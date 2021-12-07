Дубай: два восхищенных взгляда на город-чудо

Так получилось, что двое друзей нашей редакции одновременно побывали в Объединенных Арабских Эмиратах, в одном из крупнейших городов – Дубае. Каждый по своей программе, там они не пересекались, а вернувшись, поделились впечатлениями. Они оказались разными по эмоциям, но одинаково интересными. Мы задали им одинаковые вопросы, и получились два рассказа об одном городе.

Игорь Фурманов и Марина Здитовецкая отвечали на следующие вопросы. Когда купили путевку? Что обещало турагентство? Все было, как обещали? Условия въезда на территорию ОАЭ. Сертификат? Тест? Был определенный план путешествия? Или куда пойти и что посмотреть, решали спонтанно? Что впечатлило больше всего? С кем-то из местных случилось пообщаться? Как к вам относились? Как местная кухня? Что из Дубая хотели бы перенести в наш город? Вы бы хотели там жить?

«Теперь я знаю, что такое “велике будівництво”»

– В Европе бывал, в Египте тоже. Очень захотелось увидеть Дубай, о котором много читал и слышал. Как говорится, из первых уст хотел узнать, что способствовало стремительному развитию этого города. Какие были отправные точки, механизмы, чтобы город стал мечтой, чудом. Путевки взяли, все, что было обещано, получилось. Никаких накладок.

В этом году в нашей семье ряд юбилеев, в том числе у меня. Я не подвожу итоги по юбилеям, но задумываюсь о приоритетах на следующее десятилетие. Чтобы понять, куда будет двигаться человеческий прогресс, решил совместить приятное с полезным и направился в город, о котором давно мечтал и где как раз проходила Всемирная выставка EXPO 2020.

По прилету всем прямо в аэропорту делают ПЦР-тест. Результат пришел на телефон на следующий день. До этого от гостиницы можно отойти не более чем на 200 метров. В масках ходят все и везде, в том числе на улице. Исключение для пляжа, приема пищи и занятий спортом. Штраф за нахождение без маски – около 700 долларов США.

Там очень приветливые люди. Большинство обслуги – это выходцы из Индии, Пакистана и Филиппин, хотя есть, конечно, и другие. Реакция на то, что мы из Украины, очень позитивная.

Первым посещением была выставка. Для входа нужен результат ПЦР-теста, воспользовался анализом в аэропорту. Контроль очень строгий, хорошо, что результаты анализов в смартфоне. Центральная площадь Al Wasl представляет собой куполообразный павильон с внутренним амфитеатром, где проходят различные мероприятия и концерты. Площадь окружена тремя большими тематическими районами, каждый из которых олицетворяет одну из подтем EXPO 2020 – «Возможности, Мобильность и Устойчивость».

Первая Всемирная выставка прошла в Лондоне в 1851 году, как раз 170 лет назад. Нынешняя разместилась в Дубае на площади более 400 гектаров, ее тема – «Объединяя умы, создавая будущее». Должен сразу признаться, что сам город Дубай дал понимания будущего даже больше, чем выставка.

На мой взгляд, наибольшую информативность и зрелищность дает архитектура павильонов, буквально потрясающая своим разнообразием, многоплановостью и смелостью решений.

Первым был, конечно, павильон Украины. Внимание привлекли несколько дизайнерских нарядов с вышивкой, интерактивные камеры, где можешь видеть себя в разнообразных нарядах, необычный малогабаритный вездеход и черный шкаф с рядом секций, табло и клавиатурой. Наши сотрудники подсказали, что это виртуальный супермаркет, но, к сожалению, уже месяц не работающий.

Сильное впечатление произвел павильон США. И горизонтальный транспортер, на котором ты движешься, и демонстрация истории страны, и звездный купол над головой, и космическое шоу, и космическая ракета от SpaceX в натуральную величину.

Ярким и красочным был Парад единства по главной магистрали выставки. Представители разных стран и народов в национальных костюмах под ритмичную музыку двигались в танце, и тут вне конкуренции, конечно, были представители Латинской Америки с их традициями карнавалов. Эта выставка отличается от привычных нам демонстраций достижений науки и техники. Тут больше философское осмысление, куда и как человечеству двигаться дальше.

