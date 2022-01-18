Сколько можно говорить?

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Мэр Кропивницкого Андрей Райкович во время аппаратного совещания с руководителями городских подразделений устроил серьезный нагоняй всем подчиненным. Глава города возмущен, что его указания и даже просьбы не выполняются, игнорируются.

В очередной раз Андрей Павлович ткнул носом подчиненных в проблему с парковкой в ​​центре города с двух сторон улиц.

«Я неоднократно просил провести круглый стол профильных служб горсовета с Национальной полицией в городе. По улице Шевченко закройте с одной стороны стоянку, вы же создаете аварийную ситуацию. Вы же людей подавите на этой улице! Ведь крупногабаритный и общественный транспорт не могут проехать, приходится по встречной полосе двигаться! Техника уборочная не может проехать. Нам нужно город убирать, а не оставлять по два метра снега и льда по бокам улиц!

Возле кинотеатра “Зоряный” то же самое. В два ряда стоянка! Так давайте перекроем проезд, и это будет только зона для привилегированных! Еще такого бардака не было!

Неужели сложно решить вопрос с установкой знаков, запрещающих парковку с одной стороны улицы?

А еще, уважаемые коллеги, мы уже несколько лет врем людям об остановках, которые обещали сделать еще шесть лет назад.

Ремонт одной-двух новых остановок в год – недостаточно для города, где их сотни. Вина не только города, в собственности которого меньшинство этих остановок. Но частные владельцы остановок должны позаботиться о том, чтобы на пассажиров не падал снег и не капала вода. Остановки должны быть освещены и безопасны. Наше дело – заставить владельцев ухаживать за ними должным образом. Праздники кончились, слава богу, все на месте, ничего в городе не упало и не развалилось, и начинаем активную работу.

Город должен быть чистым, а людям должно быть удобно ожидать общественный транспорт на ухоженных остановках. Чтобы на чистую лавочку можно было сесть пожилому человеку, чтобы безопасно было, освещено, чтобы сотрудники полиции, проезжая мимо, могли видеть ситуацию на остановке, реагировать, если что.

Требую активизировать работу с собственниками остановок всех причастных. Остановки – это лицо города.

Праздники закончились, и после них нужно быстро и качественно утилизировать елки. Например, в ЖЭО №3 есть дробильная машина – елки перерабатывают, используют материал для отопления. Требуется все елочки собрать и правильно утилизировать. Опыт показывает, что наши сограждане могут выбрасывать эти елки где попало, даже на обочинах. Недопустимо, чтобы они там валялись».