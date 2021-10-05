Все знає лише СБУ…

Більшістю резонансних кримінальних справ або викриттів у нас традиційно займається СБУ, вона ж і повідомляє про обставини. Але після того, як інформацію кілька днів обговорять у ЗМІ, сенсація відходить десь на задній план і про неї взагалі забувають. «УЦ» теж немало місця відводила таким публікаціям, тому вирішила дізнатися про долю фігурантів та й самих справ, для чого звернулася до керівництва СБУ в Кіровоградській області, яке з січня поточного року очолює Олександр Наконечний.

Приємно відзначити, що реакція на наш запит була практично негайною й начальник служби погодився на інтерв’ю.

– Олександре Семеновичу, для знайомства: яке у вас звання, як ви стали бійцем невидимого фронту чи правильніше буде назвати силовиком?

– Давайте коротко розповім свій життєпис. У мене військове звання підполковник. Я народився й виріс на Вінниччині в родині правоохоронця, тому ще зі шкільних років мріяв присвятити своє життя служінню народу. У 2006 році закінчив Національну академію СБ України, після чого мене було направлено для подальшого проходження служби до Управління СБ України у Вінницькій області, де прослужив рік, і мене було переведено до столиці. До призначення на Кіровоградщину я два роки працював у відділі контррозвідки та понад десять – у підрозділі по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ.

– Чим викликана така активна ротація керівників Управління СБУ в Кіровоградській області – ви 4-й начальник за два останні роки?

– Трохи вас виправлю: не четвертий, а третій. Відповідно до чинного законодавства, керівники регіональних органів СБУ призначаються президентом України за поданням голови СБУ. Попередні керівники проявили себе з кращого боку, і їх було призначено на більш відповідальні ділянки.

– Офіційно СБУ є органом державної влади, який працює в сфері забезпечення громадського порядку та безпеки, що фактично дублює повноваження поліції. Як ви визначаєте чи ділите з колегами сфери впливу?

– СБУ – це державний орган спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, а поліція – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Тому навіть з визначень видно, що наші повноваження не дублюються й ми не ділимо сфери впливу, а навпаки, доповнюємо одне одного задля служіння українському народові.

– З чим найчастіше звертаються люди в СБУ?

– На адресу управління щоденно надходить дуже велика кількість звернень від громадян, лише частина з яких – повідомлення про реальні злочини. Інколи бувають зовсім кумедні. Так, нещодавно із запитом на публічну інформацію звернувся чоловік, який попросив надати інформацію про меню їдальні управління. Кожне звернення ми уважно розглядаємо, перевіряємо викладені факти та вживаємо заходи реагування, відповідно до компетенції.

– Запитання щодо рівня відкритості вашого відомства. Якщо робота з архівами налагоджена («Україна-Центр» часто публікує матеріали, підготовлені за допомогою ваших співробітників), то з оперативною інформацією все складніше. Дуже важко отримати якусь детальну інформацію про розслідування резонансних справ, а без них – і матеріал не матеріал. Складається враження, що силовики не хочуть співпрацювати з журналістами, обмежуючись короткою інформацією для пресслужби відомства.

– Це не так. Ми завжди відкриті для суспільства та журналістів. Прес­секретар управління завжди охоче розповідає про нашу роботу. Просто не про все можна розповідати. Так, оприлюднення оперативної інформації може нашкодити її подальшій реалізації. А відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора й у тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

– Перейдемо до найцікавішого для читачів – продовження резонансних справ, які фактично закінчуються нічим. Будемо по черзі: що вам відомо про ситуацію зі справою колишнього губернатора Кіровоградщини Андрія Балоня?

– Наразі завершено досудове розслідування, обвинувальний акт передано до Вищого антикорупційного суду. Обвинувачення підтримується прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пройшла підготовча стадія судового засідання, почався судовий розгляд, відбувається оцінка доказів.

Маємо велику надію на те, що топ-чиновника буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

– Як розвивається справа з недавніми хабарниками «льотки», до того ж ще в березні був затриманий декан цього ж вишу? Там що, медом намазано? І ще про виш: чи не вбачається криміналу в спробі закриття філії Донецького медичного універститету в Кропивницькому?

– Я вважаю, що управління проводить системну боротьбу з корупцією в усіх без винятку організаціях та органах влади. Так, на прикладі льотної академії ми довели, що ця боротьба може бути досить ефективною. На мою думку, у цьому році нам вдалося очистити керівну ланку академії від цього ганебного явища.

Так, на сьогодні декану факультету ЛА НАУ, затриманому в лютому поточного року, повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 КК України, обвинувальний акт скеровано до суду.

Стосовно ректора ЛА НАУ, то йому з другої спроби оголосили підозру в рамках кримінального провадження та обрали запобіжний захід у суді, не дивлячись на великий спротив з боку посадовця та спробу сховатися в одній із київських лікарень. На даний час триває досудове розслідування. На мою думку, зібраних доказів буде достатньо для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Щодо криміналу під час спроби закриття філії Донецького медичного університету. Управлінням не отримувалась інформація по вказаному факту, тому досудове розслідування не проводиться.