Объединенные Арабские Эмираты были созданы 2 декабря 1971 года. Государству всего 50 лет! Дубай – город, необыкновенный во многом. Его внешний вид с сотнями небоскребов поражает. Первая мысль, которая возникает: «Конечно, с их нефтью можно строить что угодно». ОАЭ добывает порядка 10% мировой нефти, но 94% из них добывает Абу-Даби, и всего 4% – Дубай, а бюджет, законы, полиция у каждого эмирата свои. Общим, как я понял, является только национальная безопасность. Когда начались «качели» с ценой на нефть, президент поставил задачу создавать экономику, не зависящую от колебаний цен на нефть.

Наиболее креативно к решению этой задачи подошел Дубай. Были приглашены лучшие специалисты в области градостроительства, туризма, привлечения инвестиций, PR-менеджмента. Спецы сказали, что 21-го километра прибрежной полосы Дубая очень мало для привлечения инвестиций. И 21 километр превращался в 45, потом в 80, сейчас более 400 км. Прорыли городские каналы, насыпали искусственные острова.

В Дубае ряд свободных экономических зон, уникальная система налогообложения. Например, нет налога на доходы юридических лиц, нет налога на доходы физических лиц и т.д., глубоководный порт и мощный аэропорт – все это притягивает инвестиции.

Уже одно то, что премьер-министр по совместительству является министром туризма, говорит о значении туризма в развитии города и эмирата. Чтобы привлечь туристов со всего мира, решили создавать город рекордов Гиннесса. В городе самое высокое здание в мире, самая высокая гостиница, самый высокий жилой дом, колесо обозрения, самый большой торговый центр и самый дорогой полицейский автопарк, где среди прочих авто есть и Maserati, и Lamborghini, и Rolls-Royce, и Ferrari, и многие другие.

Большое строительство нового Дубая началось всего 25 лет назад, и сделано за это время невообразимо много. Поражает то, что двух одинаковых небоскребов встретить невозможно. Все уникальны в своей архитектуре.

Весь деловой центр во главе с самым высоким сооружением в мире Бурдж-Халифа (828 м) принадлежит королевской семье. Офисы, жилье или гостиничные апартаменты можно взять только в аренду.

Только чуть более 15 лет назад, когда на совершенно пустынной окраине начали создавать теперь очень фешенебельный район Марина, что означает Морской, были построены здания, принадлежащие инвесторам. Здесь размещаются отели самых известных мировых сетей, построена рукотворная гавань для яхт-клуба. То же происходило на искусственных островах района Пальма, которые насыпаны в виде гигантской пальмы и где коттеджи расхватывали как горячие пирожки самые известные люди мира.

На мой взгляд, реализация таких супермасштабных проектов, как каналы, острова, строительство сотен небоскребов в неимоверно короткое время стало возможным в том числе благодаря тому, что там вся земля принадлежит королевской семье. И после принятия решения, получения проектной документации сразу начиналась работа. Когда я представил, сколько времени понадобилось бы у нас на экспертизы и общественные слушания, думаю, что мы согласовывали бы это до сих пор.

Население Дубая составляет 3,5 миллиона человек, из них только 17% местные. Минимальная зарплата местного гражданина Дубая со средним образованием составляет 4000 долларов США, с высшим образованием – 7000 долларов. Минимальная зарплата неквалифицированных неграждан (уборщики, дворники) составляет 300 долларов, но при этом работодатель полностью обеспечивает его жильем, питанием, транспортными расходами и медицинской страховкой. Поэтому у них есть возможность практически все заработанное отправлять своим семьям.

В Дубае нет гидов-самоучек. Все имеют сертификаты министерства туризма. Я от них слышал такое, чего в Интернете не найти. Высочайший профессиональный уровень гидов. Многие из них – выходцы из бывших республик Союза.

