Любим и ждем, или Театральные перспективы нового сезона

До начала сентября, а значит, до открытия очередного театрального сезона осталось всего ничего. Мы поговорили с главным режиссером театра Евгением Курманом о том, как прошли вынужденные каникулы и чем кропивничане порадуют соскучившуюся по их спектаклям публику.

– Евгений Васильевич, специ­фика вашей работы ведь такова, что вы не можете просто сидеть дома и чего-то ждать?

– Да, был у нас момент простоя – где-то месяц, но по мере послабления карантина мы сразу же вышли на работу – конечно же, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Постепенно увеличивали плотность работы, потому что из-за карантина так и не выпустили премьеру Ladie’s night, мы должны были в конце сезона дать еще две небольших премьеры на малой сцене. Это все перенеслось. Так получилось, что мы после простоя до начала нашего отпуска полтора месяца поработали интенсивно по постановке рок-оперы «Кохання панночки» – это «Вий» Гоголя, но в редакции Кропивницкого. У него это народная опера, а мы превратили ее в рок-оперу. Это сложная постановочная вещь, и сейчас мы заканчиваем сценические репетиции и переходим к этапу костюмов, декораций и прочего.

Параллельно мы репетируем четыре спектакля. 4-5 сентября у нас премьера Ladie’s night, 27-го в рамках «Вересневих самоцвітів» – премьера «Кохання панночки». Где-то через две недели состоится премьера Винниченко «Закон». Мы решили делать на малой сцене и сейчас репетируем.

Об этом стоит говорить. Ведь в силу исторических обстоятельств общественность, зрители, «науковці» неправильно понимают писателей. На Винниченко всегда смотрели как на писателя такого психологического, что-то а-ля Чехов. На самом деле ничего подобного. Это очень сложная, завуалированная, очень диспутная драматургия. Дело в том, что сам Винниченко, будучи молодым человеком, ознакомившись с трудами Ницше, очень ими «перейнявся», и дальше все его пьесы – это такая творческая лаборатория, где он постулаты ницшеанства проверял на жизнеспособность в обществе. Насколько общество с устоявшимися моральными ценностями способно принять тот или иной ницшеанский взгляд. Это не вопрос жизни и ее отражения, это изначально вымышленная ситуация, которая не должна претендовать на жизнеподобие. Это именно лабораторная работа – психологически сложная. Поэтому он у нас и не шел, что ключи были сложные, чтобы его открыть.

– Он не только не шел, его мало кто читал и знают в основном как политика…

– Так самое интересное то, что это был самый популярный драматург в 20-30-х годах, его пьесы ставила вся Европа от Франции до Дании и Норвегии. Он был очень популярен! Почему? Потому что вся Европа, осваивая всю сложную философию, продолжала развиваться, а мы были закрыты. Но мы никуда не денемся – мы должны пройти через этот этап, точно так же получить эти прививки ницшеанством и понять, что нам дальше делать. Весь мир прошел этот путь и живет дальше. Во-первых, это интересно, во-вторых, это заставляет мыслить, смотреть. И потом, ведь у него в результате все пьесы заканчиваются тем, что идеи ницшеанства нежизнеспособны, они не могут преодолеть естественные законы развития жизни, социума… Пьеса «Закон» так и называется, потому что есть законы природы, закон Божий, законы жизни. И никакая умозрительная идея не может его победить. Это я немного отвлекся…

– И хорошо, что вы отвлеклись, потому что многие, увидев на афише фамилию Винниченко, могут подумать, что опять будет про политику, и не пойдут…

– Но вернемся к нашей теме. После этого у нас на малой сцене еще Леся Украинка, а там и за новогоднюю сказку нужно серьезно браться. В общем, работы сейчас очень много, вся труппа занята, все активно ходят на репетиции. Еще и «Вересневі свамоцвіти» – мы активно задействованы. Плюс мы провели интенсивный курс вокальной и хореографической подготовки после вынужденных каникул.

– Как в плане противокоронавирусных мероприятий будут проходить спектакли? Уже можно полный зал собирать или еще в ограниченном режиме?

– Нет, пока еще можно только ползала с соблюдением всех норм – маски, дистанция не более 1 человека на 5 кв.м, температурный скрининг на входе, дезинфекция… Мы уже начали так работать, в августе у нас состоялось два спектакля гастрольных, и мы проверили свою готовность, работу всех служб, потому что к коронавирусу нужно относиться очень и очень серьезно.

Кроме того, мы проведем обменные гастроли в сентябре: мы съездим в Николаев, а николаевский театр привезет два спектакля к нам. Все уже подтверждено и договорено. Так что жизнь продолжается, хоть и с соблюдением всех карантинных ограничений. Я верю в то, что сезон состоится, потому что все соскучились за театром, и мы очень хорошо поработали. Я благодарен всем зрителям, что соскучились, готовы прийти и ждут наших спектаклей. Некоторые могут бояться ходить на массовые мероприятия, но хочу всех заверить, что мы со своей стороны сделаем все, чтобы это было безопасно.

Беседуя о новом сезоне, мы не могли не получить небольшой комментарий о юбилейных «Вересневих самоцвітах» у директора театра Кропивницкого Владимира Ефимова.

– Учитывая то, что это юбилейные «Вересневі самоцвіти», мы с Евгением Васильевичем Курманом считали, что они должны пройти не как всегда, традиционно, а стать чем-то оригинальным. Но для того, чтобы фестиваль воспринимался как серьезное мероприятие, чтобы приглашать солидные коллективы, мы сами должны быть образцом для подражания. Мы предложили с этого года создать дирекцию фестиваля, творческую постановочную группу, которая бы занималась только им. К нам прислушались. Надеемся, что теперь фестиваль будет иметь современный европейский стиль. Согласитесь, сложно было параллельно заниматься своей работой плюс организацией фестиваля. Правда, пока некоторые моменты, особенно финансовые, тендерные, рекламные, проходят еще через наш театр. Но то, что теперь фестиваль имеет свою дирекцию, уже радует.

Сейчас довольно сложная ситуация с коронавирусом, и многие театры в непростых финансовых условиях, так как долго не работали. Раньше они приезжали за свои средства, мы обеспечивали только проживание и питание, сейчас же выделены для театров определенные суммы для оплаты спектакля плюс дорога и суточные. Это же такое подспорье!

Есть у нас и еще одна проблема: приглашен на фестиваль ивано­франковский театр, который у нас очень активно задействован в программе, но Ивано-Франковск сейчас в красной зоне. Выпустят ли их? Смогут ли они приехать? И не будет ли, не дай Бог, ужесточения карантина?

В общем, мы очень хотим, чтобы наш фестиваль стал лучшим, чтобы он достойно финансировался, чтобы наши зрители получали от него настоящее удовольствие. Мы хотим, чтобы все знали, что, если это проводится у нас, – все будет супер. Для этого мы много лет работаем на наш имидж.

Касса наша работает. И хотя рекламы фестиваля в городе пока нет, на нашем сайте www.teatr-koryfeiv.com.ua/ мы разместили всю информацию, поэтому билеты и на наши спектакли, и на фестивальные уже можно покупать. Мы очень любим своего зрителя и ждем с ним встречи!