Еще одна жизнь музея

На прошлой неделе произошло неординарное событие – в Разумовке Александровского района после реэкспозиции был открыт музей села. Ремонтом дорог нас уже не удивишь, реконструкциями школ и больниц тоже. Но чтоб дело было до музея…

В июне прошлого года родилась идея обновления музея. За работу взялись сразу и дружно. Кроме того, что экспонаты были упорядочены, стенды обновлены, добавились новые разделы: «Край в конце ХІХ – начале ХХ столетий», «Холодноярская республика. Атаманы Холодного Яра», а также о временах коллективизации, Голодомора 1932-1933 годов, сталинских репрессиях, нынешних событиях на Донбассе.

Сам сельский музей имеет богатую историю. Он был открыт в ноябре 1967 года. Сначала размещался в помещении Крестовоздвиженской церкви – усыпальнице семьи Раевских. Такое решение было принято, чтоб уберечь храм от разрушения. В 1970 году музею было присвоено звание «народный», которое подтверждалось десятилетиями и сохранилось до сих пор. В 91-м году музей «переехал» в разумовский Дом культуры. А недавно он получил статус филиала Александровского краеведческого музея.

Открытие после реэкспозиции было торжественным, но, к сожалению, с элементами «совковости». Не обошлось без пространных речей, грамот, неоднократно пересказываемой истории музея. Конечно же, перерезанная ленточка и первая экскурсия, которую провел Василий Билошапка, руководитель Александровского краеведческого музея.

Честно, были опасения, что реэкспозиция нещадно пройдется по семье Раевских, задвинув эту часть истории села на задний план в угоду Черному Ворону. Но все в музее учтено, выдержано, гармонично: от живописных витражей до экспонатов и информационных стендов.

На ремонт помещения и новые экспозиции было потрачено около 200 тысяч гривен. Не такая уж и большая сумма, когда речь идет об истории. Будете в Разумовке – обязательно посетите народный музей.