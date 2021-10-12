Ещё один юбилей

В минувший четверг в Кропивницком отмечали юбилей ещё одной ровесницы нашей независимой Украины – детской филармонии. Несмотря на некоторые карантинные ограничения, праздник состоялся – с цветами, подарками, концертом.

История детской филармонии началась 19 мая 1991 года с большого концерта образцового детского хореографического коллектива «Пролисок». Создавалась она как центр музыкально-эстетического воспитания детей и юношества. Первым ее руководителем была Вера Тулянцева, и начала с музыкального лектория для школьников, где с прекрасным миром музыки школьников знакомили Наталья Бондаренко, Александр Полячок, Любовь Гарковец.

С того времени прошло 30 лет, детская филармония выросла, сменился руководитель, и уже 20 лет в чудесный мир музыки, песни, танца наших детей ведёт Ирина Полонская. Этот культурный проект знает каждый школьник не только Кропивницкого, но и всей области, ведь его мероприятия в сезон посещают около 30 тысяч юных зрителей. Ежегодно придумываются все новые и новые формы работы, а в качестве артистов, кроме театра музыки, песни и танца «Зоряне», камерного оркестра «Концертино» и солистов взрослой филармонии, выступают дети из танцевальных, музыкальных и других детских коллективов.

В ходе празднования юбилея детской филармонии дипломы и благодарности получили все, кто был и есть причастным к работе этого центра художественного образования детей. Знаете, в городе практически нет ни единой школы, где не было бы своего хореографического коллектива – не зря Кропивницкий называют танцевальной столицей Украины. Кроме хореографических, работают музыкальные коллективы в музколледже, четырёх музыкальных школах и многих общеобразовательных школах города, детские коллективы при домах и дворцах культуры, ДЮЦе… Словом, возможности детям проявить свои таланты у нас почти безграничны, в том числе и на сцене филармонии. А еще руководитель детской филармонии Ирина Полонская отметила, что особенно приятно, когда их повзрослевшие артисты приходят на работу во взрослые коллективы нашей областной филармонии.

Ну а кроме награждения всех участников торжества и массы добрых, тёплых слов и пожеланий своё выступление собравшимся подарили любимые всеми «Зоряне».