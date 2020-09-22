Счастливый номер «113»

И снова наш отличился. В хорошем смысле этого слова. Сергей Жолонко, который давно уже наш, кропивничанин, стал победителем международного фотоконкурса.

Время от времени фотографы – профессионалы и любители – пробуют свои силы в конкурсах. Их много, условия разные, требование одно – поразить. Сергей Филиппович отослал свою работу на тему «Уличная фотография» на специальный англоязычный ресурс, объединяющий фотографов. Ресурс, без преувеличения, планетарного масштаба.

О масштабе конкурса говорит тот факт, что на конкурс было прислано 78 тысяч фотографий из 43-х стран мира. Профессиональное жюри выбрало 38 лучших. Снимки были распечатаны и представлены в Вене (Австрия), в галерее HINTERLAND.

Что касается единственной украинской фотографии, вошедшей в топ победителей, Сергей Жолонко рассказал об ее истории:

– Это обыкновенная уличная фотография. Стандартная ситуация: идешь по улице, останавливается маршрутка, три секунды – и запечатлел. Не успел – маршрутка уехала.

Администрация конкурса, отобрав понравившиеся фотографии, присылает электронное письмо, общается с автором, просит выслать фото в полном формате для печати. Внимательно следят за тем, чтобы фото было оригинальным, а не скачано из Интернета. Да, приглашают на выставку, но сейчас, в условиях карантина, добраться до Вены нереально.

Мне приятно, что где-то там «стрельнула» моя фотография. Пусть она мрачновата, пусть тема грустная, но это наша жизнь, сегодняшний день…

Редакция «УЦ» поздравляет Сергея Филипповича с международным признанием его увлечения, доходящего до уровня профессионализма. Новых побед!