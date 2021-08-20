Колектив КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» щиро вітає мешканців і гостей міста з прийдешніми національними святами – Днем Прапора і 30-річчям Незалежності України – і запрошує разом провести культурно-мистецькі заходи з ляльками і лялькарями:

21 серпня – музична казка «Колобок» Є.Патрик (4+)

та розважальна програма для дітей «Святкуємо разом»;

22 серпня – Святкова програма «Щасливі діти України»:

виставка малюнків вихованців арт-студії «Совушка»;

ігри з ростовими ляльками;

танцювальний флеш-моб.

Прем’єра вистави «Правдива козацька казка» Б.Мельничук (5+)

23 серпня – Святкова програма «Щасливі діти України»:

виставка малюнків вихованців арт-студії «Совушка»;

святкова вікторина;

ігри з ростовими ляльками;

танцювальний флеш-моб.

Прем’єра вистави «Правдива козацька казка» Б.Мельничук (5+)

Початок заходів – о 10.30 годині

*Вхід до театру – у захисній масці!

Довідки за телефонами: (0522) 24-28-94,

(095) 036-83-21, (097) 70-73-172