Сбыт газа – дело тонкое

Оказывается, рынок как экономическая модель – это совсем не то, что мы думали. Когда-то это представлялось, как ликвидация государственной монополии, что и произошло, но теперь уже частник или обладатель контрольного пакета акций (как кому больше нравится) устанавливает свои правила. Правда, не без участия государства. Тем не менее, мы только начали приближаться к настоящему рынку предоставления энергетических и коммунальных услуг.

В номере «УЦ» за 27.08 текущего года, в материале «Газовая труба одна – цены разные», рассказывалось о том, что с 1 августа в Украине заработал рынок газа, т.е. «Нафтогаз» не будет устанавливать единую цену на газ, а она будет формироваться с учетом предложений поставщиков газа, которых в перспективе (ох уж это сладкое слово, которое чаще всего означает несбыточность надежд на лучшее!) появится много, и потребитель будет сам выбирать, у кого газ дешевле и качественнее. К этому нас подводили путем анбандлинга, или разделения «надавача послуг», т.е. облгазов, на поставщиков и операторов сетей, которые теперь тоже являются клиентами оператора газотранспортной системы.

По идее, это сделано для приближения к европейской модели энергорынка, где, условно говоря, трубы и счетчики потребления газа не должны находиться в одних руках. В свою очередь, это дает потребителю возможность выбирать поставщика и самому определять наиболее выгодное соотношение «цена – качество». Предполагалось, что таким образом покупатель будет влиять на ценовую политику, другими словами, покупать там, где лучше и дешевле, и в этом вся суть рыночной экономики.

Казалось бы, все хорошо, и мы движемся в правильном направлении, но, скорее всего, наш путь к рынку обусловлен не заботой о «пересічном» потребителе, а необходимостью транспортировки российского газа в Европу по нашей газотранспортной системе. Именно европейская традиция требует от транзитера газа прозрачности формирования тарифов, при этом поставщик газа не должен отвечать за его транспортировку. Все остальные разговоры о прозрачном рынке, о свободе выбора между гарантированной и рыночной ценой и повышении качества предоставляемой услуги идут от лукавого.

Проведение анбандлинга позволило Украине и России осуществлять транзит газа по европейским правилам, о чем свидетельствует и подписание 5-летнего контракта на транзит российского газа территорией Украины стоимостью 7,2 милларда долларов. Причем интересно, что с нашей стороны контракт подписывал не созданный по этому случаю украинский оператор газотранспортной системы (поставщик), а все тот же «Нафтогаз». Оказывается, «Газпром» не уверен в эффективности украинского законодательства, то есть не доверяет слову наших «законотворців», поэтому подписали пока так, по старинке. Если такая неопределенность существует наверху, то что говорить о возможностях простых потребителей выбрать себе поставщика газа по вкусу?

Опыт подсказывает, что с газом все произойдет, как и с разделением облэнерго, в смысле, ничего не поменяется, и мы будем продолжать получать услугу от того же акционера. Мы ведь помним, что практически все наши энерго- и газопоставляющие компании находятся в частных руках? И что произошло простое техническое деление одной компании, принадлежащей одному владельцу, на две, принадлежащих тому же физическому или юридическому лицу? Поэтому, как видим, снижения цены на электроэнергию в результате анбандлинга не произошло, наоборот, государство сдерживало ее рост за счет так называемых ПСО – публичных специальных обязательств производителей услуг.

Другими словами, государственные генерирующие компании (не частные!), такие, как НАЭК «Энергоатом», обязывались продавать до 90% своей продукции для населения по сниженным ценам, это же касалось и «Нафтогаза». Как известно, экономически обосновання цена киловатта для населения не 90 копеек, а все 2,50 грн, и только режим ПСО позволял держать ее на приемлемом уровне. Но вот что будет с ценой на газ и электричество, когда ПСО будут отменены, а это уже произошло? И как чисто технически можно выбрать себе другого поставщика, когда и с этим неизвестно что будет (даже «Газпром» перестраховался)? Авторы реформирования энергетического рынка успокаивают, мол, для этого и задействован рыночный механизм ликвидации монополиста – не понравилось, пройдись по рынку, выбери товар по деньгам.

