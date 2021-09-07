С новым «ковидным» годом!

Новый учебный год, похоже, как и предыдущий, будет проходить в условиях пандемии. Коронавирус никуда не делся, каждый день количество заболевших растет, особую тревогу вызывает штамм «Дельта». Школы заработали в обычном режиме, но никто не дает гарантии, что учебный процесс снова не перейдет в режим онлайн.

В Украине о вакцинации детей речь пока не идет. А в Израиле, например, в красных зонах классы, где вакцинировано менее 70% учащихся, переведут на дистанционное обучение. Мы в Украине видим спасение от «дистанционки» в вакцинации учителей.

Накануне нового учебного года от коронавируса вакцинировались лишь 29% педагогов. Согласно новым правилам Минздрава, если область попадет в желтую, оранжевую или красную карантинные зоны, в обычном режиме будут работать только те школы, где привито минимум 80% педколлектива.

О том, как обстоят дела в нашей области, мы поговорили с директором департамента образования и науки Кировоградской облгосадминистрации Эльзой Лещенко.

Департамент еще в апреле начал широкую информационно-разъяснительную работу: необходима массовая вакцинация педагогических работников. А с 5 июня началась организованная вакцинация работников учреждений образования мобильными бригадами. Руководители школ составляли списки желающих (принудить у нас никого нельзя) привиться, передавали их в департамент здравоохранения, определялись день и время, когда в коллектив приедут медики.

– Естественно, мы, как и все родители, учителя, дети, хотим, чтобы учебный процесс был офлайн, – заметила Эльза Владимировна. – Ученики должны видеть и слышать учителя в аудитории – получать качественные знания, общаться с ровесниками – социализироваться. Это важно для любого возраста.

Обеспечить это в нынешних условиях и согласно документам Минздрава и Минобразования может исключительно максимальная вакцинация педработников. Поскольку приказов по этому поводу быть не может, были разосланы письма рекомендательного характера. Но знаете, что стало самой сильной мотивацией вакцинации преподавателей? Обращения, письма, звонки родителей. По словам Эльзы Владимировны, именно они, пережившие «ужасы» «дистанционки», настойчиво рекомендуют педагогам привиться. А «ужасы», как многие знают, состоят в нескольких моментах. Мы уже писали о том, что «через компьютер» качество знаний ухудшается, что в многодетных семьях нереально делить ноутбук между детьми разного возраста. А еще, если мама – учитель, гаджет нужен ей для проведения онлайн-урока, а ее ребенок пропускает свое онлайн-занятие. Да и сегодняшние школьники, особенно ученики выпускных классов, чрезвычайно мотивированы получать качественные знания, им же сдавать ВНО, поступать…

В общем, все за то, чтобы учеба была в нормальном, привычном режиме. Повторимся: это может обеспечить максимальная вакцинация учителей. Что наша область имеет на сегодняшний день? Здесь важны цифры. Начальник департамента образования и науки сообщила: если учесть всех работников учреждений образования области (а это и преподаватели, и библиотекари, и кочегары), то на сегодняшний день от ковида двумя (!) вакцинами привились 66 процентов. Теперь непосредственно о педработниках. Их у нас в области 18 тысяч 179. Вакцинировано двумя дозами 77,2%. И процесс продолжается, процент растет.

Понятно, что это общая цифра по области, в каждой школе, в каждой территориальной громаде ситуация своя, индивидуальная. В регионе 305 школ, информация по вакцинации учителей передается в департаменты здравоохранения и образования. Лидерами пока являются Кропивницкий, Александрия, Гайворон. Низкие показатели в Надлацкой, Тишковской, Пантаевской ОТГ. Может, до них мобильные бригады не доехали? Но это уже вопрос к департаменту здравоохранения.

Важен следующий момент: если регион входит в желтую зону (не дай Бог!), на «дистанционку» переходят только те школы, в которых вакцинировано меньше 80% учителей. Те, в которых больше, – работают в обычном режиме. То есть «цвет» зоны распространяется не на всех. Исключительно от себя хочется обратить на этот факт внимание родителей: только вы можете уговорить учителя вакцинироваться, как бы парадоксально это ни выглядело…

Но все может быть. Учитывая опыт двух предыдущих лет, министерство выделило деньги на приобретение «ковидных» (так их назвали) ноутбуков. Они предназначены учителям, которым придется проводить уроки онлайн. Сегодня 1431 учитель нашей области уже обеспечен гаджетом. Эльза Лещенко, как и все мы, надеется, что эти ноутбуки будут использоваться для проведения ярких, насыщенных, содержательных уроков все-таки в классах.