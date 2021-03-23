В режиме ЧС

На традиционном аппаратном совещании специалистов городского совета Кропивницкого Андрей Райкович призвал вернуться к подзабытым противоэпидемическим мероприятиям в торговле и на транспорте. Полиция должна жестче контролировать их выполнение, и все из-за усложняющейся в стране обстановки с COVID-19: «Ми бачимо, як з кожним днем збільшується кількість територій і областей, які вносять до червоної карантинної зони. Кіровоградщина до неї не потрапила, але береженого Бог береже, тому готуємось до роботи в режимі надзвичайної ситуації».

Мэр отметил увеличение количества пневмоний вирусного происхождения, которыми все чаще болеют молодые люди, в том числе дети. В этих условиях учебные заведения вообще становятся дополнительным очагом распространения заболевания. Управлению образования необходимо готовиться переводить учебный процесс в режим дистанционной учебы или объявлять дополнительные каникулы. Если такая необходимость возникнет, ссылки на сделанные ранее закупки продовольствия для школьных столовых приниматься не будут.

Чтобы закрыть школьную тему, скажем, что мэр призвал решительнее бороться и с другой эпидемией, которая грозит захлестнуть наше образование, а именно с продажей наркотических средств, особенно возле учебных заведений. Эту беду можно побороть только жесткостью превентивных мероприятий и гражданской позицией всех и каждого. Важно лично принимать участие в пресечении фактов торговли и употребения наркотиков или хотя бы сообщать в полицию, а не ограничиваться гневными репликами в социальных сетях.

Значительная часть совещания была отведена обсуждению положения в медицинских учреждениях, обеспечивающих стационарное лечение больных коронавирусом и производными болезнями. Администрация должна позаботиться о достаточном количестве продуктов питания и гарантировать протокольное медикаментозное обеспечение. При этом финансовое управление должно проверить и проконтролировать деятельность системы здравоохранения в контексте исключения случаев неэффективного использования средств.

Андрей Райкович еще раз напомнил, что главными, и даже стратегическими направлениями развития города остаются модернизация хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи, создание детского медицинского центра, новая дорога с мостом через Ингул к больничному комплексу на Салганных песках и ремонт улицы Вокзальной. Все это придется реализовывать в режиме строжайшей экономии, потому что, по словам мэра, особо рассчитывать на помощь государственных структур, которые ограничиваются одними обещаниями, не приходится. Общение с центральными органами власти было прокомментировано достаточно эмоционально: «Брешуть, брешуть і брешуть».

В этих условиях на первый план выходит умение управлять и распоряжаться собственными финансовыми ресурсами, которые после отопительного сезона значительно сократятся из-за тарифной политики и очередных штрафных санкций со стороны НАК «Нефтегаз». Теперь на первое место выходит качество работ, в том числе и по ремонту дорожного покрытия. Андрей Райкович предложил водопроводно-канализационному хозяйству и КП «Теплоэнерго» заключить договоры с «Универсалом-2005» на предмет качественного восстановления дорожного покрытия после аварийных разрытий.