Вроде бы предпосылки к этому есть, поскольку в Украине имеется около полусотни компаний, готовых стать поставщиками газа, но на самом деле вся проблема в наличии поставщика так называемой универсальной услуги, т.е. поставщика газа для бытовых пользователей и небольших бизнес-структур. Думаю, найдется не много желающих бросить вызов нашим монополистам, тому же «Нафтогазу» или группе облгазов, входящих в сферу влияния олигархов, типа подзабытого Фирташа. Ведь удешевить стоимость газа при постоянной составляющей отпускной цены от производителя поставщик может только за счет своей прибыли, и в этом компоненте мелкий поставщик не может соперничать с демпинговыми объемами «Нафтогаза». Скорее всего, ситуацией воспользуются жулики, которые при помощи обещаний могут пару-тройку месяцев пожить за счет авансовых платежей, а потом тихо раствориться, но даже для такой операции необходимы и деньги, и ресурсы. Поэтому о каких-то других поставщиках, кроме, фактически говоря, тех же облгазов, правда, разделенных, говорить не приходится.

Нам удалось получить, можно сказать, неофициальную информацию от вполне официальных лиц – от основной газопоставляющей компании, которая имеет соответствующую лицензию, но вместе с облгазом входит в одну группу «Нафтогаза». Операционно это выглядит так: поставщик собирает данные счетчиков в области и передает облгазу, который, как естественный монополист, занимается доставкой газа. Как видим, разделение на поставщиков и доставщиков достаточно условное, но это дает возможность разделить деньги за газ между ними. Опять же, можно обнаружить признаки возможного корпоративного сговора, поскольку других-то реальных поставщиков, кроме рожденных от облгазов, в Украине пока нет!

В Европе имеются информационные платформы, где зарегистрированы все поставщики газа, поэтому потребитель действительно имеет возможность посмотреть на предложения, сравнить их и заключить договор с другим поставщиком, но статистика говорит, что этими вопросами озабочено не более 20% бытовых потребителей. Что-то подсказывает, что в Украине вопросами смены поставщика будет занято еще меньшее количество населения, тем более, что у нас сами компании должны предлагать свои услуги, а люди обязаны предоставить базовый перечень документов. В общем, бюрократия предполагается еще та. Кстати, наличие долгов не является препятствием для поиска нового контрагента, но решать будете не вы, а поставщик, который может и коллекторов подключить.

В общем, все не так просто, тогда как с действующим поставщиком все гораздо понятней – достаточно продолжать пользоваться газом, чтобы подтвердить свой договор на предоставление услуги. К тому же и тариф за кубометр газа в Кировоградской области от «нашего» поставщика установлен на уровне 4 грн 70 копеек, тогда как киевский поставщик предлагает газ почти на гривню дороже. Но надо понимать, что теперь цену на газ будет определять не НКРЭКУ, а сезонная составляющая. Говорят, что цена будет зависеть от колебаний на европейском рынке, но мы знаем, что стоимость жидкого топлива у нас почему-то не очень подчиняется колебаниям мирового рынка и в любом случае продолжает только расти.

Наш поставщик газа предлагает выход – заключить годовой договор на фиксированную цену, те же 4,70 за кубометр, которая не будет зависеть от сезонных колебаний. При этом потребитель может заключить договор с новым поставщиком, но возникает резонный вопрос: зачем это ему? Тем более, что настоящих альтернативных поставщиков пока не видно, разве что сами облгазы будут конкурировать между собой, тем более что труба для них одна и та же. Но в ситуции с отменой ПСО, при которой «Нафтогаз» был почти обязан продавать газ потребителям-должникам, возникает напряженность у самих должников, которым просто перестанут продавать газ. Вопрос в том, как государство, в смысле правительство и президент, смогут в этих условиях, в том числе сезонных, влиять на поставщиков газа, когда те не будут иметь права отпускать газ без оплаты, не говоря уже о полном возмещении долга «Нафтогазу», который пока что зафиксирован на уровне 24 миллиардов гривен?..