Золотым рукам – золотой инструмент

21 марта Украина отмечала День работников сферы коммунального хозяйства и бытовых услуг. Как водится, накануне в Кропивницком горсовете состоялись торжественное собрание и праздничный концерт, которые превратились бы в очередной официоз, если бы не креативний поход к организации мероприятия.

В зале собрались представители, если так можно выразиться, скромных профессий – работники коммунальных и других предприятий, обеспечивающие жизнедеятельность нашего города. Как правило, у дворников, слесарей, электриков или сварщиков, озеленителей или водителей журналисты редко берут праздничные интервью и еще реже интересуются их хобби. А зря, ведь именно в этом скрывалась изюминка, подготовленная организаторами. То, что перед собранием в фойе открылась очередная выставка рукоделия, могло вообще остаться незамеченным – мало ли какой хенд-мейд, то есть ручную работу, сегодня представляют где угодно и когда угодно. Но все дело в том, что это не просто поделки, а настоящие художественные работы сотрудников именно сферы жилищно-коммунального хозяйства. И некоторые, действительно, не просто удивляют, но и вызывают восторг.

Заместитель начальника Главного управления ЖКХ горсовета Юлия Яндович, кажется, и сама гордится выставкой: «Посмотрите на картины уборщицы ЖЭКа №2 Людмилы Немийской – настоящий художник! А вот карандашные портреты, написанные руководителем КП “Горсвет” Дмитрием Тотком. А здесь вообще уникальный стенд, это куклы советских времен, которые находят на свалках, их ремонтируют, реставрируют, одевают, и смотрите, что получилось, – Барби отдыхает!».

Сами мастера, в данном случае мастера искусств, говорят, что занятие живописью или изготовление поделок – это как бы возможность украшать не только жизнь города, но и свою душу, а в случае с Дмитрием Тотком, вообще творческой натурой, это возможность освещать жизнь в буквальном смысле: «Я люблю людей, потому рисую портреты. Техника довольно сложная – карандаш и уголь. Художник ли я? Не знаю, скорее это хобби, настроение, а наша работа по освещению улиц города – это энергетика».

Конечно, основной род занятий работников коммунальных предприятий и был главной темой собрания. Людей поздравили и мэр, и его заместители, и представители общественности, причем достаточно «материально». Андрей Райкович назвал присутствующих коллегами, которые днем и ночью решают конкретные вопросы жизнеобеспечения большого города. Даже если взять глобальные достижения, такие, как арка, ремонт улиц Короленко и Кропивницкого или расширение и транспортная развязка на Полтавской, где вся слава достается строителям, именно коммунальники наводят окончательный блеск и фактически делают из объекта картинку, радующую глаз. Чаще всего горожане не видят, как они убирают дворы и улицы рано утром, стучат молотками в подвалах или ремонтируют ночью инженерные коммуникации в траншеях – и все ради того, чтобы в городе было красиво и чисто, а в теплых квартирах всегда была вода.

Говоря канцелярским языком, в отчетный период перед городскими коммунальниками стояли непростые задачи, с которыми они справились. Достаточно вспомнить их работу по ликвидации последствий сентябрського урагана на Старой Балашовке и Лелековке или бесперебойную работу пассажирского транспорта в эту морозную и снежную зиму, а также оперативную ликвидацию аварий на водо-тепловых коммуникациях. За это их поздравляли и награждали. Причем церемония награждения тоже вышла за рамки привычных речей с трибуны и вручения почетных грамот. Конечно, были и грамоты, и даже ценные подарки, но это не все. Дело в том, что посредством голосования жителей в социальных сетях были определены лучшие специалисты в нескольких рабочих номинациях с вручением праздничной атрибутики. Так, «Золотую метлу» вручили дворнику ЖЭО № 4 Анатолию Бересту (на фото с сайта “Гречка”), «Золотым разводным ключом» будет работать слесарь-сантехник ЖЭО № 1 Юрий Демченко, а «Золотыми пассатижами» – слесарь-электрик ЖЭО №4 Виктор Резник. Как говорится, золотым рукам – золотой инструмент. Праздничное настроение своим профессиональным и ярким выступлением поддержал и концерт ансамбля народных инструментов «Степограй», получившего заслуженные овации.