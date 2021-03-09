Весна, посівна…

Як би не лякала нас весна снігом і приморозками, усі думки селян уже в полі. Своїми сподіваннями й тривогами з читачами «УЦ» поділився керівник підприємства «Агротехнологія плюс» із Кропивницького району Олександр Павленко.

З осені фермерів дуже хвилював стан посівів, адже вона була настільки сухою, що багато хто не ризикнув сіяти озимий ріпак, хоча озиму пшеницю сіяли активно. Пізні жовтневі дощі й теплий грудень значно покращили стан посівів, але зима знову змусила переживати. У південно-східних районах області снігу випало мало, до того ж, у Кропивницькому та деяких інших районах поля вкрила крижана кірка, яка трималася досить довго. На щастя, швидко надійшло тепло, і посіви особливо не постраждали.

Цьогорічна весна, на противагу минулорічній, майже класична, з чередуванням заморозків і навіть гарним снігопадом, який піде на користь. Березень традиційно нестабільний, але різких перепадів температур немає. У минулому році весна була теплою, рослини активно пішли в ріст, але в квітні вдарили морози й дуже пошкодили і посіви, і сади. Наразі господарства вже почали підживлення посівів чи проводять боронування, і якщо така погода протримається тиждень-два, то до початку квітня господарства повністю ввійдуть в режим весняно-польових робіт.

Зараз стан озимих оцінюється як задовільний, але фермери не прогнозують майбутнє, вони кажуть, що про урожай можна казати лише тоді, коли він на току, що й довів минулий рік. Про озимий ріпак взагалі впевненості немає, усе залежатиме від травневих дощів.

Щодо економіки, то рік очікується досить важким, оскільки через втрати минулорічного врожаю люди не отримали заплановані прибутки по зерновій групі. Кращу врожайність демонстрували північно-західні райони Кіровоградщини, де не було такої посухи та заморозків, як в Устинівському, Бобринецькому й Петрівському районах. Зараз оптимістичніше почуваються ті фермери, в кого не було великих кредитних зобов’язань. Трішки покращила ситуацію з економікою ціна на пшениці, яка почала зростати ще з грудня. Хоча урядом і задекларовано зменшення кредитних ставок, але село вже звикло розраховувати лише на свої сили, тому про посівну турбувалися заздалегідь. В основному вже отримали матеріали для сівби соняшника, кукурудзи чи пшениці. Одначе дуже подорожчали добрива, з якими не все просто й у плані отримання, оскільки завод поставляє їх по графіку. Ну і, звичайно, потрібно сказати про негативний вплив на сільське господарство епідемії коронавірусу, який змушує планувати роботи таким чином, щоб мінімізувати контакти працівників.