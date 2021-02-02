Тема заседания кабинета министров «Как инновации увязать с коррупцией».

М.М. Жванецкий.

Не поверите, но мне искренне жаль кураторов из МВФ, которым приходится под каждый транш выдумывать все новые и новые задания для правительства Украины. Они тужатся до мозговой горячки, а нашим чиновникам хоть бы хны. Да любую реформу за ваши деньги! Хоть земельную, хоть пенсионную, хоть образовательную, хоть медицинскую! Почему все они не работают, как надо? А это, ребята, другой вопрос и совсем другие деньги.

На минувшей неделе Верховная Рада по настоятельной рекомендации МВФ приняла закон о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое должно заменить налоговую милицию. И взять на себя все полномочия по расследованию экономических преступлений, чтобы бизнес не доили прочие многочисленные правоохранительные органы, в том числе Нацполиция и СБУ.

Судя по всему, в ходе подготовки и принятия законопроекта самым трудным оказалось отодвинуть СБУ от контроля за бизнес-структурами. Теперь подразделения, которые в Службе занимались борьбой с коррупцией и экономической контрразведкой, ликвидируют. Но это наивные европейцы думают, что самая надежная «крыша» для рисковых коммерсантов поднимется в небо, махнет крыльями и отлетит в теплые края. Как бы не так! Даже думать об этом смешно. Раньше прижимали «бизнесюков» экономическими преступлениями, а теперь – угрозой государственности. Был бы человек небедный, а дело найдется, контора напишет…

Впрочем, не об СБУ речь. Своим решением Верховная Рада создала монстра с крайне неприятной аббревиатурой (о ней в конце), который сосредоточит на себе контроль за всем и вся. Есть такое нехорошее предчувствие, что вместе с объединением целей и задач по экономической безопасности страны будут централизованы все коррупционные потоки и ручейки, которые раньше шли по разным правоохранительным структурам.

Надежды европейцев на то, что с их подачи в Украине будет создана структура стерильно честных «белых воротничков», абсолютно несостоятельны. Ни в одну из многочисленных ранее созданных структур не завезли ни марсиан, ни тау-китян. Ни в НАБУ, ни в САП, ни в НАПК, ни во все прочие. Как вы думаете, откуда наберут кадры в БЭБ (4 тыс. чел. для начала)? Конечно, из старой, но не доброй налоговой милиции, там их в аккурат 4,5 тыс. Конкурсы, говорите? Да наши любой конкурс пройдут «на голубом глазу», даже на должность генпрокурора США – дайте только возможность.

Когда этот самый БЭБ начнет работу, тем более что полмиллиарда уже заложены в бюджет? Не скоро. Полгода на передачу документов налоговой милицией, еще полгода на конкурсы и кадровые назначения. Представляете, сколько будет желающих контролировать таможню? То есть год в сфере борьбы с экономическими преступлениями в стране будет твориться безумный бардак: все структуры, отлучаемые от кормушки, будут спешить кошмарить бизнес – правых и виноватых. Непременно начнется передел «крыш» в легальной, «серой» и «черной» сферах. Из тени выйдет такое, о чем мы даже не подозревали. Собственниками автосервисов, маркетов, рынков, игровых залов и кафе окажутся капитаны, майоры, полковники и генералы – вся антикоррупционная рать, которую не возьмут в БЭБ. А те, кого возьмут, продолжат спокойно трудиться на два фронта.

Мне уже приходилось писать: коррупция – это не раковая опухоль, которую можно удалить, ликвидируя одни структуры и создавая новые. Коррупция – на молекулярном уровне. Быстро покончить с ней можно, уничтожив при этом весь организм. Но это совсем другая тема, к БЭБу прямого отношения не имеющая.

А теперь байка об истории аббревиатуры новой правоохранительной структуры, которая неизбежно отразится на ее карме. Потому что как вы яхту назовете, так она и поплывет.

Так вот, помните старый добрый мультик «Том и Джерри»? В одной из серий хитрый котяра Том решил прикинуться младенцем в чепчике и памперсе. Добрый мышонок Джерри стал его нянчить, поить молочком и похлопывать по спинке – ну должен же малыш срыгнуть лишнее! Том долго не понимал, что от него хочет Джерри, но в конце концов выдал громкое:

«БЭБ»!