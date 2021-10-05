Полеты во сне и наяву

17 сентября депутаты Кировоградского областного совета приняли, можно сказать, эпохальное решение о создании коммунального предприятия «Международный аэропорт “Кропивницкий”», причем в зале была создана далеко не безоблачная погода для полетов такого уровня.

Побудительной причиной для создания очередного КП стало, можно сказать, опоздание на самолет – оказалось, что Кропивницкий вообще не включен в государственную программу развития аэропортов, куда вошли 17 других городов Украины. Из выступления на сессии первого заместителя председателя областного совета Юрия Семенюка стало понятно, что для исправления положения необходимо создать юридическое лицо в виде коммунального предприятия областного подчинения. Это даст возможность обратиться с челобитной в правительство и просить о выделении денег на восстановление или строительство взлетно-посадочной полосы и вообще, для возобновления работы «летовища».

Как бы все понятно, но удивляет, что проект встретил наиболее упорное сопротивление от бывшего нардепа Александра Горбунова и бывшего председателя облсовета Александра Черноиваненко. Горбунов заявил, что дело «не на часі», и рассказал, как во время своего нардепства занимался профильной программой развития аэропортов и даже работал над финансированием аэропорта в родном городе. Он напомнил, что Кировоградский областной совет уже передал одну взлетно-посадочную полосу на баланс Министерства инфраструктуры, в составе которого есть государственное предприятие «Инфрапроект», разрабатывающее проектно-сметную документацию для аэропортов. В чем разница – разобраться сложно, поскольку, исходя из логики Горбунова, коммунальное предприятие вообще не имеет шансов на получение государственной поддержки…

А теперь внимание: речь, очевидно, идет о той взлетно-посадочной полосе, которая в результате передачи Мининфраструктуры оказалась бесхозной и практически демонтированной – шум был большой, но кто у кого украл бетонные плиты, осталось неизвестным. Ясно одно, что полосы уже нет.

Александр Черноиваненко, наоборот, вроде бы поддержал обращение к Кабмину о выделении средств на достройку взлетно-посадочной полосы, но высказался против создания коммунального предприятия «Международный аэропорт». Он предложил сделать это городу Кропивницкий, а потом и вообще удивил, предложив не создавать областное коммунальное предприятие, а переименовать уже существующее, внести изменения в его устав – и дело с концом. Лихой вираж, ничего не скажешь, если учесть, что речь шла о КП «Регіональна інформаційно-поліграфічна агенція».

Все эти фигуры высшего пилотажа и словесной эквилибристики не убедили депутатов, и решение о создании международного авиационного КП было принято большинством голосов, хотя и незначительным – «за» нажалось 35 кнопок из 54. Таким образом как бы открывается новая страница в истории авиаперелетов из Кропивницкого, хотя само по себе создание коммунального предприятия фактически не дает ответа ни на один из вопросов существования международного аэропорта.

Надо начать с того, что на сегодня нет четкого понимания, во что все это обойдется и какие разрешительные документы требуется получить для предприятия такого статуса. Положим, что устав можно переписать с прежнего предприятия, которое было создано в 2000 году, но с того времени улетело многое, в том числе и земля, которой за Кировоградским аэропортом числилось намного больше, чем в 2008 году было передано в управление летной академии. Это приблизительно 360 гектаров, за которые учебное заведение платит льготную арендную плату, а как будет дальше – неизвестно. Остается вопрос укрепления существующей полосы, а фактически – строительства новой (а ведь есть еще и разграбленная), нужно ограждение по периметру, а еще – организация наземных служб, вплоть до гостиницы с рестораном, и многое другое. Цена вопроса тянет за миллиард гривен, но оптимисты говорят, что при успешном развитии событий года на создание аэропорта и структуры хватит.

Правда, был вариант использования в качестве гражданского аэропорта военной базы в Канатово, где потребуется намного меньше средств, но об этом речь почему-то не идет…