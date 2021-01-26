«Минус 20 – это уж слишком!»

Студенты-африканцы Донецкого национального медицинского университета впервые учились кататься на лыжах в Кропивницком. На территории областного центра туризма для них провел занятие Евгений Савранский, который уже больше 10 лет учит кататься на лыжах всех желающих.

Георгина Прах приехала учиться в Кропивницкий из Ганы, а Шоу Гукута – из Зимбабве. Журналистка «УЦ» поинтересовалась у выходцев из этих жарких стран, как им наши январские морозы, снег да и вообще жизнь и учеба в Украине.

Как оказалось, снег ребят вовсе не удивил, его они видели уже не раз.

– Зима в Украине красивая, но холодная. Я приехала сюда учиться чуть больше года назад, поэтому уже прошлой зимой застала снег, хотя его тогда и было мало. В квартире, где я живу, тепло. В принципе, я достаточно быстро и без проблем адаптировалась к здешнему климату, – рассказывает Георгина Прах. – Адаптироваться к морозам в минус 20 для меня очень сложно. Это уж слишком холодно! Снег поначалу мне нравился, но сейчас уже меньше. Опять же из-за того, что холодно. До того, как я приехал в Украину, я видел мелкий снег в Лондоне во время путешествия на Рождественские праздники. Но к такому резкому похолоданию, как этой зимой в Украине, я не был готов. Покупаю всё больше и больше теплой одежды, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно, – делится Шоу Гукута.

– Скучаете по дому?

Г.П.: – Да, каждый день. Скучаю по родным, друзьям и просто по своей стране.

Ш.Г.: – Не очень. Мы часто с семьей переезжали, и я никогда не проводил всё свое время дома.

– Нравится ли в Украине?

Г.П.: – Да, Украина – очень хорошая и красивая страна. Мне здесь по душе. Когда ещё я была дома, думала, в какую страну ехать поступать, то почти сразу остановилась на Украине, поскольку здесь, на мой взгляд, очень хорошая система образования.

Ш.Г: – Да, вполне. И больше всего мне здесь нравится еда! Украинский борщ и солянка – это очень вкусно! Также люблю гулять в свободное время по Кропивницкому, почти за 4 года жизни здесь я уже знаю в этом городе практически всё.

– Почему выбрали именно медицинскую специальность?

Г.П.: – Я сделала свой выбор в пользу медицины, ведь, когда ты здоров, тогда ты счастлив. Если я буду помогать людям становиться здоровыми, тогда автоматически я буду помогать им становиться счастливыми. Хотя это решение и не пришло сразу. Рассматривала также другие варианты. В частности, хотела связать свою жизнь с хореографией. Моя бабушка научила меня традиционным африканским танцам, затем я также освоила современные виды танца. Возможно, мне удастся совмещать в будущем медицину и свое любимое дело – хореографию.

Ш.Г.: – В моей семье все так или иначе связаны с медициной. Поэтому и я выбрал эту тропу. Учеба здесь хорошая, и даже в формате онлайн мне она нравится.

– Какая украинская традиция больше всего пришлась по душе?

Г.П.: – Мне нравится День независимости и то, как его здесь празднуют. Это очень красиво.

Ш.Г.: – Больше всего я люблю День вышиванки. Мне очень нравится, что в этот день украинцы надевают свою национальную одежду. У меня тоже есть своя вышиванка, которую я часто с большим удовольствием ношу.

– Как впечатления от катания на лыжах?

Г.П.: – Когда смотришь, как это выглядит по телевизору, кажется, что это очень легко и просто. Но на занятии оказалось, что это достаточно кропотливый труд.

Ш.Г.: – Когда-то я немного пробовал самостоятельно кататься на лыжах, но на полноценном занятии с инструктором побывал впервые. Мне всё понравилось. Если бы ещё не было так холодно, то было бы вообще супер!