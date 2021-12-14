Годовщина «Укрытия»

15-ю годовщину окончания строительства укрытия над поврежденным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной станции в Кропивницком отметили митингом возле традиционного места чествования чернобыльцев – памятного монумента «Жертвам Чернобыля». И уже второй год «чернобыльский» митинг обошелся без речей и привычного пафоса…

Даже само название монумента, который установлен в память о погибших и пострадавших от крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы, накладывает определенный отпечаток на характер и атмосферу проведения мероприятия. Поэтому – печаль и траур, как и в день Чернобыльской катастрофы, хотя окончание строительства «Укрытия» в ноябре 1986 года надо бы считать победой над вырвавшимся на волю ядерным монстром.

Тогда в работах, которые производились в неимоверных даже для СССР масштабах и в предельно сжатые сроки, принимало участие почти 100 тысяч человек (из нашей области их больше 5 тысяч). За 200 дней они уложили 400 тысяч тонн бетона и смонтировали 7 тысяч тонн металлоконструкций.

Первые ликвидаторы совершили невозможное – возвели временный саркофаг. Эти люди проявили настоящий героизм, они одержали первую серьезную победу, но сейчас перед украинскими ликвидаторами стоит не менее грандиозное задание – продолжить утилизацию ядерной «начинки» реактора, который, вместе с первым укрытием, спрятан под конфайнментом, или саркофагом. Для сравнения, на его строительство международными донорами было собрано около 1,6 миллиарда евро, а теперь Украина должна решать проблемы сама. Задача не на один десяток лет…