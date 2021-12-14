К сожалению, уходят лучшие

Не стало человека-легенды нашего города. Безумно многогранного Владимира Петровича Шурапова. Поэт, писатель, драматург, журналист, краевед, театровед, историк. 20 лет – заведующий литературной частью театра имени Кропивницкого. Интеллигент до мозга костей и при этом простой и приветливый, всем открытый человек.

Владимир Петрович правдиво рассказывал об оккупации Кировограда – почему-то именно эти его рассказы о немцах в городе врезались многим в память больше всего. Когда гитлеровцы вошли в Кировоград, Володе было уже почти тринадцать. На День революции 7 ноября он с другими пацанами подложил под немецкую комендатуру кирпич, завернутый в газету, с надписью «динамит». Издалека наблюдали с друзьями, как немцы разбегаются. А на следующее утро немцы расстреляли первых сто попавшихся возле комендатуры человек…

Шурапов родился еще в Зиновьевске, в последние дни НЭПа, 3 октября 1928 года. После войны служил в десантных войсках, окончил истфак Одесского национального университета имени Мечникова.

Преподавал в школах, одновременно много писал для газет «Заря коммунизма», «Кировоградская правда», был корреспондентом областного радио, старшим редактором областного телевидения. Участвовал в создании нашего клуба краеведов. Принимал участие в написании «Історії міст та сіл УРСР». В 1974 – 1991 годах работал помощником главы областного совета.

Автор рассказов, пьес, текстов песен, 40 статей в «Енциклопедію сучасної України», переводов. Лауреат всех возможных наших премий – имени Ястребова, Винниченко, Маланюка. Заслуженный работник культуры Украины.

Это большая потеря. Таких людей больше не делают. Ему на всех празднованиях желали встретиться на столетии. Не дотянул всего шесть с лишним лет. Он прожил хорошую, достойную, правильную жизнь. Мы будем помнить.

Редакция «УЦ».