Дважды в одну реку…

…Оказывается, можно вступить. Но при условии: надо быть целеустремленным, стойким, иметь багаж знаний и навыков. Таковой является Эльза Лещенко, снова, спустя шесть лет, возглавившая областной департамент образования и науки.

Несмотря на то, что с этой должности Эльза Владимировна уволилась по собственному желанию еще в 2015 году, она осталась «в теме» и определила свои первоочередные задачи на новой/старой должности: «Прежде всего, безболезненный переход учреждений и объектов образования в громады. Второе – это поддержка и развитие Малой Академии Наук, создание лицеев III степени, а также организация надлежащей подготовки учащихся к ВНО. Третье – укрепление материальной базы ПТУ. Также важное направление работы – это развитие инклюзии. Кроме того, учитывая требование времени, одним из вызовов сейчас является организация дистанционного образования в учреждениях».

Она добавила, что среди первоочередных остается вопрос подвоза детей школьными автобусами в новых громадах и сбалансированное меню в учебных заведениях. «В целом, проблем и вызовов много, главное – коммуникация с учителями, родителями, учениками – участниками образовательного процесса. Будем работать», – заявила директор департамента образования и науки.

До возвращения на должность Эльза Лещенко работала в управлении коммуникации с общественностью Кировоградской облгосадминистрации заместителем начальника управления – начальником отдела аналитической и организационной работы. В ноябре прошлого года стала заместителем директора департамента образования и науки ОГА.