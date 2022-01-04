Хозяин библиотеки

Уже больше года посетители библиотеки имени Чижевского восхищаются огромным рыже-белым котом, обычно возлежащим на стуле в холле. Мол, вот матерый так матерый! Но Афанасий – так звать котяру – ко всем этим умилениям абсолютно равнодушен, а попытки погладить по шерсти расценивает как грубое вторжение в приватную жизнь и карает за это незамедлительно и больно – пускает в ход когти и зубы.

– Появился он у нас в начале декабря прошлого года, – говорит заведующая отделом искусств библиотеки Светлана Ушакова. – Зашел через парадный вход и уселся в холле. Дежурные хотели выгнать, но Валентина Григорьевна (Животовская, директор библиотеки. – Ред.) распорядилась оставить. Тем более, начиналась зима. И мы стали кормить кота. А он, поев, уходил по своим делам, чтобы через некоторое время вернуться и позволить себя накормить снова.

По словам Светланы, Афанасием его прозвала Ольга Дудкина, которая работает в секторе регистрации, расположенном в холле.

– Оля – сердобольная. Как-то увидела ее на улице с собакой, идущей сзади. «Оля, твоя собака?» – «Покормила ее два раза, и она за мной ходит». Добрая женщина. Афанасия кормит по распорядку: в девять – завтрак, в час – обед, потом – полудник (молоко или кефир), вечером – ужин. Участие в кормлении кота принимают и другие сотрудницы. Одна покупает ему самые лучшие сливки. Охотно ест Афанасий и свежие куриные шеи. А вот сухие корма не уважает. Часто видим его у рыбного ресторана на улице Гагарина. Видимо, там его тоже подкармливают.

Прошлое Афанасия совершенно неясно. Одни в библиотеке считают, что у кота были хозяева и он их или бросил, или пережил. Другие придерживаются мнения, что Афанасий никогда никому не принадлежал. Что касается возраста кота, то, например, Светлана Ушакова считает: ему не меньше семи лет, а в мире кошек это – солидный возраст. Но Афанасий продолжает вести бурную половую жизнь. Одну из его подружек, трехцветную красотку, видели у библиотеки. А вот другие коты у библиотеки не показываются – не хотят связываться с Афанасием, который регулярно и обильно метит внешний периметр здания.

К собственному здоровью Афанасий относится легкомысленно – не щадит себя в драках с соперниками, а лечиться не любит. Как-то вернулся с прокушенной лапой. В библиотеке встревожились: как бы инфекция не укоротила жизнь любимца! Собрали деньги, повезли кота в клинику на Балашовке – одну из лучших в Кропивницком. Перед тем предупредили медперсонал, чтобы подготовился к трудному пациенту.

– Афанасий такое вытворяет, когда его лечат! Вырывается, царапается, кусается. Сила в нем – огромная! Сильнее кота не видела. А в клинике на него заведена карточка. Написано: Афанасий Ушаков, метис. И мой номер телефона указан, – смеется Светлана Ушакова.

Афанасия тогда спасли. После профессиональной медпомощи, оказанной в клинике, его долечивали в библиотеке Ушакова с коллегами. Уколы, постельный режим, здоровое питание…

– Мы и на Пасху шли на работу, чтобы кота лечить. Все дома, а Чайковская, Ушакова и Филиппова – в библиотеку, к Афанасию. Все, кто занимается его лечением, имеют котов дома. Не просто любим их, а знаем из практики, что это такое – и убрать за животным, и вычесать. Шерсть Афанасия, кстати, склонна к образованию колтунов. Словом, хлопот с ним хватает, – заметила Ушакова.

Зато финансовых проблем с содержанием Афанасия практически нет. Дают «на кота» и свои работники, и читатели. Один посетитель пожертвовал сто гривен на следующий день после того, как Афанасий прокусил ему палец. Потому что посетитель был сам виноват – хотел почесать красавца за ухом.

– Да, характер у Афанасия – скверный, – признает Светлана. – Нежностей не любит. Своенравный. Остался неприрученным. Выводы сделал давно – возможно, в детстве, – что полагаться можно только на самого себя. Зато не гадит в помещении – терпит. Физиологические потребности отправляет на улице. Воспитанный. Наверное, сам себя воспитал. Потому что воспитанию другими не поддается.

Тем, кто хочет потрогать Афанасия ради любопытства, Ушакова советует:

– Заведите себе кота и играйте с ним сколько захочется.