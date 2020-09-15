«…Цыганская свадьба мчит!»

6 сентября журналистке «УЦ» посчастливилось побывать на колоритном и необычном событии – настоящей ромской (цыганской) свадьбе, которая состоялась в поселке Александровка Кировоградской области.

Сын цыганского барона Вячеслав Сандуленко выдал свою младшую 14-летнюю дочь Лилю замуж за 19-летнего Богдана. Молодые познакомились за несколько месяцев до свадьбы, общались по Интернету, хотя и жили неподалеку в одном посёлке. Затем Богдан засватал Лилю, родители одобрили брак и начали подготовку к свадьбе. Гуляли по-богатому в ресторане на границе с Черкасской областью. Молодых съехались поздравить родственники и друзья из Александровки, Харькова, Днепра и других городов Украины.

Я приехала рано и застала подготовку к торжеству. Интересно, что, даже заказывая ресторан, ромы в основном готовят всё сами, ведь на столе должно быть много сытных и разнообразных блюд, чтобы голодным не остался никто из гостей! Отец невесты рассказывает, что свадьбы у них гуляют пышно: сначала праздновали дома, теперь в ресторане, а потом ещё три дня дома будет продолжение торжества. Молодые в ЗАГСе не расписывались. Цыгане не считают штамп в паспорте залогом удачной семейной жизни, а больше полагаются на традиции и собственные ценности.

«Как правило, браки создаются у нас один раз и на всю жизнь. Конечно, если что-то не складывается, супруги могут развестись, а затем снова жениться и выйти замуж, но обычно такое происходит редко. В основном семьи у цыган достаточно крепкие и большие», – отмечает мама Лили, Зарема Сандуленко.

О цыганских традициях празднования свадеб нам рассказали близкие родственники молодой: дядя по маминой линии Павел, сестра невесты Руслана и её старшие братья Раджик и Вячеслав.

– Наши традиции существуют испокон веков, и мы их не меняем. Основной закон, без соблюдения которого не может состояться свадьба у цыган, – это то, что невеста должна быть чистой в самом прямом значении этого слова, то есть не иметь никаких отношений с мужчинами до брака. Это самое главное. Раньше свадеб как таковых не было, ведь, постоянно кочуя, сложно было организовать какое-то полноценное мероприятие, как это возможно сейчас, поэтому гуляли обычно прямо в полях. Если же родственники по каким-то причинам не были согласны на брак, молодые просто убегали от семьи, а потом через какое-то время возвращались, и все их уже воспринимали как мужа и жену. Но, если при попытке убежать молодых догоняли, обычно это заканчивалось плохо.

Есть народности нашей же национальности, где до сих пор практикуется калым, и за невесту платят золотом. Причем не колечками или цепочками, а деньгами, начиная с гульденов и заканчивая золотыми долларами США, которых может даже не быть в Америке. Отец невесты оставляет пару монет от этого калыма себе, а всё остальное дарит своей дочери и зятю как подарок на свадьбу, и эти деньги уже считаются собственностью невесты. Когда появляется в семье ребенок, отец возвращает дочери одну оставленную себе перед свадьбой монету. Спустя несколько лет, если семья живет хорошо, они снова приезжают в гости к отцу жены, и он возвращает ей с мужем уже вторую монету. В случае развода половину подаренных денег забирает женщина. Поэтому разводы там происходят не часто, но не из-за того, что люди имеют какие-то сильные чувства друг к другу, а потому что понимают, что им придется отдать половину калыма. Только представьте: одна монета достигает 35-50 граммов золота, и в качестве калыма дают 50-60 таких монет. Многие думают, что цыганские семьи настолько богатые, что имеют столько золота. На самом же деле это богатство копится столетиями и передается из поколения в поколение, и цыган никогда не продаст даже самую маленькую монету, потому что понимает: это будущее его семьи, сыновья в его роду будут всегда иметь жен, пока есть это золото.

Мы считаемся сэрвами – всеукраинскими цыганами, и у нас такой традиции нет, наши браки заключаются без дачи калыма.

Что касается празднования, сейчас оно проходит, конечно, более современно, чем раньше, но традиции остаются теми же: как выходили замуж 100 лет назад наши бабушки, так происходит и по сей день.

