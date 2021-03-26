Список всех бонусных предложений 1 Casino

Помимо большого выбора слотов и карточных игр,онлайн-казиноFirst отличается выгодными бонусами как для начинающих игроков, так и для «долгожителей». Кроме приветственного пакета, на сайте 1 Casino выдают еженедельный кешбэк и бонусные фриспины за каждое пополнение счета. Учитывая еще и немалый джекпот, на сегодня это одно из самых выгодных онлайн казино в Украине.

Приветственный бонус в casinoFirst

Список главных подарков от казино онлайнФерст включает:

приветственный бонусный пакет за первые три депозита;

ежедневные бонусные фриспины;

бонус за пополнение через IBOX;

вывод денег без комиссии;

кешбэк 15%.

Для всех новых участников онлайн-заведение предлагает выгодный стартовый бонус для того, чтобы дать возможность попробовать азартные игры из разных категорий и определиться с предпочтениями. При пополнении счета от 100 грн. игрок получает 111% бонуса к первым трем депозитам, но не более 10 тыс. грн.

Также новичку положены 111 фриспинов в подарок, которые начисляются в течение трех дней (по 37 FS в сутки). На них действует вейджер х30, т.е. игроку нужно сделать ставки на сумму, в 30 раз превышающую сумму бонуса. После этого средства на игровом счете станут доступны для вывода.

Бонусы за пополнение и кешбэк в казино Ферст

Помимо основного приветственного пакета,Первое Казино начисляет игроку ежедневные бонусы за пополнение счета в виде фриспинов. Внеся 100 грн., можно получить 5 бесплатных вращений, 500 грн. и более – 25 бесплатных вращений. Бонус распространяется на автоматы от Novomatic и Playson.

Периодически в казино действует акция за пополнение через IBox. Если вносить депозит суммой от 300 грн., на счет дополнительно начислят 25% бонусов и 20 бесплатных вращений в слоте 3 Coins. Когда игрок производит оборот ставок в 200% от внесенной суммы, он может выводить деньги со счета без комиссии.

Еженедельно всем игрокам в казино выплачивается кешбэк, составляющий 15% от суммы проигранных за неделю средств. Бонус начисляется каждую неделю в 1 час ночи по Киеву. Чтобы бонусы вступили в силу, их нужно активировать в акционном разделе с помощью одноименной кнопки. Еще одно преимущество казино First – бонусы и кешбэк начисляются независимо от того, как часто пользователь заходит играть, и давности его регистрации.

Дополнительные средства игроки казино Ферст могут выиграть в турнирах, причем, призовые суммы доступны к выводу сразу, без отыгрыша вейджера.