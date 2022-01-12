Конфорка, сенсор, индукция? Преимущества и недостатки различных кухонных плит

Прошли времена, когда у людей не было возможности выбора кухонной плиты для своего дома. Теперь такая возможность появилась, а с ней и сложности, обусловленные разнообразием – электрическая или газовая, классическая или индукционная. У каждого типа есть свои достоинства, недостатки и особенности.
Газовые кухонные плиты
Знакомый и привычный многим вариант, при котором используется природный или сжиженный газ.
Рабочая часть такой плиты – варочная поверхность с несколькими конфорками, может быть с духовкой или без нее. Такие плиты делаются из нержавеющей стали или покрываются эмалью.
Преимуществами газовых плит являются:
- дешевизна;
- экономичность по сравнению с электрической;
- быстрый розжиг;
- большая, по сравнению с другими, скорость готовки, из-за более высокой температуры открытого огня относительно электрического ТЭНа;
- удобство регулировки температуры;
- возможность готовить с использованием любой посуды.
К недостаткам можно отнести:
- при горении в воздухе сжигается кислород и выделяется углекислый газ;
- жесткие требования к установке и эксплуатации из-за возможности взрыва газа.
Электрические кухонные плиты
Плита электрическая популярна среди покупателей из-за простоты и невысокой стоимости обычных моделей с чугунными или керамическими нагревательными элементами, а также функциональности и удобстве современных индукционных вариантов.
Тип электрической плиты зависит от типа варочной поверхности. Они могут быть:
- классическими с открытой спиралью или ТЭНом, либо с конфорками из чугуна;
- стеклокерамическими;
- индукционными.
В зависимости от способа управления плиты бывают механические, электромеханические и сенсорные.
Современные электрические плиты выпускаются с керамическими или чугунными конфорками. Чугунные, конечно, уступают керамическим по скорости нагрева и энергоэффективности, но при этом они существенно дешевле и более просты в обслуживании. Керамические конфорки обладают большим функционалом, что влияет на удобство пользования плитой.
Достоинства электрических плит по сравнению с газовыми – безопасность, отсутствие нагара и копоти вокруг, более точная регулировка параметров нагрева и температуры, более широкий функционал и наличие дополнительных возможностей.
Недостатками являются более высокая стоимость и зависимость от электроэнергии. Кроме того, на классической электрической плите готовить придется дольше, чем на газовой, потому что необходимо определенное время для нагревания конфорок.
Стеклокерамические плиты – более современный вариант электрических плит. У них большая теплопроводимость и более простая регулировка температуры. Скорость готовки сравнима с готовкой на газовой плите за счет быстрого разогрева. У таких плит плоская поверхность с обозначенными на ней конфорками.
Помимо быстрого нагрева и остывания такие плиты имеют и другие преимущества:
- удобство мытья и чистки благодаря плоской поверхности;
- стильность внешнего вида;
- безопасность и исключение вероятности ожогов.
Среди недостатков стеклокерамических плит:
- возможность готовить только в посуде из эмали и чугуна;
- необходимость использования специальных средств для мытья;
- уязвимость поверхности к царапинам и точечным ударам, риск образования микротрещин от попадания воды на разогретую поверхность и пятен, например, от сахара. Это не только портит внешний вид, но и влияет на рабочие свойства.
Кухонные плиты с индукционным способом нагрева набирают все большую популярность. Принцип работы таких плит основан на явлении электромагнитной индукции, при котором индукционный ток поступает из катушки, расположенной под поверхностью из стеклокерамики, прямо в дно посуды. Таким образом происходит нагрев не самой поверхности плиты, а находящейся на ней посуды.
Достоинствами такой плиты являются:
- быстрый и удобный нагрев;
- не зависит от мощности электрического напряжения;
- высокий КПД;
- точное поддержание заданной температуры;
- безопасность, связанная с тем, что включение конфорки происходит только при наличии на ней посуды, а без посуды происходит автоматическое отключение;
- вокруг зон нагрева поверхность остается холодной, исключая тем самым получение ожогов;
- легко моется.
Особенным достоинством является оснащение индукционных плит сенсорным управлением – с отсутствием механических переключателей. Работа и функции плиты активируются касанием пальцем панели.
Недостатки плит индукционного типа обусловлены их особенностями:
- возможность использования только посуды определенного типа – с магнитным дном, соответствующим размеру конфорок;
- при одновременном включении нескольких конфорок они нагреваются не на всю мощность;
- большая нагрузка на электросеть и наличие электромагнитного излучения.
Конфорка, сенсор, индукция? Преимущества и недостатки различных кухонных плит