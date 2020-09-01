Событие, которого многие ждали, состоялось! В кропивницких школах прозвенел первый звонок. Первоклассники начали свой первый в жизни учебный год за партами, а не перед экранами мониторов, и это не может не радовать!

Уже в 8.30 во дворе Кировоградского коллегиума можно было увидеть нарядных первоклашек с бантами и цветами рядом с родителями, учителями и одиннадцатиклассниками. В этом году первый звонок прозвенел только для учеников 1-х и 11-х классов. Все остальные школьники просто пошли на уроки, согласно своему расписанию.

Первоклашек встречали ученики выпускного класса. Каждому маленькому школьнику подарили детский колокольчик и праздничную открытку. Перед зданием школы детей развлекали мультяшные аниматоры, а сделать снимок на память можно было возле специально организованных фотозон.

В 9.30 директор школы Елена Максимова прозвенела в звонок, и дети отправились на свой первый урок.

– Мы хотели сделать детям хоть какой-то праздник, невзирая даже на такие непростые условия. Одиннадцатиклассники организовали нашим самым маленьким ученикам экскурсию по школе и провели их на первый урок.

В связи с карантином уроки у нас теперь будут начинаться в 7.30, мы отменили «кабинетную» систему: теперь за каждым классом закреплена отдельная аудитория, и дети не будут ходить по школе из кабинета в кабинет. В связи с этим у нас появилась «средняя» смена: 4, 10 и 11 классы будут начинать свой учебный день с 4-го урока – с 10.30 утра, а заканчивать – около 4-5 часов вечера. Также для старших классов мы ввели систему пар. Таким образом, теперь им необходимо будет готовить на один день, к примеру, не 6 разных предметов, а только 3. Есть также изменения в системе питания. Утром в классы повара будут доставлять детям сухие завтраки, а в обед в столовой будет находиться не больше двух групп продленного дня (до 50-ти человек), – объясняет Елена Олеговна.