Не задекларировал «Оку»

Выведено на чистую воду лицо, которое, введя в заблуждение управление соцзащиты, в течение нескольких лет незаконно получало социальные выплаты и причинило государству существенный ущерб. Видимо, такими словами опишут в чиновничьем отчете ситуацию, в которой оказался кропивничанин Михаил Кардаш. А если еще и опубликуют эту информацию на официальном сайте, то каждому, кто ее прочтет, захочется выругаться: вот паразит! Но если выслушать самого Кардаша, возникают совсем другие чувства. Главное же – в подобном положении может оказаться много других людей, которые даже не предполагают: их тоже можно записать в дураки и казнокрады.

Речь – о государственной помощи, назначенной Кардашу в 2018 году как лицу без права на пенсию. Да, он – один из миллионов украинцев, которые, достигнув 60 лет, узнали, что их официальный стаж недостаточен для назначения пенсии. Михаилу, строителю по профессии, не хватало нескольких месяцев, хотя без работы никогда не сидел. В 2018 году в Пенсионном фонде ему посоветовали обратиться в районное управление социальной защиты населения, чтобы там назначили помощь. Кардаш так и поступил. Ему назначили ежемесячную выплату в размере 1497 гривен, затем ее немного увеличивали. А недавно позвонили из управления социальной защиты и сообщили: прекратят выплачивать пособие и будут взимать средства, уплаченные ранее. Основание: за ним числится автомобиль, который он не задекларировал, подавая три года назад заявление о назначении помощи.

«Полмашины», – называет Михаил тот автомобиль, «Оку» 1999 года выпуска. Подразумевает ее крохотные размеры и двухцилиндровый двигатель. Но дело не в этом. Михаил утверждает, что лишился автомобиля еще в 2008 году.

– Фактически я продал «Оку», а оформили доверенность с правом продажи. Как объяснил покупатель, машина – для его сына, который в то время находился за границей. Из-за его отсутствия и была оформлена доверенность, а не договор купли-продажи. Покупатель пообещал мне, что сын перерегистрирует машину на себя, вернувшись в Украину. С тех пор у меня не было никакой информации о ней. Реестр владельцев автотранспорта тогда еще был закрыт для широкого круга, воспользоваться им я не мог и был убежден, что машина выбыла из моей собственности. А когда узнал, что «Ока», как и 14 лет назад, считается моей собственностью, немедленно обратился в сервисный центр МВД и снял ее с учета в связи с непригодностью для использования. Признаю, что управление соцзащиты имеет формальное основание требовать от меня уплаченные средства. И все же прошу учесть, что фактического нарушения закона не было. Если бы три года назад, принимая у меня документы, сотрудники управления проверили мое имущественное положение, я сразу исправил бы несоответствие!

Положение Михаила Кардаша осложнено еще и следующим обстоятельством:

– Есть серьезная проблема со зрением. Перенес две операции, состою на учете в институте Филатова. Там мне предстоит сделать еще одну операцию, по замене хрусталиков обоих глаз. Это стоит 27 тысяч гривен. Иначе ослепну. Если называть вещи своими именами, моя возможность сохранить и восстановить зрение сейчас – в руках районного управления социальной защиты. Поэтому прошу проявить человечность ко мне. Сколько буду жить, буду помнить об этом.

Тем временем Кардащ пошел по приемным партий и депутатов. Просит похлопотать о нем перед чиновниками райуправления соцзащиты. Пока без толку.