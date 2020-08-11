Новое отделение почты

Спешим поделиться приятной информацией, правда, инсайдерского, т.е. не подтвержденного официально, характера: скоро в Кропивницком на одно отделение почты станет больше!

Об этом нам стало известно от рабочих, которые занимаются ремонтом помещения бывшего ЖЭКа № 13 (на фото) на Школьном микрорайоне. Как известно, в результате недавнего реформирования количество жилищно-эксплуатационных контор в городе было сведено к четырем, и вот одно из освободившихся помещений приспосабливают под отделение почты. Для Школьного микрорайона это достаточно знаковое событие, но оно интересно еще и потому, что всего несколько лет назад здесь действовали два почтовых отделения, которые благополучно закрыли в рамках модной в то время оптимизации.

Конечно, процесс закрытия отделений почты и сокращения персонала начался не сегодня, но все это происходило на наших глазах. В 2009 году была принята областная «Програма розвитку поштового зв’язку Кіровоградської області», в которой было отмечено, что в области на тот момент существовали 471 почтовое отделение и 40 пунктов почтовой связи. Понятное дело, что программа была ориентирована на сохранение сети почтовых отделений, которые стремительно превращались в поголовно убыточные предприятия. Кстати, одной из причин указывалась завышенная стоимость арендной платы, поскольку каким-то непостижимым образом государственные почтовые отделения вдруг оказались в положении арендаторов, которые платят деньги неизвестно кому фактически за собственное помещение. Так вот, согласно украинскому законодательству, арендная плата для почтовых отделений должна была составлять не больше одной гривни за квадратный метр, а на самом деле доходила до 450 гривен за квадрат! Программа развития почтового дела в области предполагала ликвидировать «недоліки», в результате чего в 2013 году в области осталось уже 213 отделений «Укрпочты».

Как рассказали бывшие сотрудники почты, до эпохи оптимизации в областном центре насчитывалось 31 почтовое отделение. Сейчас их осталось всего 15. Люди вообще, и на Школьном тоже, очень недовольны таким сокращением. Жительница этого микрорайона с 1990 года Наталия Гордий говорит, что когда-то услуги почты можно было получить здесь же, все было под боком, теперь же за любой мелочью надо ходить на центральный почтамт, а это далеко. Другие пенсионеры тоже возмущаются и говорят, что почтовое отделение на Школьном надо вернуть. Вроде бы все к этому идет, но есть, как говорится, вопросы по поводу бывшего городского имущества.

Старое почтовое отделение в подвальчике дома по улице Зинченко № 1 после закрытия превратили в склад для хранения емкостей из-под кваса, а теперь там, как сказала местная жительница, «менты какие-то». Правда, никаких информационных табличек на двери нет, но говорят, что там иногда появляются сотрудники какой-то охранной фирмы, которые квартируют, наверное, не бесплатно. В помещении другого почтового отделения, находившегося в Пермском торговом комплексе в начале Крепостного переулка, после закрытия получился салон игровых автоматов, что тоже вызывает недовольство местных пенсионеров, которым стало негде оплачивать те же коммунальные услуги.

Люди жалуются не только на отдаленность почты, но и на просто-таки грабительские тарифы на оплату коммуналки, действующие в центральном отделении Укрпочты по улице Гоголя. Там разработали хитрую систему стоимости услуг, согласно которой, до 13-00 оплата одного счета обходится в 5 с половиной гривен. Отметим: 5,50 – это всего за один коммунальный платеж, а их может быть и 5, и 7. Но и это еще не все, поскольку после 13-00 стоимость услуги возрастает вдвое! Таким образом иногда стоимость платежа превышает стоимость самой услуги, как в случае с оплатой транспортировки газа.

В общем, захотелось разобраться не только со слухами о новом почтовом отделении, но и со стоимостью услуг почты, но звонок руководству кропивницкой «Укр­почты» ситуацию не прояснил. Руководство сказало, что оно не имеет права отвечать на вопросы журналистов без разрешения пресс-службы, которая, в свою очередь, находится в Киеве, а туда надо обращаться посредством электронной почты, делать запрос и долго ждать ответа.

Поэтому мы и вынуждены делиться инсайдерской информацией, полученной из заслуживающих доверия неофициальных источников. В помещении бывшего ЖЭКа № 13 действительно будет новое отделение «Укрпочты», которая будет арендовать это помещение. Другой вопрос: как коммунальная собственность (помещение недавно упраздненного ЖЭКа) так быстро перешла в частную? Очень даже может быть, что счастливым ее обладателем в очередной раз стал не кто иной, как какой-то депутат городского совета, а «Укрпочта» как платила непосильную арендную плату, так и будет платить.

В общем, даже если принять поправку на новые технологии и смещение потребительских акцентов (меньше писем, телеграмм и газет, электронная связь и платежи), все равно действия руководства «Укрпочты» вызывают удивление, потому как частные почтовые структуры только наращивают обороты и создают все новые и новые отделения, а традиционная почта только и знает, что повышать тарифы на свои услуги.