Конфорка, сенсор, индукция? Преимущества и недостатки различных кухонных плит

Прошли времена, когда у людей не было возможности выбора кухонной плиты для своего дома. Теперь такая возможность появилась, а с ней и сложности, обусловленные разнообразием – электрическая или газовая, классическая или индукционная. У каждого типа есть свои достоинства, недостатки и особенности.

Газовые кухонные плиты

Знакомый и привычный многим вариант, при котором используется природный или сжиженный газ.

Рабочая часть такой плиты – варочная поверхность с несколькими конфорками, может быть с духовкой или без нее. Такие плиты делаются из нержавеющей стали или покрываются эмалью.

Преимуществами газовых плит являются:

дешевизна;

экономичность по сравнению с электрической;

быстрый розжиг;

большая, по сравнению с другими, скорость готовки, из-за более высокой температуры открытого огня относительно электрического ТЭНа;

удобство регулировки температуры;

возможность готовить с использованием любой посуды.

К недостаткам можно отнести:

при горении в воздухе сжигается кислород и выделяется углекислый газ;

жесткие требования к установке и эксплуатации из-за возможности взрыва газа.

Электрические кухонные плиты

Плита электрическая популярна среди покупателей из-за простоты и невысокой стоимости обычных моделей с чугунными или керамическими нагревательными элементами, а также функциональности и удобстве современных индукционных вариантов.

Тип электрической плиты зависит от типа варочной поверхности. Они могут быть:

классическими с открытой спиралью или ТЭНом, либо с конфорками из чугуна;

стеклокерамическими;

индукционными.

В зависимости от способа управления плиты бывают механические, электромеханические и сенсорные.

Современные электрические плиты выпускаются с керамическими или чугунными конфорками. Чугунные, конечно, уступают керамическим по скорости нагрева и энергоэффективности, но при этом они существенно дешевле и более просты в обслуживании. Керамические конфорки обладают большим функционалом, что влияет на удобство пользования плитой.

Достоинства электрических плит по сравнению с газовыми – безопасность, отсутствие нагара и копоти вокруг, более точная регулировка параметров нагрева и температуры, более широкий функционал и наличие дополнительных возможностей.

Недостатками являются более высокая стоимость и зависимость от электроэнергии. Кроме того, на классической электрической плите готовить придется дольше, чем на газовой, потому что необходимо определенное время для нагревания конфорок.

Стеклокерамические плиты – более современный вариант электрических плит. У них большая теплопроводимость и более простая регулировка температуры. Скорость готовки сравнима с готовкой на газовой плите за счет быстрого разогрева. У таких плит плоская поверхность с обозначенными на ней конфорками.

Помимо быстрого нагрева и остывания такие плиты имеют и другие преимущества:

удобство мытья и чистки благодаря плоской поверхности;

стильность внешнего вида;

безопасность и исключение вероятности ожогов.

Среди недостатков стеклокерамических плит:

возможность готовить только в посуде из эмали и чугуна;

необходимость использования специальных средств для мытья;

уязвимость поверхности к царапинам и точечным ударам, риск образования микротрещин от попадания воды на разогретую поверхность и пятен, например, от сахара. Это не только портит внешний вид, но и влияет на рабочие свойства.

Кухонные плиты с индукционным способом нагрева набирают все большую популярность. Принцип работы таких плит основан на явлении электромагнитной индукции, при котором индукционный ток поступает из катушки, расположенной под поверхностью из стеклокерамики, прямо в дно посуды. Таким образом происходит нагрев не самой поверхности плиты, а находящейся на ней посуды.

Достоинствами такой плиты являются:

быстрый и удобный нагрев;

не зависит от мощности электрического напряжения;

высокий КПД;

точное поддержание заданной температуры;

безопасность, связанная с тем, что включение конфорки происходит только при наличии на ней посуды, а без посуды происходит автоматическое отключение;

вокруг зон нагрева поверхность остается холодной, исключая тем самым получение ожогов;

легко моется.

Особенным достоинством является оснащение индукционных плит сенсорным управлением – с отсутствием механических переключателей. Работа и функции плиты активируются касанием пальцем панели.

Недостатки плит индукционного типа обусловлены их особенностями: