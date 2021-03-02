Есть первые десять!

Галерея «Елисаветград» отмечает первое десятилетие. Когда она только набирала обороты, «УЦ» написала: «Кажется, что галерея была всегда»… Теперь не кажется – она была, есть и обязательно будет.

Cколько за эти годы было проведено выставок, сколько художников со всех уголков страны посетили галерею, сколько картин было подарено Николаем Цукановым музеям области! А сколько хороших дел и проектов было реализовано! Очевидно одно: галерея «Елисаветград» стала ядром, сердцем, очагом культуры в нашем городе.

Отмечая юбилей, Николай Николаевич традиционно дарил подарки. Это были картины для музеев, фотоснимки для архива, радушие и теплые слова для всех гостей. А еще делился планами на следующие десять лет. И это обнадеживает и вселяет веру в доброе, светлое, красивое, вечное, в галерею, в Цуканова, его семью и его детище.

Нам, кропивничанам, определенно повезло. Сюда, в галерею «Елисаветград» едут из других городов и стран, чтобы очиститься, воодушевиться, зарядиться. Если взгрустнулось или захандрили – немедленно на Пашутинскую, 36! Там хорошо. Будь всегда, ставшая родной галерея «Елисаветград»!

Быть причастным к юбилею галереи может каждый. Для этого нужно туда прийти и посмотреть сразу три выставки. Здесь детские рисунки на тему экологии, природы, защиты животных. Потрясающие фотографии из архива Василия Ковпака. А еще удивительные «морские чудеса» из коллекции Александра Николашина, жителя Днепра. Равнодушным никто не уйдет. Более того, вы захотите прийти туда еще и еще.

Галерея приглашает группы – не более 20-ти человек. Выставка будет доступна в течение двух месяцев. Родители, ведите туда детей. Учителя, идите вместе с учениками. Удивлению и восхищению «все возрасты покорны».

Не секрет, что среди горожан есть, к сожалению, много людей, которые ни разу не были в галерее «Елисаветград». Сложно понять, невозможно оправдать. За десять лет – ни разу! Между тем здесь в любой день есть что посмотреть: картины, коллекция фотоаппаратуры, денежных купюр и монет, документы и предметы, связанные с историей города. И, конечно, радушные сотрудники. Наверстайте упущенное! У Цуканова на следующее десятилетие такие планы, что вы рискуете за ним не успеть и отстать навсегда.