Под крышей социального общежития

Вроде бы это было недавно, но прошло уже 14 лет с открытия беспрецедентного на тот момент для нашего города заведения – социального общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Журналисты тогда восхищались созданными условиями проживания и искренне радовались за первых жильцов. Каково положение дел в общежитии сегодня?

Первый корпус был рассчитан на 20 мест. После открытия второго общежитие может обеспечивать жильем 40 человек в возрасте от 15-ти до 23-х лет. В течение всего времени существования в учреждении проживало 202 человека. Это определенная категория молодых людей, имеющих статус сироты или лишенного родительской опеки, а также находившихся в приемных и опекунских семьях, окончивших учебные заведения или службу в Вооруженных силах Украины.

Жильцы общежития часто социально не адаптированные. Они не умеют приготовить еду, купить в магазине необходимые вещи, не могут планировать и распределять свой финансовый ресурс. И здесь им помогают научиться справляться с бытовыми и социальными проблемами. Случается, что дети-сироты не находятся на квартирном учете (а жилье сейчас государство покупает, хотя и немного), не имеют материальных средств к существованию, у них не оформлена помощь по потере кормильца или пенсия по инвалидности, хотя есть медицинские показатели для этого. Работа с клиентом начинается с планирования первых шагов и решения самых насущных вопросов.

Согласитесь, социальное общежитие в том виде, в котором оно работает в Кропивницком, – необходимый и важный «промежуток» между выпуском сироты из интерната и его самостоятельной, взрослой жизнью. Если некуда идти, не к кому обратиться за помощью, да просто негде переночевать, можно обращаться сюда, на ул. Елены Телиги (бывшая Тельмана), 75г. Здесь можно жить в течение трех лет или до достижения двадцатитрехлетнего возраста, а это очень не мало для адаптации и дальнейшего устройства в социуме. Социальное общежитие предоставляет койко-место, постельное белье, посуду; консультирует по вопросам обучения, трудоустройства, оформления необходимых документов, постановки на квартирный учет, получения жилья; проводит тренинги, консультации, индивидуальные и групповые занятия по социальной и психологической адаптации; оказывает помощь в формировании навыков самостоятельной жизни и подготовке к выходу из учреждения; содействует в оформлении социальных выплат.

Открытие социального общежития в 2006 году лоббировал депутат горсовета Олег Краснокутский. Он приложил немало усилий для реализации этого проекта. А возглавляет учреждение Олег Симуляк, который вместе с персоналом (психолог, социальный педагог и другие) делает все возможное для максимально комфортного проживания молодых людей в общежитии. Здесь есть свои истории, многие из которых счастливые. Искренне радуются и жильцы, и персонал, когда удается добиться получения собственного жилья сиротой, или трудоустройства, или социальных выплат. Здесь даже рождаются семьи – когда парень и девушка из числа жильцов официально регистрируют свои отношения.

Олег Симуляк говорит, что на данный момент в общежитии есть свободные места. Только что из училищ и интернатов выпустились дети-сироты и лишенные родительской опеки, на которых не числится жилье. Они могут растеряться, отчаяться, испугаться будущего. Если среди ваших знакомых есть те, кто относится к упомянутой категории, рекомендуйте им социальное общежитие. За консультацией по алгоритму зачисления в учреждение можно обращаться в будние дни с 8 до 18 часов по телефону (0522)27-62-05. До общежития можно доехать автобусом № 46 (остановка «Детский сад №42») и маршрутными такси №104 (ул. Тельмана) и 77 (до улицы Павла Сницара (бывшая Ленинградская). Дополнительную информацию можно получить на странице заведения в социальной сети «Фейсбук».

Александр Саинсус.