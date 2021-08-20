Колектив КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» щиро вітає мешканців і гостей міста з прийдешніми національними святами – Днем Прапора і 30-річчям Незалежності України – і запрошує разом провести культурно-мистецькі заходи з ляльками і лялькарями:
21 серпня – музична казка «Колобок» Є.Патрик (4+)
та розважальна програма для дітей «Святкуємо разом»;
22 серпня – Святкова програма «Щасливі діти України»:
- виставка малюнків вихованців арт-студії «Совушка»;
- ігри з ростовими ляльками;
- танцювальний флеш-моб.
Прем’єра вистави «Правдива козацька казка» Б.Мельничук (5+)
23 серпня – Святкова програма «Щасливі діти України»:
- виставка малюнків вихованців арт-студії «Совушка»;
- святкова вікторина;
- ігри з ростовими ляльками;
- танцювальний флеш-моб.
Прем’єра вистави «Правдива козацька казка» Б.Мельничук (5+)
Початок заходів – о 10.30 годині
*Вхід до театру – у захисній масці!
Довідки за телефонами: (0522) 24-28-94,
(095) 036-83-21, (097) 70-73-172
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