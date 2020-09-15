Университеты судебных тяжб

Фраза на русском языке «судебные тяжбы» точнее определяет суть дела по сравнению с украинским «судова тяганина», потому что это и долго, и тяжело, и не у всех хватает сил пройти дистанцию до конца. Если, конечно, дело не касается жизни и смерти, как в истории с многострадальными жителями общежития по проспекту Университетскому, 21, что в Кропивницком.

Недавно прошла информация, что жители победили в Хозяйственном суде, который отменил право собственности ЧП «Вагран» на многоэтажку. Если кто не в курсе, то за названным предприятием скрывается тень одного печально известного судьи. Это обстоятельство хорошо объясняет, почему уже почти четверть века жители общежития не могут защитить свое право проживать на своей же жилплощади. С одной стороны, все как бы понятно – в общежитии государственной строительной организации законно жили люди, и никакая смена формы хозяйствования не может влиять на статус собственников квадратных метров. С другой стороны, в результате приватизаций и перепродаж, а также изменения статуса общежития на жилой дом, квартиры вместе с людьми вдруг стали собственностью частного предприятия. Дело настолько сложное и мастерски запутанное, что готовить о нем материал – все равно, что ходить по острию ножа или по тонкому льду. Тем не менее, ситуация есть, и она требует освещения.

На протяжении двадцати с лишним лет общежитие несколько раз меняло собственников, там были постоянные непонятки с коммунальными платежами, потому что время от времени оказывалось, что немалые деньги за малюсенькие комнаты (12 квадратов на семью из нескольких человек), не гарантировали бесперебойного предоставления услуг, и общежитие сидело если не без воды, то без электричества. Народ перекрывал дороги, кто-то кому-то шел на уступки, и жизнь продолжалась. Но это были, так сказать, бои местного значения, а настоящая беда пришла, когда новый собственник начал продавать квартиры вместе с жильцами, о чем они узнавали в последнюю очередь. Причем продавать комнаты, как говорят сами жильцы, за смешные 675 гривен, что уже должно было возбудить интерес налоговых органов или кого-то там еще, но никак не побудило людей в погонах на проверку юридичиских и финансовых обстоятельств подозрительных «оборудок».

Понятно, что люди обратились за защитой к властям разных уровней, к депутатам и политикам, как к местным, так и к киевским, в прокуратуру и суды, перекрывали дороги и ставили палатки, но все было почти что зря. Крепость, построенная фактическим собственником многоэтажки, была неприступной, и просто так взять и забрать помещение в коммунальную собственность было так же непросто, как и оспорить в судах действия продавцов человеческих душ и квадратных метров – вроде бы все очевидно, а решения или не принимаются, или откладываются, или не выполняются, сказано же – судебные тяжбы.

Но долго ли, коротко ли, а борьба, продолжающаяся годами, дала результат, и 4 сентября Хозяйственный суд «скасував» право собственности ЧП «Вагран» на этот дом. Однако жители как-то не очень радуются, они считают, что городские власти могли бы все решить давно и бесповоротно, потому что два года назад суд уже отменял право собственности «Ваграна», но в результате все осталось на прежнем уровне.

Председатель инициативной группы жителей общежития Светлана Бондаренко вообще говорит, что сообщение о победе – не больше, чем пиар: «Я живу в как бы чужой квартире, ее продали вместе со мной и двумя детьми, уже 5 лет. Обращения в прокуратуру ни к чему не приводят, хотя налицо подделка документов при оформлении права собственности, и вообще, у так называемого собственника никаких документов нет, а у нас есть. В 2017 году мы проиграли в Кировском суде, это понятно, но потом выиграли в Апелляционном, который отменил решение районного суда. Мы два года вообще были ничьими, обращались в городской совет, выступали на сессии, чтобы наш дом приняли на баланс, но… А в 2019 году нас поставили в известность, что общежитие зарегистрировано как жилой дом, но это все незаконно.

В свое время мы радовались, что выиграли апелляцию, танцевали полночи, но ничего не изменилось. Даже когда через суд, а мы прошли больше сотни заседаний в судах, отменяли договора купли-продажи. Теперь ожидаем, что и на это решение подадут апелляцию, но мы руки не опускаем, будем бомбить полицию, прокуратуру, будем ставить палатку. Мы уже были на приеме у нового губернатора, обещал приехать, помочь».

Выходит, люди надеются, что дело решит не правосудие, а начальник, который выдаст «окончательную бумажку», как говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце».

Более обстоятельно ситуацию прокомментировал временно исполняющий обязанности начальника юридического управления Городского совета города Кропивницкий Владимир Покаленко, который вел дело: «У 2008 році було прийнято закон „Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”, він дозволив приватизувати приміщення громадянами, які на законних підставах проживали в гуртожитках. Було визначено, що будівлі повинні мати статус гуртожитків, і гуртожиток повинен бути включеним до загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у комунальну власність. Але „Вагран” став власником гуртожитку в 2004 році, до цього це була державна власність ДП ЖЕК ВАТ„Кіровоградбуд”, тобто він у комунальній власності ніколи не був, але був приватизований, потім реалізований. У 2004 році ПП „Вагран” звернулося до міськради з проханням зміни статусу будівлі з гуртожитку на будинок для малих сімей. Виконком змінив статус і змінив правоустановчі документи, тобто видав свідоцтво взамін договору купівлі-продажу, де було зазначено статус житлового будинку».

Этот документ фактически вывел общежитие из сферы действия закона об общежитиях, поэтому горсовету было необходимо сначала отменить свое же решение (принятое еще в 2004 году) о смене статуса общежития. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что смена статуса была незаконной, соответственно, незаконным было и свидетельство на право собственности. Этот нюанс многое разъясняет и позволяет понять, с какими трудностями и юридическими тонкостями приходится иметь дело, чтобы добиться справедливости. Тем более когда на обращения горсовета не реагирует Фонд госимущества, который мог отменить документы о первоначальной приватизации общежития.

Сейчас город через суд отменил свидетельство на право собственности, но есть процедура вступления решения в законную силу, и кто знает, как посмотрят судьи Апелляционного суда соседней области, если там обжалуют данное решение. Если все будет нормально, то уже Кировоградская ОГА должна готовить материалы на включение общежития в общегосударственную целевую программу, которая определяет, как, в какие сроки и на каких финансовых условиях ЧП «Вагран» должно передать общежитие в коммунальную собственность. Дальше предстоит разбираться самим жителям, ведь может статься, что покупатели комнат стали добросовестными владельцами? Поэтому это уже как бы частный уровень, где тоже удалось добиться подвижек – отменить некоторые договоры купли-продажи. И это тоже вопрос времени и ответственности судов, потому что потерпевших по делу – около полусотни…