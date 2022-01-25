Невозможного нет, или Путь в Британию

Ученик школы №6 Никита Саитов завоевал грант на бесплатное обучение в Британии, в частной школе «Шиплейк» в 40 милях от Лондона. Обучение в частных британских школах – одно из самых дорогих в мире, стоимость стартует от 27 тысяч фунтов стерлингов в год и может достигать далеко за 50 тысяч. Так что это большая удача 16-летнего парня из Кропивницкого. И вообще гранты в Британии не слишком популярны, потому что школы – это, в первую очередь, бизнес. Но государство заинтересовано в талантах, ищут перспективную молодежь и поддерживают одаренных детей, как Никита, надеясь, что в будущем они прославят школу.

Вот что рассказывает сам парень:

– Я много подавался на разные грантовые программы, это была моя четвертая или пятая попытка получить стипендию для обучения в Британии или Америке. Поэтому я уже знал, чего ждать, какие будут задавать вопросы, как правильно отвечать и чего вообще от тебя ждут.

– Как обосновался в Британии?

– У каждого студента есть отдельная комната. Школьный комплекс состоит из четырех крупных зданий, названных в честь основателей школы. Там мы и живем, и учимся. Часть студентов в выходные ездит домой.

В 12 классе каждый выбирает три или четыре предмета, на которых хочет специализироваться.

У нас всего 20 академических часов занятий в неделю, но очень много домашних заданий. Это занимает почти все время, но мне такой интенсивный темп нравится, он готовит ко взрослой жизни, и в университете нагрузка будет еще больше.

По программе, благодаря которой я учусь в Британии, были отобраны еще четверо из Украины, но все мы учимся в разных школах.

Меня встретили очень дружелюбно, показали комнату, рассказали, что и как, познакомили со всеми студентами в нашем доме. Здесь к иностранным студентам такое же отношение, как и к своим.

Где-то неделю я привыкал, и теперь все нормально.

– Какую специальность планируешь для себя?

– Я хочу стать аналитиком баз данных. Изучаю высшую математику, компьютерные науки и химию. Почему химия? Потому что в университетах, где учат аналитиков баз данных, кроме математики и компьютерных наук требуют еще одну науку. Я выбрал химию.

– Ты стал самым молодым из финалистов конкурса. Как выдержал конкуренцию?

– Мне помогали мои родители, друзья, я много готовился, а благодаря участию в других программах у меня было некоторое преимущество.

Также успех сына прокомментировала «УЦ» мать Никиты Татьяна:

– Как видите, нет ничего невозможного. Просто нужно хотеть и упорно идти к цели.

– Что включает в себя грант?

– Программа HMC Projects – это бординговое обучение. Грант включает в себя обучение, проживание, питание, абсолютно все расходы.

Эта организация, HMC Projects, объединяет директоров бординговых школ, то есть школ с постоянным проживанием студентов, поддерживающих талантливую молодежь из Западной Европы, где отбирают 50-60 человек, из Украины ежегодно отбирают 4-5.

Об этом гранте мы узнали от классного руководителя Никиты. И раньше у него был опыт подачи на гранты.

– На какой срок рассчитан проект?

– На два года. А затем он имеет право на поступление в вузы Британии, Штатов и Австралии. Будем искать и на это грант, потому что в Британии год в университете стоит 80 тысяч фунтов.

– А как совместимы параллельное обучение в 11-м классе у нас в школе и в Британии?

– Такое возможно при определенных условиях. Сдавать ВНО Никита все равно приедет сюда.