– Що зі справою лісівників, адже були заяви, проводили обшуки, але начальник управління лісового і мисливського господарства Наталія Ревенко доводить, що справа про несанкціоновані вирубки і вивіз лісу за кордон притягнута за вуха?

– Приводом і підставою для реєстрації кримінального провадження по вказаному факту стали отримані у встановленому законом порядку дані, що свідчать про те, що посадові особи Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства, діючи за попередньою змовою з представниками іноземних компаній, налагодили протиправну схему переміщення через митний кордон України пиломатеріалів цінних та високоякісних порід дерев під виглядом низькосортної продукції, з приховуванням від митного контролю, внаслідок чого державі завдано збитків в особливо великих розмірах. З матеріалів провадження вбачається, що в ході таких операцій постачалися пиломатеріали за завідомо заниженими цінами, тобто здійснювалась розтрата шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чим державі спричинялись збитки.

Співробітниками управління проведено огляди та обшуки транспортних засобів з необлікованою деревиною, що не відповідала якісним характеристикам, а також у службових приміщеннях Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства та в підпорядкованих їм лісових господарствах, у ході яких вилучено документальні матеріали, що будуть використовуватись в якості доказів у кримінальному провадженні.

У зв’язку з тим, що для подальшого з’ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування (визначення класових характеристик деревини, її якісних та цінових показників, середньоринкової вартості, визначення заподіяної шкоди тощо) необхідні спеціальні знання, у відповідності до вимог чинного законодавства, призначено проведення 6 судових експертиз, виконання яких, у відповідності до затверджених методик, займає певний проміжок часу. За результатами їх проведення буде прийнято рішення щодо притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

– Чим закінчилося гучне затримання представників депутатів селищних рад від нібито «Свободи» за вимагання 60 тисяч доларів від підприємця?

– Чому нібито «Свободи»? Ви особисто можете перевірити їхню партійну приналежність на сайті ЦВК. Що стосується результатів вказаної реалізації, повідомляю, що наразі ще тривають судові експертизи зброї, вилученої під час обшуків. Водночас, як показують висновки вже проведених експертиз, зловмисники дійсно використовували бойову зброю. Після одержання результатів усіх експертиз фігурантам буде повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

– «УЦ» писала про випадок наїзду на фермера-одноосібника в Павлиші, з нього вимагали неіснуючий борг, погрожували родині – як там справи?

– Двом фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч.2 ст.189 КК України. Обвинувальний акт перебуває на розгляді в Онуфрієвському районному суді.

– У квітні було затримано на хабарі працівника Укртрансбезпеки в області, і що?

– Не можу надати жодних коментарів з цього приводу, адже вказані матеріали реалізовували співробітники Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, у них і поцікавтесь.

– А що з модною зараз кібер­злочинністю, наскільки СБУ готова захищати громадян і викрити злочинців? Чому дуже мало випадків викриття й притягнення до суду викрадачів грошей з банківських карток, чи це справа служби безпеки банків?

– Так, на сьогодні протидія кіберзлочинності є одним з найважливіших пріоритетів діяльності СБУ. Робота у вказаному напрямку ведеться постійно, і Управління СБУ в Кіровоградській області не є виключенням. Зокрема, протягом поточного року локалізовано близько 30 кіберінцидентів та кібератак на об’єкти критичної інфраструктури та державні інформресурси. Припинено використання близько 20 веб-ресурсів і платіжних систем у протиправних цілях. Декілька осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за фактом незаконних дій з платіжними картками, банківськими рахунками та електронними грошима. Також протягом року управління блокувало роботу низки колцентрів, які надавали послуги компаніям країни-агресора.

– Що зі справами «продажу» посади голови ОДА і посади керівника виправної колонії в Устинівці?

– У вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування, фігурантам повідомлено про підозру за ст. 369-2 КК України. Один зловмисник перебуває під вартою, інший – вийшов під заставу. Найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду.

– Останнє запитання. Дуже мало інформації про участь співробітників СБУ в зоні проведення ООС. Наскільки взагалі успішно ви протидієте шпигунам і сепаратистам, адже їх вистачає і в нас, причому серйозних?

– Співробітники управління періодично їздять на ротації в зону проведення ООС. На мою думку, робота по протидії шпигунам та сепаратистам у нас ведеться на належному рівні. Так, контррозвідники постійно проводять системну роботу щодо запобігання злочинам проти державної безпеки України та їх викриття. Зокрема, з початку року затримано 2 агентів спецслужб РФ на проведенні розвідувально-підривних заходів на території регіону. Чотирьох зловмисників засуджено за державну зраду, ще одного – за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.