Чай – без цукру, каша – без солі

З понеділка 25 січня учні Кропивницького повернулися до очного навчання. Відтепер вони знову харчуватимуться у шкільних їдальнях на відміну від першого семестру, коли у зв’язку з карантинними обмеженнями, діти їли сухі сніданки з одноразового паперового посуду прямо в класах.

Як вже повідомлялося в «УЦ», з 2021 року міська рада Кропивницького ввела нову систему організації харчування школярів, що спирається на санітарний регламент для українських шкіл. Згідно з ним, залишаються у силі старі санітарні норми, які забороняли продаж у школах кондитерських виробів із кремами, морозива, яєць та м’яса водоплавної птиці, м’ясних виробів нижче I сорту, студнів, зельців, форшмаків, грибів, молока-самоквасу, сметани, фляжного молока та м’якого сиру без термічної обробки, консервів непромислового виготовлення, солодких газованих напоїв, нарізних салатів із майонезом, оцтом і сметаною.

Також регламент забороняє продаж зернових продуктів, що містять понад 10 г цукру на 100 г готового продукту; продуктів, що містять понад 0,12 г солі, або еквівалентну кількість солі на 100 г готового продукту, синтетичні барвники та ароматизатори (крім ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту), підсолоджувачі, підсилювачі смаку та аромату, консерванти. Забороняється й продаж продуктів із рослинними жирами, непастеризованих соків, кави та кавових напоїв, енергетичних напоїв тощо. Також визначаються основні групи продуктів, які обов’язково мають бути в раціоні дитини, та вимоги до цих продуктів. Приміром, принаймні раз на тиждень для учнів має готуватися риба. А фрукти та ягоди подаються без додавання цукрів та підсолоджувачів.

Окрім цього, діти з непереносимістю глютену та лактози мають право на харчування, що не містить цих речовин. Для цього варто лише принести до школи довідку від лікаря, яка підтверджує особливі дієтичні потреби дитини.

Нові санітарні норми почали діяти з 1 січня, а на практиці вступили в силу з понеділка 25 січня після зимових канікул і локдауну. Щоб побачити, як це відбувається в реальності, журналістка «УЦ» навідалася до однієї з міських шкіл.

Сніданок в учнів Навчально-виховного комплексу «Кіровоградський колегіум» розпочинається о 8.15 ранку. У їдальні може перебувати не більше двох класів або ж максимум 60 чоловік. Адміністрація школи заради того, щоб уникнути скупчень, запускає спершу один клас, і хвилин через 5-7, коли ті вже закінчують снідати, запрошує другий. Так по черзі снідають усі 1-4 класи. У понеділок у меню на сніданок був рис з овочами з мінімальним вмістом солі, варене яйце, хліб і чай без цукру. Усе, як і передбачено в новому регламенті.

«Ми сподіваємося, що таке здорове харчування дасть свої плоди, – каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Ірина Кочмар. – Діти скучили за шкільною їжею, тому харчуються із задоволенням. Хоча наші умови не зовсім пристосовані до нових вимог, ми намагаємося зробити так, аби класи максимально між собою не пересікалися. Так само в нас організовано харчування у групах подовженого дня. Тішить те, що зараз діти повернулися до звичайного поживного харчування з гарячими стравами в раціоні. Це набагато краще і дає змогу учням спокійно дочекатися до обіду, не почуваючи себе дуже голодними. Серед страв нового меню переважають овочі, м’ясо, риба та яйця. На сніданок – каша з яйцем чи курячим філе, на обід – суп або борщ та друга гаряча страва і напої без цукру».

Що ж, таке більш здорове харчування – ініціатива непогана. Але в такому випадку запроваджувати її варто не тільки у школах. Адже яка користь з того, що у їдальні дитині дають чай без цукру й кашу майже без солі, коли після уроків вона іде до магазину й купує собі пакет чіпсів, а вдома батьки годують її солодким чаєм із цукерками? Навряд чи дитині з подібними харчовими звичками і роздратованими глутаматом натрію і непомірною кількістю цукру смаковими рецепторами потім буде до душі шкільна їжа… І чи варто казати, скільки тоді буде харчових відходів? А це – й витрачені даремно ресурси на електроенергію, працю кухарів і самі продукти харчування.