Не выборы! Итоги голосования

Электронное голосование за проекты, реализуемые в рамках «Общественного бюджета», завершилось, и окончательные итоги подвел координационный совет. На рассмотрение было подано 60 проектов, к голосованию допустили 55, среди которых 50 категории «малые» и 5 – «социальные». Вот что имеем.

В категории «малые» на реализацию могут рассчитывать следующие общественные инициативы. Легкоатлетическая зона «Атлетико» – замена поврежденного асфальтового покрытия с нанесением разметки, обустройство ямы для прыжков и восстановление покрытия беговой дорожки в 8-й школе. Создание инновационной физической лаборатории в 35-й школе. Обустройство футбольного поля на территории образовательного учреждения «Виктория-П». Очередная современная игровая площадка – на Вокзальной, 26а. И рядом, на придомовой территории Вокзальной, 26, корпус 2, спортивно-игровая площадка.

«Подари свет бездомным животным» – проект, предусматривающий установку солнечных батарей в приюте «Счастливый пес». Придомовая территория дома №9 на улице Юрия Коваленко обзаведется детской спортивно-игровой площадкой. А на пустыре перед домом 79 на улице Родниковой появится «спортивный оазис».

В школе №10, что в поселке Новом, будет обустроен уютный двор. И появится паркинг «Медицинский» – будет сделана парковочная зона для посетителей амбулатории общей практики семейной медицины № 4 на Жадова.

Еще одна спортивно-игровая площадка, но уже на Юрия Коваленко, 15. «Территория радости» – это установка современных детских развивающих игровых площадок на территории яслей-сада №35 «Светлячок». Благодаря проекту «Активная жизнь – залог долголетия» увеличится доступность к образовательно-просветительской программе лиц с инвалидностью, пенсионеров по возрасту, ветеранов правоохранительных органов, ветеранов Вооруженных сил Украины, участников АТО. На Сенчева, 16а будет создана рекреационная зона с установлением монументальной скульптуры в виде глобуса и воздушного шара.

Это все из малых проектов. К сожалению, не стали победителями интересные, креативные, свежие идеи, охватывающие большее количество горожан, нежели жителей одного двора. Взять хотя бы тротуарные дорожки для безопасного и комфортного передвижения жителей микрорайона Жадова. Или ликвидация амброзии в зеленых зонах Кропивницкого. Или кинотеатр под небом во дворе музея искусств. Что уж говорить о благоустройстве территории возле памятника шести тысячам евреев – жертвам нацизма?..

«Социальных» проектов – два. Это устройство соляной комнаты для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей, аллергии, кожных заболеваний и психоэмоциональных расстройств в Центре комплексной реабилитации для детей с инвалидностью. И в яслях-саду «Светлячок» будет обустроена сенсорная комната для детей с целью улучшения развития психических процессов, овладения навыками саморегуляции, умения снимать напряжение.

Общий бюджет проектов – лидеров рейтинга составил 4 миллиона 642 тысячи 238 гривен. При этом еще 4,5 миллиона необходимы для реализации проектов «Общественный бюджет – 2020», которые победили в прошлом году. Координационный совет решил рекомендовать депутатам новой каденции городского совета предусмотреть средства на реализацию проектов на следующий год, а исполнительным органам учесть их в своих программах.