себя, собрался, и пару раз даже удалось выручить команду в сложных ситуациях. Поэтому ничего здесь плохого, главное – уметь вернуться в игру.

– По твоему мнению, это была сильнейшая команда за время твоих выступлений за «Шахтер»?

– Я так скажу, у «Шахтера» всегда сильная команда. Приходят разные футболисты, разные тренеры меняются, и у каждого свои требования. Я всегда буду говорить, что сегодняшняя команда для меня самая сильная. На тот момент она была самой сильной. Через пару лет мы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Тогда она тоже была мощная и слаженная. Сейчас прошли в Лиге Европы дальше, и я считаю, что на данный момент у нас очень сильная и конкурентоспособная команда, которая не уступает своим предшественникам, даже тем, кто выигрывал Кубок УЕФА.

– А в чем все-таки была сила того «Шахтера» 2009-го?

– Тут много факторов. Наверное, скажу, что были опытные игроки, которые вели за собой. Начиная от нашего капитана Дарио Срны, который знал, когда поддержать. Даже в том моменте, есть видео, после пропущенного гола он подошел и приободрил. Наверное, от опытных игроков многое зависело, и нам, молодым, было легче. Всегда в таких турнирах побеждают команды в основном с опытом. Приведу пример «Аякса», насколько он шороху навел в прошлой Лиге чемпионов. Но в итоге они проиграли на последней минуте «Тоттенхэму» в полуфинале. Наверное, им не хватило опыта. Того, чего и «Шахтеру» до этого не хватало. А на тот момент сложилось так, что у нас был опытнейший наставник, который долго работал на высоком уровне, и ребята, которые могли подсказать в сложных эпизодах. Наверное, потому мы так ровно и уверенно прошли весь турнир и выиграли финал.

– Какие эмоции были сразу после финального свистка? Вы осознавали, что попали в футбольную историю?

– Ты знаешь, я это почувствовал уже в Донецке, когда нас весь город встречал. Тогда люди выходили на улицы, выстроились в колонны от аэропорта до центра города, и тогда я понял, чего мы достигли и насколько это важно для наших болельщиков.

– Когда украинские болельщики могут снова рассчитывать на повторение европейского триумфа?

– Все события, которые произошли за последние шесть лет, кардинально изменили жизнь и футбол. Но самое главное – мы доказали, что стараемся держать марку, не падать лицом в грязь. Тому подтверждение – наш выход в полуфинал Лиги Европы, когда проиграли «Севилье». Потом на следующий год «Днепр» вышел в финал Лиги Европы. И, в принципе, ежегодно «Шахтер» и «Динамо» стараются решать определенные задачи. Мы заслуживаем того, чтобы нас уважали, какие бы сложные условия ни были в нашей стране. Что до европейского трофея, то он обязательно будет. Всему свое время.

– Ты видишь перспективу в дальнейшем развитии украинского футбола?

– Я верю в это и все, что от меня зависит, для этого развития делаю. Легко можно сказать, что у нас все рушится и что уровень чемпионата упал. А скажите, кто будет его поднимать? Только мы своей игрой должны это делать и завоевывать авторитет. Посмотрите, как мы подняли уровень нашего футбола благодаря победам сборной Украины. У нас много талантливой молодежи, перед которой открыты все дороги, и нужно только реализовывать свой потенциал. Футбол – жив. Нужно в него верить, не опускать руки, не убивать, а наоборот – развивать. Просто футбол зависит от экономики. Если все скорее наладится, на что мы все надеемся, то футбол быстрыми темпами наберет надлежащий уровень.

– В чем слагаемые успеха нынешней сборной Украины?

– Все от тренерского штаба зависит. Я всегда буду поддерживать Андрея Николаевича Шевченко. Мне импонируют его понимание футбола, его стремление прогрессировать и побеждать. Он не боится брать на себя ответственность и при этом подобрал в свой тренерский штаб настоящих профессионалов, где каждый четко знает, что и как нужно делать. При этом главный тренер верит в своих помощников, прислушивается к их мнению, но окончательные решения принимает сам. Футболисты поняли новые требования, поверили в собственные возможности и вышли на другой уровень понимания и ведения игры. Мы стали единым целым в тактическом плане. Поверьте, это уже настоящий европейский уровень.

– Перенос Евро-2020 пойдет сборной Украины на пользу?

– Только финальный турнир Евро ответит на этот непростой вопрос.

– Твои пожелания землякам, которые за тебя болеют, тебя поддерживают и верят в тебя?

– Хочу пожелать, чтобы мы были единым целым, а не думали, как уколоть, как подлянку какую-то сделать. Хочу, чтобы мы вместе поднимали нашу страну и спорт в целом на высокий уровень. У нас очень талантливые спортсмены и талантливые люди, но очень много факторов влияет на их успех. Поэтому прошу, чтобы мы все вместе помогали друг другу, а не ставили палки в колеса. Тогда мы поднимемся на тот уровень, на котором были, и станем еще сильнее.

Р.S. И уже стартовый послекарантинный тур украинской Премьер-лиги подтвердил слова Андрея Пятова, что украинский футбол жив. Правда, не все матчи состоялись из-за обнаруженного у игроков и персонала «Карпат» коронавируса. Но чемпионат решили не останавливать. И, несмотря на не лучшие физические кондиции игроков, мы увидели несколько очень хороших по качеству игры поединков. Черниговская «Десна» в непростых погодных условиях во втором тайме на выезде дожала ковалевский «Колос». В итоге черниговцы настигли по очкам луганскую «Зарю» и киевское «Динамо», но вышли на третье место по лучшим показателям в поединках с киевлянами. Луганчане, несмотря на поражение от «Александрии», сохранили за собой вторую строчку. Ну а киевское «Динамо», после очень приличного первого тайма с «Шахтером», во втором не выдержало своего же темпа и в общем-то по делу уступило «горнякам» – 1:3. Тут все решило умение донетчан использовать свои моменты. Ну и Андрей Пятов сыграл стабильно на высоком уровне, в отличие от коллеги Георгия Бущана, который свою команду откровенно не выручил. Так что при 16-очковом отрыве «Шахтера» от тройки преследователей очередное украинское чемпионство Андрея Пятова и его партнеров уже не за горами. Зато интрига в борьбе за серебро и бронзу нас ожидает фантастическая.

Благодарим Александра Коваленко за помощь и содействие в подготовке этого материала.