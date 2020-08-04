Хочешь, дам тебе совет?

Никогда до конца не мог понять статуса так называемых советников главы областной администрации. Если они могут что-то ценное советовать по пять раз на дню, то почему их не назначить штатными заместителями, начальниками управлений и т.д.? И вторая сторона медали – если у тебя есть заместители и начальники управлений, то за что они получают зарплату, если приходится еще и нанимать советников со стороны?

Чуть не плакать хочется, когда читаешь о том, что очередной руководитель назначил себе советников «на общественных началах». Вот так и видится, как серьезный успешный человек из Николаева, Херсона, Одессы, Донецка или Киева ночей не досыпает в думах о том, что бы присоветовать очередному губернатору Кировоградщины? За бесплатно, ага.

Было время, когда советниками были реальные тяжеловесы. Александр Шаталов был советником губернатора Сергея Ларина – при всем неоднозначном отношении к его политическим взглядам и работе на Кировоградщине, он был серьезным, солидным, крепким управленцем. Кстати, очень уважаю его за то, что он сейчас начисто забросил политику и занимается варкой крафтового пива.

Некоторое время советником главы Кировоградской области был Дмитрий Разумков, который сейчас председатель Верховной Рады Украины. Такой общительный, уравновешенный, всегда первым здоровался… Хотя не знаю, что именно он советовал Сергею Ларину.

Вспоминая тот, скажем так, «донецкий» период в жизни Кировоградщины, стоит признать, что пришлые товарищи понимали, что надо слушать местных, живущих здесь десятилетиями, которые область знают вдоль и поперек. Поэтому в январе 2011-го был создан Совет старейшин при главе ОГА из опытнейших, маститых, высокопрофессиональных управленцев, которые решали дела области, когда некоторые еще в детский садик ходили. Увы, не все из них с нами, ушли в мир иной Виктор Желтобрюх и Михаил Громовой. А какие еще громкие имена в Совете были и есть! Григорий Клочек, Михаил Черновол, Василий Сибирцев, Николай Сухомлин – всех перечислять долго можно. Настоящие лидеры, все в свое время руководители высшего областного ранга. Их слушали и слышали. Многие регулярно присутствовали на еженедельных аппаратных совещаниях руководителя области, высказывались, реально советовали. Ну и, кстати, заместители главы ОГА были не с Донбасса, а местные (Кузьменко, Серпокрылов) или киевляне (Николаенко, Андрющенко).

Может, кто-то помнит телевизионный проект «Статский советник», журналист «УЦ» там был членом жюри на одном из отборочных этапов. Претенденты боролись за право стать советником главы ОГА. Выиграл Андрей Лейбенко, возглавил «Горячую линию» ОГА, но и все остальные участники тоже были неплохо трудоустроены по итогам проекта – кто директором школы, кто еще куда-то.

Частенько у нас руководили товарищи из других регионов. Донецкие, николаевские, киевские, даже криворожские были. Власть, полностью обновившаяся в прошлом году, назначила нам херсонских, и не только.

Даже не будем говорить особо о главе ОГА, прошедшем путь от Дрогобыча через Житомир, Полтаву и Херсон в наши края. И о заместителях его, тоже в основном из предпоследней области работы Андрея Балоня – Херсонской. А вот кто был у него в советниках и как они ему насоветовали, как и сколько бабла, простите за жаргон, выкачать из одной из беднейших областей Украины?

В конце прошлого года тогда еще руководитель назначил себе советников. Игоря Кузьмина, сотрудника налоговой службы из Херсона, конечно (хотя сам он николаевский). Сейчас Игорь Валериевич – фактический руководитель Кировоградской области в ранге первого заместителя главы ОГА.

Следующий советник – киевский адвокат Юрий Соболевский, представитель партии «Слуга народа» догадайтесь сами, в какой области. Еще один – депутат одесского областного совета Владислав Финик, юрист, большой поклонник «95 квартала». Кстати, депутат от «Оппозиционной платформы “За жизнь”».

Еще советник – Юрий Решетник, работник «ПриватБанка» в Киеве. Он был и есть, наверное, советником по диджитализации (хочется пристрелить того, кто ввел в обиход это словечко. Модернизация или усовершенствование систем связи им не подходят. – Авт.). Что он в областной администрации надиджитализировал, никто не знает. Может, настраивал «Айфон» для Балоня, который у него конфисковали при аресте? Во всяком случае, новые компьютеры в областной администрации много лет не появлялись. И вообще, как советник из Киева из своего банка что-то тут диджитализировал?

Однако место в обойме нашлось и некоторым нашим советчикам. Среди первых советником будущего, возможно, взяточника Балоня стал Юрий Дрозд, глава фирмы по установке пожарной сигнализации. Наверное, теперь огонь зданию на площади Героев Майдана совсем не опасен.

Все эти перечисленные советники якобы для области были совершенно бесплатны. Но есть и были платные.

Советником стала журналист Катерина Ободовская (на фото), она работала пресс-секретарем у губернатора, который за всю свою каденцию дал полторы пресс-конференции и запретил журналистам находиться на еженедельных совещаниях. Точная дата начала ее работы советником неизвестна, но, судя по тому, что Андрей Балонь был назначен главой ОГА в октябре 2019-го, коллега проработала от силы два месяца в прошлом году. Но успела заработать 24524 гривни. 12 тысяч в месяц не каждый журналист зарабатывает. Точнее, в нашей области – ни один…

Кроме коллеги, у Балоня было еще два штатных советника. Кто эти люди, толком никто не знает. Зато известно, что за первое полугодие этого года на зарплату этим троим мудрым и незаменимым людям было потрачено 231 тысяча 923 гривни. Из наших с вами налогов.

Советником по децентрализации Андрей Балонь поначалу назначил известного предпринимателя и политика Михаила Бежана. Какое отношение, скажем, к объединенным территориальным громадам имеет владелец супермаркетов и кинотеатра, не очень было понятно, но что-то же он советовал? Или не советовал из 21 района области делать четыре?

Кроме шести перечисленных внештатных советников, у Балоня было еще три. Очень, скажем так, зашифрованных. Никто их не видел, никто их не знает.

А Совет старейшин действовал и при Балоне. На бумаге. Никто авторитетов не собирал, чтобы узнать их мнение по тому или иному вопросу. Вообще Балонь войдет в историю области как человек с миллионами. Но вспомните хоть кто-то – что этот человек реально сделал для области? Вообще ничего не приходит на ум. При других хоть по 3 миллиона тонн зерна молотили, пытались запустить производство комбайнов, открывали горнодобывающие предприятия, строили дороги десятками километров и открывали десятками амбулатории…

А что бы вы посоветовали Андрею Богдановичу, чтобы он хоть чем-то позитивным запомнился области?