Транспорт. Это отдельная тема. Метро подземное и наземное, особенно в центре, чтобы мы видели всю эту красоту. Составы метро состоят из пяти вагонов: розовый только для женщин, золотой – повышенной комфортности, стоимостью в 2 раза дороже, и три вагона для всех. Автобусы все большие, комфортабельные, ходят точно по графику, и, конечно, такси. Расчет пополняемыми транспортными картами, едиными и для метро, и для автобуса. Ряд остановок выполнены в виде МАФов с кондиционерами.

О дорогах. Обычная транспортная магистраль, типа нашей улицы Шевченко или Волкова – это по три полосы в каждую сторону, разделенные между собой. Основные, типа наших Вокзальной или Большой Перспективной, – это 6-8 полос в каждую сторону. Есть, конечно, и переулки, и маленькие улочки… На ведущих дорогах есть платный проезд. Осуществляется он без остановки транспорта, на ходу, с помощью чипов, установленных на авто.

«Деревня знаний» – это улица, на которой размещены филиалы или представительства ведущих вузов мира – от Стенфорда до Оксфорда. Недалеко размещены представительства ведущих мировых ІТ-компаний.

Сами члены королевской семьи получили хорошее образование в лучших вузах мира и сегодня развивают такое образование у себя в стране.

Одним из эмоционально ярких моментов было автосафари в пустыне. Гонка на Land Cruiser под оглушительный арабский рок по барханам пустыни на сумасшедшей скорости группами по 3-4 машины почти вплотную друг к другу – это бешеный выброс адреналина. Таких машин десятки. Посмотреть сказочный закат солнца в пустыне – это очень круто!

После сафари – ужин в бедуинской харчевне, размещенной посреди пустыни. На самом деле это современный открытый ресторан с хорошей кухней и ярким развлекательным шоу. И, конечно, продажа сувениров везде, на каждом шагу. Деньги они добывают из всего, даже из песка.

К еде я неприхотлив. Для меня самая хорошая пища – полезная. Тем не менее, пробовать старался все, хотя бы по одной ложке. На тарелку выкладывал все разнообразие. Очень много блюд индийской кухни. Это не моя кухня. А местная – вкусная. Некоторые блюда слишком острые. В целом нормально. Десерты – как везде на Востоке. Это просто смерть фигурам и сдерживающим факторам.

Удивительно приветливый, радушный народ. Все говорят на английском. У нас есть определенный стереотип, касающийся отношения к женщине на Востоке. А в Дубае все по-другому. Наша гид, которая приехала из Казахстана, сказала, что в ОАЭ существует культ женщины. К ней относятся с уважением, подчеркивают ее значимость. Они работают в самых разных сферах. И привела пример: в местах массового скопления туристов каждый гид идет к кассе за билетами для своей группы. Она подошла к​ очереди, где все мужчины, и пошла прямиком к кассе. Стали возмущаться, а она в ответ: «Но я же женщина». Все замолчали и уступили…

При всей внешней дороговизне в Дубае представлены возможности на разные кошельки. Это касается и гостиниц, и магазинов, и пляжей, и транспорта. Два магазина, расположенных почти рядом, предоставляют существенно разные цены на продукты питания. В самом крутом торговом центре Dubai Mall есть товары от кутюрье, а есть высокого качества товары по сравнимым с нашими ценами. Пляжи есть платные и бесплатные, но все они высокого качества: чистые, широченные, с зонтами для тени, раздевалками и т. д. Пляжей очень много, поэтому даже в выходной день там свободно. Перед пляжем, где побывал, громадный и очень красивый парк. В выходной там отдыхали тысячи людей семьями на зеленых лужайках. Жарили люля-кебабы, варили даже какие-то первые блюда и при этом ни одной брошенной бумажки, фантика, пакета, бутылки я не увидел. Ни одной!

Дубай многообразен, но он не подошел бы мне для жизни: там жарко, мало зелени, очень много транспорта, он слишком высок для меня, я больше провинциал. Но побывать там, увидеть чудеса человеческого прогресса, изучать процессы привлечения инвестиций и развития туризма и просто классно отдохнуть очень даже стоит.

«В городе счастья все улыбаются»

– Поездка была спонтанной. Группа людей заблаговременно купила путевки, и вдруг двое заболели. Мне и моей подруге предложили выкупить путевки. До отлета было три дня, но мы решились. И ни капельки не пожалели.

