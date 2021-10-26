Melbet: регистрация аккаунта в популярной БК

Чтобы делать ставки в популярной БК, необходимо создать профиль. В Melbet регистрация состоит из нескольких этапов. На первом нужно обозначить страну, регион и город, где проживает пользователь. На втором — ввести имя и фамилию, а также выбрать валюту для финансовых операций на игровом счете. Далее — указать свой адрес e-mail и придумать пароль для ЛК. На этом же этапе регистрации можно ввести промокод и выбрать приветственный бонус, который может быть трех типов:

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Есть возможность совсем отказаться от подарка, но его можно забрать потом, в личном кабинете после регистрации — Melbet не лишает игрока права на презент.

Затем необходимо установить чекбокс напротив пункта о согласии с правилами компании. Когда указаны все данные, становится активной кнопка «Зарегистрироваться». Нажатие на нее завершает создание аккаунта и делает возможным зачисление депозита и дальнейшую игру.

Идентификация для использования функционала букмекерской конторы не требуется, однако ее может запросить служба безопасности по своей инициативе. Обычно такое происходит, когда администрация сомневается в достоверности данных, которые клиент сообщил о себе. Для идентификации могут попросить отправить любые документы, но чаще всего это паспорт или ID. Проверка личности беттера длится до 72 часов.

Как в Мелбет скачать приложение для смартфона

Букмекер дает возможность регистрироваться и играть не только с ресурса для десктопов, но и через свое фирменное ПО. Android-клиент Мелбет скачать можно прямо на ресурсе букмекера. Для этого нужно сделать следующее:

Перейти на сайт беттинг-оператора. Кликнуть по значку с изображением телефона. Нажать на логотип ОС Андроид. Ввести свой сотовый номер в появившемся окне. Щелкнуть «Получить ссылку».

Через пару минут на указанный номер придет линк на скачивание ПО. Необходимо перейти по нему, подтвердить загрузку и дождаться ее завершения. После этого автоматически начнется процесс установки, а затем на одном из десктопов устройства появится значок программы.

Кроме софта на Android, в БК можно скачать Melbet на iOS и даже десктопный клиент для компьютеров на базе Windows. Главное достоинство приложений компании — способность обходить блокировки. ПО предоставляет доступ к ставкам и слотам даже в том случае, если в стране проживания игрока действуют ограничения в отношении ее сайта.