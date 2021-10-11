Куртка Stilnology, которая идеально впишется в холодные будни

Все мы, прислушиваясь к фэшн тенденциям, желаем пополнить свой гардероб, или уже имеем, вещь с надписью “Made in Italy” на лейбе. Подобрать для себя качественную и стильную вещь — правильный выбор для тех, кто любит продукцию, способную прослужить долгие годы и не потерять идеальный внешний вид и актуальность. С каждым годом требования к производителям на рынке fashion индустрии растут, и удивить клиентов чем-то новым довольно тяжело. Но, этот бренд превзошел многих и вышел вперед, благодаря изделиям из кролика и овчины.

Дизайнеры и рабочие, которые изготавливают товары, тщательно подбираются и должны подходить под огромное количество требований, чтобы производить исключительно неповторимые, качественные и эксклюзивные вещи. Руководители компании лично контролируют качество материалов и внедряют новейшие технологии обработки сырья и способы для стилизации и шитья.

За 10 лет семья Lazeri, которая является основателем и правителем фирмы, сумела доказать, что куртка Stilnology достойна находиться на одном уровне с продукцией легендарных брендов, и сделала ее одной из лучших, среди итальянских производителей. Они прошли большое количество проб тканей, фасонов и совершенствовались в соблюдении и создании всех модных тенденций.

Теперь продукция марки дошла и до Украины и мы можем увидеть уникальный ассортимент верхней одежды для мужчин и женщин. Прогрессивные дизайны подходят для всех решений фэшн экспертов и сделают любой гардероб исключительно стильным.

Вариации для мужчин представляют собой множество моделей в самых различных дизайнах. Длинные пуховики подойдут тем, кто предпочитает максимальное тепло и уют во время зимних морозов. Производятся они в спокойных расцветках, синих, зеленых и черных тонов. Но короткие варианты будут не менее согревающими в холода. Возможен классический материал — полиэстер, белого и черного цвета. Будут стильно смотреться в любом луке, особенно в стритстайле. Но бестселлером является модель в коже, которая влюбит в себя с первого взгляда. Бежевые и угольные оттенки невероятно смотрятся в кэжуале и деловом style. Они подчеркивают статусность и делают внешний вид изящным и элегантным. Также, советуем присмотреть для себя кожаные изделия марки, ведь они точно пригодятся для осени и весны.

Дамы смогут подобрать в свой арсенал длинные куртки, которые разработаны в большом разнообразии моделей. Двухсторонние вариации, нежные кремовые оттенки, или же бунтарские темные, мех на капюшонах, все то, что никогда не выходит из моды. Изделие более короткой длины в карамельном цвете понравится каждой, и будет сочетаться с любой комбинацией.

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