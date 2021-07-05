Комнатный банан: особенности домашнего ухода

Можно с уверенностью сказать, что каждый человек держит в своем доме комнатные растения. Но в большинстве случаев люди выбирают комнатную флору для красоты, так сказать, чтобы радовало глаз. Поскольку не все знают, насколько комнатные растения могут быть полезными для человека. Существуют растения, которые очищают воздух от токсинов, другие оказывают положительно воздействия на психологическое здоровье. А третьи совмещают в себе эстетическую красоту и пользу.

Вот, например, купить банан комнатный в первую очередь предпочитают ценители экзотических растений. Данное растение цветоводов привлекает своим необычным внешним видом. Многие берутся выращивать комнатный банан, но, к сожалению, не у каждого, получается сохранить его до приличного возраста. Растение считаться не простым и требует особенного ухода. Но, не смотря на это комнатный банан легко размножать, а еще он имеет достаточно доступную цену, как для экзотического растения.

Особенности

Корневище у комнатного банана мощное, шарообразной формы. Листья имеют длинночерешковую форму и внушительный размер – от двух до трех метров в длину, а в ширину достигают до полуметра. Первое цветение банана, как правило, наступает через год. Стоит отметить, что в период цветения банан впечатляет своей красотой. Цветение длится на протяжении двух, трех месяцев. Плоды появляться после опыления самых больших цветков женского рода.

Как ухаживать?

В теплый период года комнатный банан лучше всего вынести на свежий воздух. Лучше всего подобрать затемненное место на балконе или в саду. А в комнатных условиях важно обеспечить регулярное проветривание, только избегайте сквозняков. Поскольку данное растение негативно переносить воздействия перепада температуры. Очень важно обеспечить правильный уход, а именно:

· Для поддержания оптимального уровня влажности банан требуется ежедневно опрыскивать. Так как сухой воздух влияет на потерю блеска и засыхание листвы.

· Помимо повышенной влажности, растение так же любит обильный полив. Особенно в теплое время года, осенью можно количество поливов снизит к минимуму.

· В качестве почвы рекомендуется выбирать смесь из перегноя, деревней земли и песка.

Также желательно не забывать про подкормку. Время от времени банан необходимо баловать жидкими минеральными удобрениями. Как правило, подкормка проводится два раза в месяц. В период с апреля по сентябрь месяц.