В тех народностях, где дают калым, как правило, жених и невеста вообще не встречаются до свадьбы и могут впервые увидеть друг друга только на самом торжестве. У нас же принято знакомиться на свадьбах, днях рождения и других праздничных событиях. Например, семья, где есть дочери или сыновья на выданье, едет на свадьбу к другим цыганам. Там молодежь общается, узнает друг друга, и, глядишь, кто-то кому-то понравится и будет ещё одна семья в скором времени! Сватовство у цыган в идеале происходит так: родители молодого человека приезжают в дом к невесте «на стакан чая». Понятное дело, что чай – это просто предлог, повод войти в дом. Родители жениха смотрят, как девушка справляется по дому, по хозяйству, делают свои выводы. Если невеста им нравится, они приглашают её родителей уже к себе в гости «на рюмку водки». Если те соглашаются, то начинается подготовка к свадьбе. В нашей народности многое зависит ещё и от выбора невесты: никто не станет выдавать девушку замуж за того, кто ей не нравится и за кого она не хочет, – рассказывают родственники молодой.

Браки у цыган, хотя уже и не всегда, часто заключаются в раннем возрасте – в 12, 14, 16 лет. Объясняется это тем, что дети растут и познают этот мир вместе, а значит, их отношения и привязанность друг к другу будут крепче.

– У нас нет такого выражения, как «нагулялся». Мы считаем, что чем раньше человек женится, тем самостоятельнее он становится и не занимается всякими бесполезными вещами. Каждые отец и мать хотят, чтобы у их детей поскорее настал общий быт, чтобы не переживать, например, о том, что дочь не замужем или сын познакомится не с тем, с кем надо. Как показывает опыт, такие семьи держатся долго, потому что люди растут и познают всё, что происходит в мире, вместе, – объясняет брат невесты Раджик.

– У нас много разных традиций, и в большинстве своем они не похожи на традиции русских и украинцев. На свадьбе выносят «честь» невесты, показывают, что она достойна свадьбы, достойна белого платья. Потом, когда она уже стала женой, её переодевают в платье другого цвета.

К сегодняшней свадьбе подготовка шла три дня. Было задействовано много людей в приготовлении блюд для праздничного стола. Свадьба у цыган – это серьезное событие, и очень важно, чтобы всё происходило по традициям. Жених и невеста должны получить благословение старших, необходимо, чтобы состоялось сватовство и родители одобрили брак. Если же это не происходит и молодые идут против воли родителей, убегают, тогда им, хоть они и считаются мужем и женой, свадьбу обычно уже не делают, – говорит Руслана, старшая сестра Лили.

Женившись по национальным обычаям и утвердившись в своем выборе, молодые через какое-то время могут венчаться в церкви. Обряд венчания для цыган – ещё более серьезный, чем свадьба, и обычно те, кто венчается, уже не разводятся ни при каких обстоятельствах.

Дарить на свадьбу у цыган принято в принципе то, что и у нас. Нет каких-то особенных или обязательных подарков. Разве что родители, бабушки и дедушки дарят фамильное золото. Это – тоже неотъемлемая традиция.

Детей в цыганских семьях принято иметь много: трое – как минимум. Всеми домашними заботами в основном занимается женщина, а мужчина обеспечивает семью.

Сестра невесты Руслана поделилась, как Богдан сделал предложение юной Лиле.

– 4 месяца назад Богдан приехал к нам и сказал родителям: «Хотите – убивайте меня, делайте всё, что хотите, но я давно люблю вашу дочь и хочу на ней жениться!» Мы спросили у Лили, любит ли она его и хочет ли выйти замуж? Она сказала, что да. Так и согласились на свадьбу. Они прекрасная пара, которая души не чает друг в друге, и я желаю им огромного счастья!

Родители благословили молодых с иконами, и все гости разместились за праздничным столом.

В целом торжество было похоже на наши свадьбы: невеста в белом платье, нарядные гости с цветами и подарками, уставленный различными блюдами стол… Но, конечно же, с цыганским задором, весельем, песнями и танцами!

«Украина-Центр» также желает молодым счастья и долгой семейной жизни!

Фото Анжелы Бирзул.