Мы жили на границе старого и нового города. Старый город называется Дейра. Новый – Бур-Дубай (район небоскребов). Недалеко от отеля находится «Золотая рамка» высотой 150 метров и стоимостью 40 миллионов долларов. Она является границей между старым и новым Дубаем. Сделана из золота.

Когда заходишь внутрь, внизу – музей прошлого. Сверху на рамке выложена дорожка из матового стекла, только на него наступаешь – оно становится прозрачным (для любителей высоты можно погулять по небу). С другой стороны, когда спускаешься вниз, показывают фильм про будущее Дубая. Планы у них, конечно, «скромные»: четыре месяца назад дубайский шейх объявил, что к 2040 году Дубай станет лучшим городом для жизни. Обещают увеличить количество зелени, использовать всё экологически чистое.

Поражает все: от визуальной красоты до инноваций, внедренных в разные сферы жизни. Полтора месяца назад в Дубае был открыт первый автоматизированный магазин. Вы заходите в магазин, приложение сканируете, товар выбрали, штрих-код сканируете, деньги автоматически снимаются с карточки, привязанной у вас к телефону. Нет ни продавцов, ни охранников, ни консультантов, полная автоматизация. Но, как только все автоматизируют, 90% приезжего населения поедет домой. В их услугах нуждаться не будут…

У них уже есть рестораны, где заказы принимают роботы, есть бары, где коктейли делают роботы. У них есть даже роботы-полицейские, следящие за порядком, в том числе напоминающие о ношении маски. При наличии 12-полосной автомобильной трассы пробки таки существуют. Здесь предложили новый вид транспорта: натянуть между небоскребами тросы и пустить маленькие машинки, чтобы немного разгрузить наземку.

На обзорной поездке по Дубаю мы посетили холостяцкую резиденцию шейха. Я не могла там не побывать. Сколько у него всего резиденций, местные жители не знают и вряд ли когда-то узнают. Согласитесь, мы в наших странах близко к домам правителей не подходим, все за высокими заборами, чуть ли не танки стоят. А тут одна полицейская машина с одним полицейским внутри. Шейх Мохаммед здесь живет один, жены отдельно. Официально у него две жены. Первая – местная жительница, эмиратка, ее никто никогда не видел. Непубличная личность, типичная арабская жена, сидит дома с детьми, которых родила шейху 12. Мать-героиня. Вторая жена шейха известна публике, это дочь короля Иордании Хайя. Она на 25 лет младше шейха. Родила ему двоих детей. Она одна из немногих арабских женщин, которая не носит абайю. Носит джинсы, футболки, классические костюмы.

Еще одно из потрясающих посещений – дубайская Венеция. Ее скопировали арабы после кругосветного путешествия шейха. Венеция шейху очень понравилась, и он решил построить свою. Одно из незабываемых впечатлений – это посещение Дубай-Марина, где ходили на лодочке по искусственному заливу. Это один из самых известных и дорогих районов города небоскребов. Элитный район, где царит атмосфера роскоши. Недвижимость здесь доступна только супербогачам. По дорогам проезжают спортивные автомобили, а по заливу ходят шикарные яхты. Искусственный морской канал проходит через весь район.

Поднимались на самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа высотой 828 м. Говорят, в ветреную погоду верхушку раскачивает до трёх метров, то есть полтора в одну сторону, полтора в другую. По неофициальным данным, метра четыре точно. У подножия Бурдж-Халифа я видела фонтаны, которые внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Они струями выстреливают в высоту на 50 метров. Танцующие, поющие, единственное – не цветные. Всё это находится возле Дубай Молла.

Очень понравилась поездка в Абу-Даби – столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Город является крупным центром бизнеса и нефтяного экспорта. Там возведено множество современных небоскребов и гигантских торговых центров, среди которых «Абу-Даби» и «Марина». Большая мечеть шейха Зайда, которая вмещает 41 тысячу верующих, славится своими куполами из белого мрамора, огромным персидским ковром и хрустальными люстрами. Невероятная мечеть из ошеломляющего белого мрамора. Женщины, входящие в мечеть, должны быть в длинной свободной одежде, чтобы их руки, ноги и голова были полностью закрыты. Нам экскурсовод предоставил абайю (длинное черное платье) с шарфом.

