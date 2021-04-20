«Сімейні» концентратори

На тлі повідомлень про сумнівні або невдалі чи запізнілі кроки української влади в боротьбі з COVID-19 повідомлення про закупівлю для лікарень Кіровоградської області 400 кисневих концентраторів тягне на позитив з плюсом.

Ще зовсім недавно закупівлею концентраторів, які потрібні для відновлення функцій легенів або для полегшення дихання хворих на тяжкі форми пневмоній, які частіше називають ковідними, переймалися благодійники, і рахунок ішов на одиниці. Зазначимо, що мова не йде про апарати штучної вентиляції легенів, але й кисневих концентраторів у нашій лікарняній мережі катастрофічно не вистачало. Наприкінці минулого року автор сам був свідком, як хворі користувалися приладами для дихання по черзі, при цьому сучасні прилади були ефективніші та компактніші за аналоги кількарічної давнини. Ще в минулому році кількість кисневих концентраторів в лікарняних стаціонарах міста Кропивницький обчислювалась одиницями, якщо вони взагалі були. Лікарі кажуть, що особливої потреби в них не виникало, але часи змінилися, хвороба стала агресивнішою.

Тому інформація про придбання одразу кількох сотень концентраторів заслуговує особливої поваги. Новину для читачів «УЦ» коментує голова постійної комісії Кіровоградської обласної ради з питань бюджету, фінансів та інвестицій Сергій Коваленко: «Мова йде про залучення з державного бюджету 16 з половиною мільйонів гривень. Це державна субвенція на придбання кисневих концентраторів для пацієнтів первинної ланки. До цього придбання концентраторів здійснювалося лише для стаціонарних умов, тобто для тих, хто лікується в умовах стаціонарів. Тепер кошти виділені й для тих, хто потребує кисневої підтримки в амбулаторних умовах. Вони підуть під контроль сімейних лікарів і терапевтів, тих, хто заключив договори з Національною службою здоров’я. Засідання ми провели оперативно, за кілька годин зібралися 10 з 12 членів комісії з усієї області, хоча географія в нас досить широка. Розподілом займеться Департамент охорони здоров’я ОДА. Це вперше здійснено перерозподіл такої субвенції, і завданням комісії було забезпечити рух коштів, що ми й зробили. Ми зафіксували суму, а департамент буде орієнтуватися в цінах і кількості».

Головний сімейний лікар області Світлана Васецька цю новину сприйняла з ентузіазмом.

– Я поки що детально не знаю про це рішення. Це добре, бо таких концентраторів на первинному рівні не було, але вони дуже потрібні. Ми багато пацієнтів лікуємо амбулаторно. Буває, що й тяжкими формами пневмоній за браком місць в лікувальних закладах – є такі пацієнти, які відмовляються від стаціонарного лікування. Є пацієнти, які за певних обставин не можуть лягти в стаціонар, тому нам потрібно мати такі концентратори, і якщо таке рішення прийняте, то це дуже добре. Потім, є пацієнти, які виписуються зі стаціонарів – наприклад, пацієнтові стало краще, а місць не вистачає, але він ще потребує допомоги й міг би отримувати її в амбулаторних умовах. Але стосовно розподілу я поки що інформацією не володію. Це концентратори з кисневою масочкою, які пропускають повітря через воду.

– А як же виходили з ситуації, якщо в сімейних лікарів не було концентраторів, а ви кажете, що лікували пацієнтів?

– Без кисню. Знаю, що в деяких районах концентратори для сімейних лікарів чи первинної ланки купували за благодійні кошти, це в Долинському районі, здається, в Онуфріївському і Гайвороні, але це не за державні кошти.

– Тобто це позитивний крок?

– Це дуже, дуже позитивний крок. Дуже добре. Це не означає, що тепер ми геть усіх хворих не будемо госпіталізувати, а лікувати лише в амбулаторіях. На одну амбулаторію дістанеться по 1-2 концентратори, на випадок екстреної допомоги. Бувають такі випадки, що пацієнта потрібно госпіталізувати, йому стало гірше в амбулаторії, і, доки дочекаємося «швидку допомогу», ми б могли надавати йому медичну допомогу зразу. Ідея дуже гарна.