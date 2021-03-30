Пандемия творчеству не помеха-3

В этот раз рассказали о своих зимних творческих успехах и весенних планах с нами поделилась следующая тройка талантливых музыкантов нашего города: гитарист Максим Величко и вокалистки Светлана Буланова и Елизавета Малюкова. Интересно, что обе певицы – и Светлана, и Елизавета – сотрудничают с Максимом в своих проектах.

Максим Величко: «Занимался тем же, чем и обычно, – музыкой…»

Лидер группы «Внутри звука» (Inside the Sound), один из лучших гитаристов города и не только. Аранжировщик гитарных партий рок-оперы «Тарас Бульба».

«Зимой занимался тем же, чем и обычно, – музыкой: сессионной записью гитар, продолжал развивать свое творчество… Планируем скоро выпустить новый альбом нашей группы Inside the Sound. Музыка уже готова, теперь барабанщик Виктор Сиротин записывает барабанные партии. Потом планируем сделать видеосопровождение и продолжать накапливать материал на полноценный альбом. То, что уже получается, мне весьма нравится.

Локдаун на творчество, конечно, повлиял. Концертов стало очень мало. Но я всё равно продолжаю делать то, что делал. Постоянно возникают новые идеи. Понял, что в нынешних обстоятельствах просто прямая необходимость уделять больше внимания творческой деятельности через онлайн, развивать свой ютуб-канал. Весной как раз и буду этим заниматься. Работа у меня студийная, в свободное от неё время всегда играю, тренируюсь как гитарист, пишу музыку наперед. Кавер-проекты у нас пока остановились, и сложно сказать, когда возобновятся… Сейчас личное творчество отошло немного на второй план, приходится больше концентрироваться на коммерческих проектах.

Осенью мы записали демо к рок-опере “Тарас Бульба” с братьями Радзецкими. А этим летом, возможно, уже будет полноценная запись в студии.

Также я сотрудничаю с арт-рок-проектом “Карфаген”. И, возможно, тоже буду принимать участие в следующих альбомах. Вот такие пока планы».

Елизавета Малюкова: «Хочу, чтобы нас слышали!»

Солистка дуэта Tea in Sahara и коллектива Up&Up Сoverband.

«Период пандемии повлиял сильно на всех, кто работает в сфере “ивент” (публичных мероприятий. – Авт.) и занимается музыкой. Мы, конечно же, не исключение. Меня спасло только то, что это – не основной вид моей деятельности. Я учусь в аспирантуре и преподаю языки, поэтому осталась на плаву. Тем людям, которые зависели только от мероприятий, конечно, пришлось очень туго. За период с ноября до марта включительно у меня не было ни одного корпоратива и приглашения. Я полностью от всего этого абстрагировалась и отдыхала. Думаю, что это даже к лучшему, потому что я нуждалась во временном отдыхе от вокала, и всё как раз совпало. По финансам, конечно, разница по сравнению с прошлым годом очень существенная. Тогда каждый день были концерты и мероприятия, а иногда даже по несколько. В этом году – пусто.

Недавно с моим коллегой по дуэту Максимом Величко мы записали песню для одного сериала, но подробности пока держим в секрете. А 17 апреля у нас с коллективом планируется совместное мероприятие за городом.

Вот такими маленькими шажочками возвращаемся к концертной деятельности. Понимаю, что люди еще боятся активно посещать мероприятия, да и мы тоже опасаемся, потому что у каждого – семьи, дети, и здоровьем рисковать не хотелось бы. Я сейчас в Египте, и здесь, по всей видимости, никто даже не знает такого слова, как “карантин”.

Кстати, в египетском климате у меня восстановился голос, и скоро с новыми силами уже приеду домой. Я открыта к новым проектам и с нетерпением жду, когда закончится карантин. Больше всего огорчает отсутствие той творческой жизни и «тусы», которая была до этого. За этим мы все очень соскучились, и лично у меня есть даже некий творческий голод по этому поводу. Но только сейчас, по истечении такого количества времени я действительно начала его ощущать. Хочу, чтобы нас слышали!»

Светлана Буланова: «Работа кипит»

Соавтор фольклорного проекта «Баба Єлька», идейный инициатор и солистка музыкального проекта YELKA.

«Зима у нас прошла насыщенно, музыкально, творчески. Одним словом – работа кипела по полной программе. Обрабатывали старинные украинские песни, которые я с проектом “Баба Єлька” записываю. Как это происходит? Я учу песню в оригинале, услышанную от бабушки, и записываю её на диктофон, затем отдаю этот материал Максиму Величко – саунд-продюсеру нашего проекта YELKA, он создает современную аранжировку, потом на музыкальной студии мы эту песню ещё обрабатываем. Кроме нас с Максимом, в нашу команду недавно присоединился барабанщик Максим Диденко. Всего за время работы музыкального проекта YELKA мы выпустили 4 песни и сейчас заканчиваем работу над пятой. Это песня “Ой, сяду я край стола”, оригинал которой был записан от культового фольклорного ансамбля в 2019-м году во время экспедиции с проектом “Баба Єлька” в селе Липняжка Добровеличковского района. Песня о нелегкой женской доле, очень драматическая и трогательная до глубины души. С проектом “Баба Єлька” работа кипит каждый день. Несколько дней назад мы побывали с командой в 53-й экспедиции и посетили 62-е по счёту село, за всё время проекта записали 590 песен и очень много воспоминаний о периоде Голодомора и о том, какой была жизнь, культура и быт украинцев почти столетие назад.

За эту зиму мы обработали две песни и перед Новым годом презентовали трек “Конопелецьки”, а также видео к ней, снятое фотографом и видеографом Александром Майоровым. Это архаичная старинная веснянка, которую мы записали в селе Разумовка Александровского района от Насти Павловны Зеленько 1939 года рождения. В экспедицию к этой бабушке мы ездили несколько раз, записали от неё уже около 100 песен и каждый день продолжаем это делать, созваниваясь по телефону. Сотрудничаем сейчас также с Институтом фольклористики и этнографии НАН Украины, в частности, с ведущим этно-музыкологом Академии наук Людмилой Ефремовой, которая является гуру в своей деятельности.

Планов на весну очень много. Мы работаем над новым материалом, несколько песен у нас в работе, в ближайшем будущем их презентуем. В планах – написать и выпустить альбом. И хочется уже поездить по фестивалям – всеукраинским и международным. Поэтому сейчас мы всё делаем для того, чтобы наработать достаточно качественного отшлифованного материала и быть готовыми к участию в фестивалях, когда вся эта ситуация с вирусом изменится к лучшему».