Дубай – город, который радует и удивляет. Практически каждый год власти города открывают все новые и новые достопримечательности. Одно из открытий 2021 года, которое произошло совсем недавно, – это запуск колеса обозрения – Глаз Дубая. Выглядит оно действительно потрясающе – огромное, белоснежное, а в вечернее время с динамической и разнообразной подсветкой. Я, конечно же, прокатилась.

При входе в павильон прошли досмотр – проверили личные вещи, и каждый посетитель прошел через рамку-металлоискатель. Отсканировали лица, при этом всем говорили, чтобы мы улыбались. Это же город счастья!

В кабинки запускают по 10-15 человек. Виды с высоты необыкновенные. Вся Дубай-Марина и остров Палм-Джумейра как на ладони. Такие виды захватывают дух. Колесо выглядит очень надежным и крепким. Впечатления незабываемые, и совсем не страшно даже тем, кто, как я, боится высоты.

Впечатлило сафари в пустыне. Только представьте: оранжевые пески, скорость, невероятной красоты закат солнца и ужин под звёздным небом. Машины для сафари – Land Cruiser с хорошим двигателем. Водители – настоящие профессионалы, но по-русски не говорят, однако хорошо знают своё дело.

Мы ехали по краю обрывов, взбирались на крутые склоны и стремительно спускались вниз. От такого катания дух захватывало. Впервые в жизни встречала закат солнца в пустыне – потрясающе! Кажется, что вокруг всё замирает, ветер затихает, и огромный шар ярко-оранжевого солнца опускается за горизонт. В завершение вечера нам предложили поужинать под звёздным небом и посмотреть развлекательную программу. Мне казалось, что звёзд в небе миллион. Хотелось остановить время и остаться в этом моменте навсегда.

Мы с подругой не смогли отказаться от поездки на Индийский океан (эмират Фуджейра). Несмотря на то, что это место не отличается выдающейся архитектурой и кажется не столь роскошным, как Дубай, в нём есть своя прелесть. Местная природа поражает красотой. Отличный пляж и сервис. Обед в ресторане выше всяких похвал – все свежее и безумно вкусное. Сама поездка и отдых у океана были восхитительны. Я никогда раньше не видела океан и не купалась в нем. Теперь это есть в моем туристическом багаже.

Одним из наших гидов был турок, жена которого родом из Александрии. Когда он узнал, что мы с Кировоградщины, на каждой экскурсии делал нам скидку пять долларов. Мелочь, а приятно.

Там много приезжих. Зарабатывают, как могут. Но для не граждан страны есть правило: по достижении 67-ми лет они должны покинуть ОАЭ. Вот они и спешат, работают, зарабатывают на жилье, которое покупают в своих странах, а потом покидают это чудо цивилизации и передовых технологий.

А вот кухня мне не понравилась. За малым исключением, в некоторых ресторанах, все – не по моему вкусу. Но к концу недели стала привыкать. Наш гид написал фразу, которую мы говорили в ресторанах: «Не очень остро» или «Без специй». Тогда можно было есть. Особо ничто меня не впечатлило. Даже морепродукты, которые люблю, посыпанные их специями, есть было невозможно.

Они дорожат тем, что имеют, и не гадят там, где живут. Ни единой бумажки или пакета на тротуаре, ни одной надписи на остановке или стене, ни одного человека без маски на улице. За все – огромные штрафы. Но думаю, что они не штрафов боятся, а просто дисциплинированны, воспитанны, цивилизованны.

Мне хочется, чтобы и наш город был таким же красивым, чистым, ухоженным, привлекающим туристов. Знаю, что мы все для этого должны много сделать. Хочу, чтобы все гордились нашим городом. В Дубае даже приезжие, гастарбайтеры гордятся городом, как своим родным.

Но я бы там не жила. На седьмой день поняла, что хочу домой. Красота, великолепие, комфорт… Но дома лучше. А сделать наш дом шикарным и привлекательным – в наших силах.