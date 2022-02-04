Hyundai Tucson: для каких целей подойдет авто? Сильные и слабые стороны

Hyundai Tucson относится к городским кроссоверам, данная модель приятно удивляет своими техническими характеристиками и начинкой, имеет свою армию поклонников.

Для каких целей подойдет Hyundai Tucson?

Такой автомобиль – идеальный городской вариант для семьи, кстати, если есть загородный участок – не проблема, Hyundai Tucson отлично чувствует себя на ровных грунтовых дорогах. Такое авто очень нравится владельцам благодаря стильному дизайну, «кореец» вполне комфортный, его даже можно отнести к статусным вариантам.

Туксон пользуется очень хорошим спросом на вторичке, при этом лидирует в аспекте сохранения остаточной стоимости. Прекрасный вариант – купить Хюндай Туксон бу с помощью специализированного онлайн-сервиса OLX. Здесь можно выбрать не только год выпуска и цвет авто, но также и очень много технических характеристик и условия продажи.

Сильные и слабые стороны Hyundai Tucson

Одним из преимуществ авто следует назвать небольшой расход топлива (речь идет про перемещение по трассе), такая экономичность делает его прекрасным семейным вариантом.

К сильным сторонам следует отнести и стоимость обслуживания, «корейцы» давно славятся невысокой стоимостью комплектующих, даже в том случае, если приобретаются оригинальные запчасти. Кроме того, большинство агрегатов и узлов автомобиля являются обслуживаемыми и ремонтопригодными.

Hyundai Tucson отменно «нафарширован», даже базовая комплектация может похвастать наличием самых разнообразных «плюшек», таких как датчик дождя, датчик света, система проверки давления в шинах, система, помогающая при трогании в гору, круиз-контроль. Что же касается более высокой комплектации, то авто может похвастать:

автомат-системой дальнего света;

беспроводной «зарядкой»;

вентиляцией для сидений спереди;

электроприводом для багажника;

авторегулировкой сиденья пассажира (работает в 8 направлениях);

круиз-контролем.

Наличие всей этой «начинки», а также панорамной крыши и отделки панели искусственной кожей позволит каждый день радоваться передвижению в комфортном и статусном авто.

Реальных недостатков у Hyundai Tucson практически нет, вопросы могут вызвать лишь шумоизоляция и объем багажника, но это субъективное мнение каждого автолюбителя, большинство владельцев Туксонов даже не обращают на указанные показатели внимания.