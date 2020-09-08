Ladie’s night, или Не только стриптиз

4 сентября после вынужденных каникул наконец-то открылся 138-й сезон театра корифеев. И не просто открылся, а фееричной премьерой «Ladie’s night – Женская вечеринка» по пьесе новозеландских авторов Энтони МакКартена и Стефена Синклера.

Перед началом спектакля главный режиссер театра Евгений Курман, выйдя на авансцену в сопровождении нескольких красавиц-актрис, отметил, что актеры уже 175 дней не встречались со своими зрителями и очень по ним соскучились. И добавил – до Нового года кропивничане смогут увидеть аж ШЕСТЬ (!!!) премьер. Первая из них состоялась при аншлаге и полном восторге зрителей.

В основе сюжета – казалось бы, типичная для нашего времени драма: шестеро друзей (в оригинале пьесы – металлурги) потеряли работу. Чем они занимаются? Естественно, довольствуются иногда какими-то подработками и, насобирав чуток денег, регулярно встречаются в одном из баров и ведут разговоры о том, как хорошо было бы найти постоянную, хорошо оплачиваемую работу, потому что в семьях уже возникают проблемы…

Одному из друзей – Грэхему (Владимир Бидаш) – удается устроиться на работу вдали от дома, остальные не так удачливы. И вдруг в одной из газет им попадается реклама предстоящих гастролей мужского стриптиза, билет на который стоит баснословные деньги. Естественно, сразу в головах включаются калькуляторы, и цифры о возможной прибыли рождают идею: а не организовать ли нам свой проект?

Герои пьесы с горем пополам, переступая через свои теперь никому не нужные моральные принципы, пытаются достичь успеха. И вдруг оказывается, что раздеться не то что перед незнакомыми, но даже перед хорошо знакомыми людьми – не так-то просто. А уж поставить какой-то номер, чтобы это не выглядело пошло и непристойно, – совсем нереально! Помочь им вызывается бывшая танцовщица Гленда (Людмила Швец), и начинается превращение обычных парней в прекрасных танцовщиков. Парни постепенно начинают понимать разницу между грубой физиологией и красотой обнаженного тела и уже не испытывают панического страха перед самим процессом раздевания.

Спектакль не лишен драматических нот, ведь у каждого из них своя личная драма, и решились они на этот непростой шаг не только из-за денег, но и из-за стремления изменить свой характер, свою судьбу. А какие они все разные! Барри (Александр Ярошенко) – брутальный парень с гитарой, от которого, как выясняется, ушла жена, и он очень страдает от этого. Норман (Валерий Ланецкий) – трогательный, слегка заикающийся, но не без фантазии скромник. Придуманные им образы велосипедиста и то ли котика, то ли леопарда приводили зал в полнейший восторг. Рикки (Антон Адаменко) – выдающий себя за продюсера парень, на самом деле не рискнувший показать в шоу свое лицо до самого финального номера. Крейг (Илья Литвиненко) работает барменом в том баре, куда ходят его друзья, и фактически он выступил главным двигателем процесса, уговорив хозяина бара Френка (Алексей Дорошев) рискнуть, предоставив им место для выступления. Ну и Гевин (Евгений Скрипник) – кажется, самый серьезный из парней. Но какие же они все шикарные во второй половине пьесы! Музыкальные, с великолепной пластикой, с потрясающим чувством юмора! Они были так естественны, что реакция зала была как в настоящем ночном клубе во время представления, – и это правильно! Это было настоящее найт-шоу!!! Кстати, говорят, что во второй премьерный день один из актеров даже заработал 100 гривен от одной из зрительниц…

Как из пьесы, в оригинале которой достаточно не совсем цензурной лексики и грубой физиологии, что пытаются сохранить некоторые продвинутые театры, сделать спектакль без всякой пошлости, но при этом не лишенным эротизма? Нужно слегка почистить и чуть-чуть отредактировать текст. Нужно показать зрителю, что одной из движущих сил в жизни является сексуальность. Это то, что очень долгие годы считалось непристойным, что до сих пор не воспитывается в нашем обществе, к чему у нас практически нет правильного отношения. А в то же время вся мировая культура – от античности и до наших дней – базируется именно на сексуальности. А еще нужно подобрать классную музыку – спасибо Дмитрию Еремину, поработать над хореографией – браво, Марианна Опря! Ну и самое главное – чтобы этот спектакль поставил главный режиссер театра корифеев, заслуженный деятель искусств Украины Евгений Курман.

Браво, Маэстро, браво, кропивничане!

Фото Павла Волошина, «УЦ».