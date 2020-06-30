Азартклуб. Тур 3. Кулинарный

1. Литературная кухня

Перед вами отрывки из произведений с упоминаниями нашего города. Назовите автора и произведение.

1. – Никакого уменья особенного у меня нету, – возражал Амвросий, – а обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в «Колизее». Но в «Колизее» порция судачков стоит тринадцать рублей пятнадцать копеек, а у нас – пять пятьдесят! Кроме того, в «Колизее» судачки третье­дневочные, и, кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в «Колизее» виноградной кистью по морде от первого попавшего молодого человека, ворвавшегося с театрального проезда. Нет, я категорически против «Колизея», – гремел на весь бульвар гастроном Амвросий. – Не уговаривай меня, Фока!

2. Объяснить вам, что значит «поцелуй»? А «поцелуй» значит: смешанное в любой пропорции пополам-напополам любое красное вино с любой водкой. Допустим: сухое виноградное вино плюс «перцовка» или «кубанская» – это «первый поцелуй». Смесь самогона с 33-м портвейном – это «поцелуй, насильно данный», или проще, «поцелуй без любви», или еще проще, «Инесса Арманд». Да мало ли разных «поцелуев»! Чтобы не так тошнило от всех этих «поцелуев», к ним надо привыкнуть с детства.

3. Видишь ли, она начиталась всяких прелестных историй о том, как дети сгорали живьем или попадали на съедение диким зверям, – и все эти неприятности происходили с ними потому, что они не желали соблюдать простейших правил, которым обучали их друзья: если слишком долго держать в руках раскаленную докрасна кочергу, в конце концов обожжешься; если поглубже полоснуть по пальцу ножом, из пальца обычно идет кровь; если разом осушить пузырек с пометкой «Яд!», рано или поздно почти наверняка почувствуешь недомогание.

4. Чего только не было на полках! Огромные куски нуги, грильяж с дробленым кокосовым орехом, толстые медовые ириски, штабели всевозможных плиток шоколада. Посреди магазина громадный бочонок драже разных вкусов «Берти Боттс», бочонок сахарных свистулек, воздушное мороженое, о котором говорил Рон. Целый стеллаж «потешных угощений»: взрывающаяся жевательная резинка «Друбблс» (из нее можно выдувать огромные синие пузыри, которые потом несколько дней летают по комнате), мятные нитки для чистки зубов, перечные чертики в пакетах с надписью «Дохни огнем!», мороженое «Зубом застучи, мышью запищи», мятная помадка в форме лягушат – «В желудке прыгают, ногами дрыгают», хрупкие сахарные перья и карамельные бомбы.

5. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду.

2. Кухни народов мира глазами журналиста Аркадия Бабченко

Все просто: угадываем страну по цитате.

1. _________ ресторан – клади в тесто вот это, еще вот это, еще это и всю вон ту полку, залей томатным соусом и добавь базилика! И не забудь про макароны!

2. _________ ресторан – холестерин с жиром, холестерин с цибулей, холестерин с чесноком, холестерин с холестерином, жареный холестерин, вареный холестерин, копченый холестерин.

3. _________ ресторан – да, совсем забыли: мы тоже поддерживаем Грету. У нас самое большое количество электроавтомобилей. У нас самая экологически чистая страна. У нас самая передовая экоэнергетика. Мы даже отказались от добычи нефти, чтобы не портить экосистему уникального архипелага. Нарезать вам кита?

4. _________ ресторан – плесень зеленая с сыром, плесень красная с сыром, плесень синяя с сыром, плесень мохнатая, волосатая, лысая, комочками, кружочками, пахучая, скользка, бархатистая, махровая. С сыром.

5. _________ ресторан – оооо…. это у вас тюльпанчики по стенкам бегают? Ой, говорящий чайник! Кокое все зеленое… А дайте мне еще этих вкусных грибочков.

6. _________ ресторан – сулугуни, чахохбили, сацибели, хинкали, хачапури, джонджоли, пхали, чашушули, чакапули, слушай, это вино с самого южного склона самого лучшего Киндзмараули, сам дед Сталина делал! Наутро охххх, где мой боржоми и мацони…

3. Видеокухня

Известная сцена. Назовите блюдо или напиток, которые в ней упоминаются.

4. Живописная кухня

Перед вами фрагменты известных полотен. Угадайте название и художника.

Ответы на вопросы можно прислать на электронную почту aflorenko@gmail.com (в теме письма написать «Азарт-клуб» и указать имя и фамилию) или на обычную почту, заполнив бланк ответов (купив газету, тем самым поблагодарите автора за труды): ул. Эльворти, 7, оф. 305, Кропивницкий, Украина, 25006.